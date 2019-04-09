Азар неумолимо приближается к «Реалу»

сегодня, 10:00

С каждым хорошим матчем в «Челси» слухи о переходе Эдена Азара в «Реал» усиливаются. «Соккер.ру» - о том, что уже кажется очевидным и для лондонского клуба.

Последний матч чемпионата Англии между «Челси» и «Вест Хэмом» (2:0) показал в очередной раз, как могут ошибаться те, кто говорит, что Азару не место в «Реале», потому что он якобы не лидер. Сложно соглашаться с этим, глядя на то, как Эден в одиночку разбирает плотную силовую защиту английских соперников и приносит «синим» победы там, где они могли бы рассчитывать только на возню и неприятности от вражеских контратак.

В последних десяти матчах в чемпионате Англии Азар сделал пять голевых передач и забил шесть мячей. Символично, что и болельщики «Вест Хэма», любимцы которых пропустили два мяча именно от Азара, решили потроллить своих коллег со «Стэмфорд Бридж» кричалкой: «Он едет в Мадрид!»

Правы ли они? Нет (смеется), они ошибаются, - отреагировал после матча на кричалки фанатов «Вест Хэма» Азар. – В данный момент я сосредоточен на «Челси». До конца сезона мы хотим оставаться в первой четверке и пройти как можно дальше в Лиге Европы. Путь длинный. После его завершения посмотрим, что будет.

Впрочем, эти слова нисколько не убеждают английскую и испанскую прессу, которая уже вовсю обсуждает не просто переход Азара в «Реал», а детали его контракта и когда о нем будет объявлено официально. Даже для официальных лиц, которые обычно оставляют без комментариев подобные слухи или говорят какие-то дежурные фразы о том, что «Азар – игрок „Челси“ и остается им», грядущий трансфер не выглядит запретной темой. Вернувшийся в «Реал» Зинедин Зидан не отрицает, что бельгиец – один из его фаворитов:

Азар мне всегда нравился. Все это знают. Он играл во Франции, поэтому я много наблюдал за ним и знаю Эдена лично.Он фантастический игрок. Вместе с тем я еще не решил, кто уйдет из «Реала», а кто останется.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри тоже осознает, что эпоха Азара в клубе подходит к концу. Ему пришлось после матча с «Вест Хэмом» комментировать уже не факт перехода бельгийца в «Реал», а сумму, по которой сделка будет провернута. Пресса называет 100 миллионов фунтов стерлингов – с этим Сарри категорически не согласен:

Этого мало для такого футболиста. Особенно на нынешнем рынке (смеется). Сколько будет стоить замена Азара? Не знаю. Мы видели, какие сейчас цены на рынке. Действительно тяжело заменить Азара другим футболистом. Думаю, что мы ничего не сможем поделать, чтобы удержать Эдена. Клуб со мной солидарен. Эдену интересен новый опыт, поэтому его трудно будет сохранить. Я могу ему сказать, что мы пытаемся прогрессировать, чтобы стать одной из лучших команд в Англии и Европе, но нам нужно уважать его решение в любом случае.

Итак, обсуждение перешло незаметно из категории возможности в категорию условий. Но и по ним уже имеется информация. В частности, с возвращением Зидана в «Реал» активизировались контакты между мадридским клубом и представителями Азара. И если по Килиану Мбаппе у мадридцев и Зидана существуют сомнения, вызванные нежеланием ПСЖ отпускать форварда и возможными нереальными трансферными запросами парижан, то по Азару таких колебаний – минимум. Если верить последней имеющейся информации, то бельгиец уже согласовал с «Реалом» договор на шесть лет, а его зарплата составит 15 миллионов евро в год.

Для грядущей перестройки в «Реале» Азар кажется одним из идеальных вариантов. Поскольку Эден достаточно зрелый, чтобы взять на себя роль лидера сразу же и приносить пользу с первых матчей. Он не такой хрустальный, как Гарет Бэйл, который не потащил роль лидера в «Реале» после ухода Криштиану Роналду. Азар подобно Роналду способен и самостоятельно решать исход матчей, и поддерживать высококлассную комбинационную игру команды впереди. В «Челси» зачастую кажется, что бельгийцу просто не с кем так взаимодействовать, как он способен.

В «Реале», который будет строить Зидан, такая возможность у Азара должна появиться. К тому же Азар один из немногих действительно топовых игроков, которые доступны на рынке. Взять для примера того же Мбаппе: нужно устроить настоящую финансовую войну, чтобы вытащить его из Парижа. В эпоху больших денег в футболе все футболисты класса Азара уже приписаны к своим топ-клубам, которые не готовы их опускать ни за какие деньги, потому что просто не нуждаются в них.

А покупать кого-то на вырост «Реал», конечно, может, однако нужна доводка таких игроков до соответствующего уровня. Тогда как после нынешнего неудачного сезона мадридцы захотят результата уже в следующем году – времени на раскачку почти не будет. И Азара можно как раз оперативно встроить в новую схему, сделать лидером и флагманом обновления стиля, философии и эпохи в «Реале».