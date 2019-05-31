Проигрышная война. «Спартак» выбрал главных врагов

вчера, 16:00

«Красно-белые» весь сезон в глухой обороне – защищали священное право на ошибки. «Соккер.ру» уверен, что это путь в футбольную бездну.

«Спартак» сам себя подставил

У клубов – если рассматривать их как структуры с человеческим ресурсом, есть характер поведения. И «Спартак» за сезон опасно приблизился к сравнению с закрытыми организациями, вроде сект. Речь не о религии, а о втором определении слова. Группа людей замкнулась на мелких, узких интересах.

Такие компании во всех вокруг видят врагов, ведь заточены на саморазрушение. Например, ФК «Спартак» стравливает фанатов. Цель гражданской войны? Разве что разделяй и властвуй. В менеджменте был человек, решивший заполнить трибуны московскими мажорами из соседних с ареной районов, а проблемных фанатов убрать?

Банальная ошибка далекого от футбола человека. Старые поклонники уйдут, а новые ниоткуда не появятся. Футбольная верность растет годами, десятилетиями. А глорихантеры у тех, кто успешен. То есть не у «Спартака». А сама формула, что есть «нормальные» фанаты – слепо поддерживают, и «плохие» - все, кто критикует, принадлежит клубу. Ее засветили во многих интервью.

Также, как у закрытого клуба, у «красно-белых» была извращенная внутренняя иерархия. Родионов оказался манекеном, а изначально его подчиненный Измайлов мог больше. Человек без власти не убрал бы из клуба Карреру и его окружение грязноватыми методами. Непогрешимости лидера не было, но остается непогрешимость решений. Если Глушакова решили прикрыть – плевать на футбольные показатели Дениса.

Все рациональное постепенно убили, все иррациональное – вытащили наверх. «Кто не с нами – против нас». «Кому не нравится Кононов – враг, ведь власть здесь мы». Три тренера и куча скандалов – доказательство пустой активности, что тоже проводит параллель с замкнутым сообществом, где без поджарки эмоций нельзя отключить мозг его участникам. Странно, что «Спартак» не финишировал восьмым или девятым…

Также все решения объясняются высшей целью – впереди столетие клуба, и патриотизмом – против отмены лимита. Также были декларации и поставлены новые задачи – выиграть Кубок России и стать вторым в РПЛ , чтобы обеспечить место в ЛЧ . «Спартак» за год стал более загнанным, замкнутым, зацикленным на собственной исключительности, не подтвержденной игрой в футбол. Здоровыми такие процессы не назвать, особенно если включить медицинское безразличие и убрать эмоции.

Клуб точно определился с врагами

«Спартак» сейчас не является недругом «Зенита», ЦСКА , «Локомотива» или «Краснодара». Все эти клубы в целом благополучнее, они в другом мире – поиска прогресса. Тоже много ошибаются, но селекция у четверки веселее, чем у «красно-белых». В каждой команде тренеры, что подходят. В раздевалках порядок. У всех настрой и настроение лучше. А «Зенит» и «Локомотив» уже знают, что смена руководства не привела к катастрофе.

«Красно-белые» сейчас в роли догоняющих почти по всем параметрам. И самая главная актуальная проблема клуба «Спартак» - в качестве врагов выбрали собственных фанатов. Дикая ошибка. Не чужих болельщиков – мало волнует критика со стороны других клубов из Москвы или Санкт-Петербурга. Не журналистов - отдельных словно мотивировали на лояльность. Ведь помним травлю Карреры, а теперь видим примеры нелепого выведение пятен с пиджака.

Врагами точно выбрали фанатов клуба. Много говорят о стиле футбола, защите, отношению к тренеру, который стал чемпионом и просил прошлым летом того, чем будут заниматься сейчас – уберут Комбарова и Глушакова из основы, мечтая о точечном усилении. Часто на виду скандалы. Но самое глупое, что сделали после чемпионства – поссорились с трибунами. Впрочем, ментально главный враг «Спартака» - «Спартак», война с самим собой – в их стиле.

Умудрились плюнуть в лицо главному активу клуба - фанатам. Да, главному активу. Не менеджеры, не бюджет, не футболисты и не арена на первом месте. И секрет прост. Во-первых, в «Спартаке» нет незаменимых. Во-вторых, в России два клуба, которые государство не может перестать финансировать без последствий. В Санкт-Петербурге увидите бунт, если «Зенит» вдруг обанкротят, никого не пощадят.

Но и в Москве заведут филиал ада, если «Спартак» помножат на три буквы - ФНЛ . У остальных не хватит армии пассионарных фанатов, чтобы все понимали, кого обманывать нельзя. Да, и «Зенит», и «Спартак» позволяли унижать своих фанатов глупыми футбольными решениями. Вот только в Санкт-Петербурге со зрителями в последние годы работают доброжелательно – волна общая. А в столице все печальнее…

«Спартаку» пора попросить прощения

Москвичи открыто враждуют с поклонниками, что для футбола – величайшая глупость. Следовательно, проигрывают стратегически. «Зенит» подберет молодежь, которая только начинает интересоваться футболом. «Зенит» будет модным, а «Спартак» - нет. Ведь внутри прошло четкое разделение. Народ болеет за родной клуб, но перестает ассоциировать себя с командой, ведь попросту стыдно.

Поражения уже не ранят, как раньше, к ним давно привыкли. Слишком долго выбирали не фанатов, а Глушакова и Гулиева, Измайлова и Рошу, а теперь Кононова, чтобы люди вот так просто взяли все и забыли. Слишком много было ПАОКов и «Рапидов», «Оренбургов» и «Тосно», чтобы «начать с чистого листа». Давайте мы вас унизим, ограбим – а «Спартак» украл у фанатов бесценное время, будем презирать, разочаровывать, а если попробуете отбиться – сделаем врагами.

А после этого предложим простить и заявить, что виноваты обе стороны. Серьезно? Так народ в своих претензиях полностью прав! Проколы «Спартака» не субъективные, не выдуманные, а осязаемые. Там цифры, факты, трансферы, итоги работы конкретных людей. Клуб провалил все, что только можно. В результате сильные тренеры и футболисты отказываются от такого счастья, как работа на ФК «Спартак». И чем занимается клуб? Симуляцией стабильности.

Так что если новые руководители, а также другой пресс-атташе за лето не извинятся за все, что натворили до них – хотя бы чтобы дать сигнал, что не такие, как их предшественники, «Спартак» может не выходить на поле, а сразу вычеркивать сезон из истории. Не будет полезных перемен, пока клуб ненавидит единственных, кто связывает их с историческим величием - народ. Нужны искренние извинения за то, что натворили, внятные объяснения всех действий и просьба о поддержке.

Нужны шаги навстречу. А поскольку вероятность, что «Спартак» признает ошибки, очень и очень низкая, то гражданская война в клубе продолжится. И она на руку конкурентам, ведь «Спартак» в 2019 году похож на погибающего диктатора – ни уважения, даже от окружения, ни реальной поддержки, ни осязаемых успехов, ни значимых активов. Ни светлого будущего, ведь мнение о себе, как о гениальном тактике, когда надо мыслить стратегически, убивает, не спасает.

Стратегически футбольный клуб «Спартак» остался с единственным козырем – фанатами. Но словно специально все делается им назло. Эту войну не выиграть, бойня бессмысленная. Единственный шанс – полная своевременная капитуляция и согласие, что так дальше жить нельзя. Вот только ни разу клуб «Спартак» по-настоящему перед людьми, которые за него давно и горой, не извинялся. Может, поэтому ничего и не получается? Недостаточно сильные, чтобы признать ошибки и их не повторять.