Роша не вышел

вчера, 21:28

В списке трансферных неудач приобретение «Спартаком» Педро Роши займет почетное место. «Соккер.ру» - о бразильце, который вот-вот станет историей для красно-белых.

Покупка Педро Роши с самого начала выглядела странной затеей. Хотя бы потому, что никто в «Спартаке» вроде как и не хотел его приобретать. Приобретение бразильца за 12 миллионов евро очень часто противники бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры использовали в качестве аргумента в пользу отставки итальянца. Дескать, непонятный совершенно трансфер, футболист не играет. Но ситуацию с позиции Карреры неплохо описал агент Марко Трабукки:

Мне кажется, приобретение Роши — неудача. Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится. В каких-то трансферных вопросах директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше — не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор между кем-то и никем? Каррера подтвердил по СМС кандидатуру Роши, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился.

Менеджмент «Спартака» проявил себя во всей красе. Нужно обладать невысокой степенью ответственности за приличные деньги и очень большой верой в авось, чтобы приехать в Бразилию на переговоры по одному футболисту, а уехать, приобретя совершенно другого. Какие там сотни минут роликов с игрой потенциального кандидата, какие кипы бумаг с обзорами на его характеристики, какие персональные просмотры скаутами и членами тренерского штаба - «Спартак» провели как на базаре наивного школьника, втюхав - а иного слова не подобрать - футболиста, который с 2017 года проведет 19 матчей, забьет один гол и сделает две голевые передачи, за 12 миллионов евро.

Да и самому Роше отвалили контракт на полтора миллиона евро в год. Запомнится Педро только тем, что его отец установил 24-летнему сынишке статую в Порту-Алегри в футболке «Гремио». А почему можно говорить о Роше как об игроке «Спартака» в прошлом? Слухи о его возможном уходе ходили давно, но сейчас он сам все подтвердил:

Сейчас мы ищем вариант, который устроил бы всех. Этим делом занимается мой агент. Надеюсь, что всё решится до 4 апреля, когда в Бразилии закроется трансферное окно. В данный момент я близок к уходу из «Спартака». Кононов говорил, что ему нравится моя игра и я обязательно получу шансы, чтобы проявить себя. Но этого так и не произошло. Я недоволен своим положением в команде, так как не играю. Говорил об этом тренеру, он меня понял и направил к руководству, чтобы мы нашли выход из сложившейся ситуации.

Понятно, что Олег Кононов на Рошу не рассчитывает, сам Педро уже даже мыслями в Бразилии. Но всегда есть нюансы, как можно понимать хотя бы из того, каким нелепым образом «Спартак» приобрел футболиста. Красно-белые обиделись на собственную глупость и хотят продать Рошу за те же 12 миллионов евро.

Это выглядит нелепо, поскольку никто не станет платить такие деньги за футболиста, который практически не играл столько времени, а в основном прохлаждался. Бразильские клубы, конечно, могут проявить патриотизм, но они вряд ли готовы выложить такую сумму за кота в мешке, пусть тот уже и светился в чемпионате в составе того же «Гремио». С утопичностью идеи о продаже согласен и агент игрока Хэмилтон Бернард:

Клуб не дает игрового времени Педро, при этом не желает отдавать его в аренду. Соглашается лишь на продажу, но сложно продать футболиста, который не играл почти год.

В СМИ появился список клубов, которые заинтересованы в Роше — да, такие есть. Все они из Бразилии. Это «Сан-Паулу», «Крузейро» и «Атлетико Минейро». Однако все они хотят арендовать его, что совершенно логично: неизвестны игровые кондиции футболиста. Примечательно, что «Крузейро» пытался уже приобрести всерьез Рошу — в прошлом году. Тогда, говорят, предлагал 10 миллионов евро, но «Спартак» отказался, снова проявив высший пилотаж менеджерского мастерства.

На что надеются в московском клубе сейчас, прося 12 миллионов евро? Разве что на наличие в директорате упомянутых выше клубов менеджеров такого же уровня, что и у красно-белых. Поэтому «Спартаку» вряд ли стоит ломать комедию и изображать из себя клуб, который от сердца отрывает ненужного игрока, раз требует 12 миллионов. Можно просто согласиться на аренду с выплатой зарплаты клубом-арендатором, чтобы хоть так разгрузить немного ведомость. Гениальной трансферной сделки не получится — можно хотя бы избавиться от балласта и сделать вид, что ничего не было, забыть этот визит бразильского кудесника пляжей и курортов как страшный сон.