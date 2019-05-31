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Проигрышная война. «Спартак» выбрал главных врагов

вчера, 16:00

«Красно-белые» весь сезон в глухой обороне – защищали священное право на ошибки. «Соккер.ру» уверен, что это путь в футбольную бездну.

«Спартак» сам себя подставил

У клубов – если рассматривать их как структуры с человеческим ресурсом, есть характер поведения. И «Спартак» за сезон опасно приблизился к сравнению с закрытыми организациями, вроде сект. Речь не о религии, а о втором определении слова. Группа людей замкнулась на мелких, узких интересах.

Такие компании во всех вокруг видят врагов, ведь заточены на саморазрушение. Например, ФК «Спартак» стравливает фанатов. Цель гражданской войны? Разве что разделяй и властвуй. В менеджменте был человек, решивший заполнить трибуны московскими мажорами из соседних с ареной районов, а проблемных фанатов убрать?

Банальная ошибка далекого от футбола человека. Старые поклонники уйдут, а новые ниоткуда не появятся. Футбольная верность растет годами, десятилетиями. А глорихантеры у тех, кто успешен. То есть не у «Спартака». А сама формула, что есть «нормальные» фанаты – слепо поддерживают, и «плохие» - все, кто критикует, принадлежит клубу. Ее засветили во многих интервью.

Также, как у закрытого клуба, у «красно-белых» была извращенная внутренняя иерархия. Родионов оказался манекеном, а изначально его подчиненный Измайлов мог больше. Человек без власти не убрал бы из клуба Карреру и его окружение грязноватыми методами. Непогрешимости лидера не было, но остается непогрешимость решений. Если Глушакова решили прикрыть – плевать на футбольные показатели Дениса.

Все рациональное постепенно убили, все иррациональное – вытащили наверх. «Кто не с нами – против нас». «Кому не нравится Кононов – враг, ведь власть здесь мы». Три тренера и куча скандалов – доказательство пустой активности, что тоже проводит параллель с замкнутым сообществом, где без поджарки эмоций нельзя отключить мозг его участникам. Странно, что «Спартак» не финишировал восьмым или девятым…

Также все решения объясняются высшей целью – впереди столетие клуба, и патриотизмом – против отмены лимита. Также были декларации и поставлены новые задачи – выиграть Кубок России и стать вторым в РПЛ, чтобы обеспечить место в ЛЧ. «Спартак» за год стал более загнанным, замкнутым, зацикленным на собственной исключительности, не подтвержденной игрой в футбол. Здоровыми такие процессы не назвать, особенно если включить медицинское безразличие и убрать эмоции.

Клуб точно определился с врагами

«Спартак» сейчас не является недругом «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» или «Краснодара». Все эти клубы в целом благополучнее, они в другом мире – поиска прогресса. Тоже много ошибаются, но селекция у четверки веселее, чем у «красно-белых». В каждой команде тренеры, что подходят. В раздевалках порядок. У всех настрой и настроение лучше. А «Зенит» и «Локомотив» уже знают, что смена руководства не привела к катастрофе.

«Красно-белые» сейчас в роли догоняющих почти по всем параметрам. И самая главная актуальная проблема клуба «Спартак» - в качестве врагов выбрали собственных фанатов. Дикая ошибка. Не чужих болельщиков – мало волнует критика со стороны других клубов из Москвы или Санкт-Петербурга. Не журналистов - отдельных словно мотивировали на лояльность. Ведь помним травлю Карреры, а теперь видим примеры нелепого выведение пятен с пиджака.

Врагами точно выбрали фанатов клуба. Много говорят о стиле футбола, защите, отношению к тренеру, который стал чемпионом и просил прошлым летом того, чем будут заниматься сейчас – уберут Комбарова и Глушакова из основы, мечтая о точечном усилении. Часто на виду скандалы. Но самое глупое, что сделали после чемпионства – поссорились с трибунами. Впрочем, ментально главный враг «Спартака» - «Спартак», война с самим собой – в их стиле.

Умудрились плюнуть в лицо главному активу клуба - фанатам. Да, главному активу. Не менеджеры, не бюджет, не футболисты и не арена на первом месте. И секрет прост. Во-первых, в «Спартаке» нет незаменимых. Во-вторых, в России два клуба, которые государство не может перестать финансировать без последствий. В Санкт-Петербурге увидите бунт, если «Зенит» вдруг обанкротят, никого не пощадят.

Но и в Москве заведут филиал ада, если «Спартак» помножат на три буквы - ФНЛ. У остальных не хватит армии пассионарных фанатов, чтобы все понимали, кого обманывать нельзя. Да, и «Зенит», и «Спартак» позволяли унижать своих фанатов глупыми футбольными решениями. Вот только в Санкт-Петербурге со зрителями в последние годы работают доброжелательно – волна общая. А в столице все печальнее…

«Спартаку» пора попросить прощения

Москвичи открыто враждуют с поклонниками, что для футбола – величайшая глупость. Следовательно, проигрывают стратегически. «Зенит» подберет молодежь, которая только начинает интересоваться футболом. «Зенит» будет модным, а «Спартак» - нет. Ведь внутри прошло четкое разделение. Народ болеет за родной клуб, но перестает ассоциировать себя с командой, ведь попросту стыдно.

Поражения уже не ранят, как раньше, к ним давно привыкли. Слишком долго выбирали не фанатов, а Глушакова и Гулиева, Измайлова и Рошу, а теперь Кононова, чтобы люди вот так просто взяли все и забыли. Слишком много было ПАОКов и «Рапидов», «Оренбургов» и «Тосно», чтобы «начать с чистого листа». Давайте мы вас унизим, ограбим – а «Спартак» украл у фанатов бесценное время, будем презирать, разочаровывать, а если попробуете отбиться – сделаем врагами.

А после этого предложим простить и заявить, что виноваты обе стороны. Серьезно? Так народ в своих претензиях полностью прав! Проколы «Спартака» не субъективные, не выдуманные, а осязаемые. Там цифры, факты, трансферы, итоги работы конкретных людей. Клуб провалил все, что только можно. В результате сильные тренеры и футболисты отказываются от такого счастья, как работа на ФК «Спартак». И чем занимается клуб? Симуляцией стабильности.

Так что если новые руководители, а также другой пресс-атташе за лето не извинятся за все, что натворили до них – хотя бы чтобы дать сигнал, что не такие, как их предшественники, «Спартак» может не выходить на поле, а сразу вычеркивать сезон из истории. Не будет полезных перемен, пока клуб ненавидит единственных, кто связывает их с историческим величием - народ. Нужны искренние извинения за то, что натворили, внятные объяснения всех действий и просьба о поддержке.

Нужны шаги навстречу. А поскольку вероятность, что «Спартак» признает ошибки, очень и очень низкая, то гражданская война в клубе продолжится. И она на руку конкурентам, ведь «Спартак» в 2019 году похож на погибающего диктатора – ни уважения, даже от окружения, ни реальной поддержки, ни осязаемых успехов, ни значимых активов. Ни светлого будущего, ведь мнение о себе, как о гениальном тактике, когда надо мыслить стратегически, убивает, не спасает.

Стратегически футбольный клуб «Спартак» остался с единственным козырем – фанатами. Но словно специально все делается им назло. Эту войну не выиграть, бойня бессмысленная. Единственный шанс – полная своевременная капитуляция и согласие, что так дальше жить нельзя. Вот только ни разу клуб «Спартак» по-настоящему перед людьми, которые за него давно и горой, не извинялся. Может, поэтому ничего и не получается? Недостаточно сильные, чтобы признать ошибки и их не повторять.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   46 / 797
сегодня в 00:28
Проведём в среду совет директоров и всё наладится.
Правдин Семён
Правдин Семён
   101 / 797
вчера в 23:12
К чёрту извинения.Спартак -не Федун,Каррера, Кононов,Измайлов, Глушаков и прочие.Был до них -будет и после.А мы с ним всегда.
Сп62
Сп62
   440 / 797
вчера в 22:11
Нам действительно не нужны никакие извинения. Мы болеем за Спартак сердцем, а не по расчёту. Дешёвые доводы Багрова просто смешны и расчитаны на таких же дешёвых читателей.
pomor45
pomor45
   91 / 797
вчера в 20:28
Багров не понимает, что свиньи сраму не имут. Напрасно только бумагу марал.
Serg3.12
Serg3.12
   29 / 797
вчера в 19:33
Очередной заурядный пасквиль на просторах интернета
Я болельщик Спартака, никакие извинения мне не нужны
Чтобы не случалось, мы были и будем вместе
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   520 / 797
вчера в 19:31
Автор Багров сбагрил Полонеза в консковагабундскую душу. Не удивлен. Ничего не изменилось, как ушел. Вернуться в обойму пожелаю Спартаку.
Nikola45
Nikola45
   197 / 797
вчера в 19:16
Жалкое зрелище! Но сказать по чести, своим высокомерием они это заслужили!
Шутить сегодня даже не буду!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   189 / 797
вчера в 18:53
Спартак _ это рок-н-ролл, но побеждают дети Алсу, Спартак _ это фильмы Тарантино, но марвэл нынче ценят выше, Спартак _ это я, мне не нужны извинения
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 18:51
До основания, а затем...Менеджмент никакой...Идеология изменилась. Жаль футболистов, жаль болельщиков, жаль идею.
Faustello
Faustello
   59 / 797
вчера в 18:44
Эх Спартак Спартак, как можно было буквально за несколько лет из знаменитого брэнда превратится в комический ежедневник???
Держись дружище Антихер!
Когда нибудь это закончится и о Спаме будут говорить не из за скандалов и свинства, а вновь за его красивую достойную игру и в РПЛ и в ЕК.
Но сейчас это просто камедихрякл.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
   31 / 797
вчера в 18:32
Мы, это ты имеешь ввиду команду, полтора Ивана на трибунах и Москалёва?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил yasukuni
   30 / 797
вчера в 18:18
Википедия же есть,ну е мае,не трать те мое время
yasukuni
yasukuni ответил 25процентный клоун
   441 / 797
вчера в 17:53
очередной бред? похоже болельщики никогда команду не бросят ,да и не стыдно ни чуть или что там еще придумывают злопыхатели. мы просто недобрали где-то очков до третей строчки ,которую заслужили,я щетаю в этом слабейшем сезоне
Команда это кто? Спинджак и его тульские поскребыши?!
yasukuni
yasukuni ответил blitz
   441 / 797
вчера в 17:53
Здесь надо не прощения просить А пройти путь очищения пердивом
Не поможет. Тут тебе не здесь, никаких аналогий с 1977 годом. Тогда поменялось все руководство, а Нольтрофеича можно только дихлофосом убрать. Ну и его холуев в спинджаках. Вылететь не вылетят, но всерьез и надолго окопаются в районе 8-11 места.
Jum13
Jum13
   68 / 797
вчера в 17:45
Как Аванэс ловко пользуется своей безнаказанностью )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   16 / 797
вчера в 17:41
Всё правильно, но я бы добавил ещё одного виновника -- руководство СпаМа.
oFANATo
oFANATo
   39 / 797
вчера в 17:27
спартак превратился во всеобщее посмешище.
МКС
МКС
   20 / 797
вчера в 17:25
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       30 / 797
    вчера в 17:21
    За пол года мы два с половиной раза разорвали паровозов,разорвали болото и быков по разу.
    Только армейцы смогли нас в личных встречах перепрыгнуть,а три команды из ЛЧ слабаки
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак
       4 / 797
    вчера в 17:19
    Нравится мне такая тарасовка.
    Байкал-38
    Байкал-38
       13 / 797
    вчера в 17:17
    Совсем Спартак стал жалко выглядеть.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       30 / 797
    вчера в 17:16
    Этот сезон провалили Реал,МЮ ,Спартак,Наполи,ПСЖ но не стыдно ни за одну из этих великих команд
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Bullкин
       30 / 797
    вчера в 17:13
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         30 / 797
      вчера в 17:12
      Стыдно в этом году за наших фанов,которые дали слабость ,очень стыдно,я 30 лет за команду топлю ,но чтобы на поле выбегать и бить капитана ,это позор
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Bullкин
         30 / 797
      вчера в 17:09
      я уже поставил на место ниже,читай и учи мат часть
      Bullкин
      Bullкин ответил 25процентный клоун
         427 / 797
      вчера в 17:08
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Bullкин
           30 / 797
        вчера в 17:08
        ну еще тебе на жалость ,с локо,быками и бомжами мы набрали 10 очков,жалко все еще?
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Bullкин
           30 / 797
        вчера в 17:05
        сам себе написал? мне такое не пиши ,сначала футбол смотри внимательнее,мы уступили армейцам ,но по счету а не по игре ,с остальными на равных .
        ЛЕ попала на самый раскол в команде ,зачем приплел ее вообще в чемп?
        так что думай кому отвечаешь,я эксперт
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           30 / 797
        вчера в 17:01
        хотя ,читая комменты ,не только на этой ветке ,то через одного видно любителей подобных статеек
        Bullкин
        Bullкин ответил 25процентный клоун
           427 / 797
        вчера в 17:01
        Да что ты говришь?!! И чем же вы заслужили?!! Отсутствием игры, дерущимся на улице чуркой, курицей без головы, позором в ЛЕ, может быть безвольными проигрышами всем основным конкурентам? Хотя какие вы конкуренты. На Спартак теперь смотрю с жалостью.
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