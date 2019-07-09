Джикия – удобный капитан

вчера, 22:45

«Спартак» определился с капитаном. У красно-белых даже вокруг такой символической в целом процедуры – особый шум. «Соккер.ру» считает выбор обоснованным.

Роль капитана в современном футболе часто неправильно оценивается. В большей степени все зависит от характеров: самого назначенного капитана и главного тренера. Какие-то наставники сами способны зарядить команду и донести свою мысль, а капитан исполняет номинальные функции, а для других важно, чтобы именно человек на поле транслировал задумку тренера и был моральным лидером коллектива.

Очевидно, что в «Спартаке», где вообще любят говорить о символах, эмоциях и традициях, роль капитана – особая, пожалуй, более подверженная доскональному изучению, чем в других командах. Можно провести опрос среди поверхностно интересующихся российским футболом людей, узнать, у какого клуба кто капитанил в прошлом сезоне. Наверняка чаще всего будут знать именно капитана «Спартака», а не другого клуба. Во многом из-за скандалов, связанных с Денисом Глушаковым. Гипетрофированным многое в этом скандале стало именно из-за того, что хавбек носил капитанскую повязку. Не будем пересказывать всю драму этих отношений.

Но после окончания сезона «Спартак» пошел по пути сближения с революционно настроенной частью болельщиков, понимая, что можно бесконечно делать вид, будто все хорошо, никакие скандалы никого не затрагивают, но постоянно находиться в режиме ненужного дополнительного давления и осады. Нужна разрядка. Весомым шагом к ней стало расторжение контракта с Денисом Глушаковым.

Затем было откровенное интервью Леонида Федуна, который вообще пообещал в будущем руководство клубом доверить фанатам. Теперь вот новый шаг – назначение Георгия Джикии капитаном «Спартака». Любопытно то, как было реализовано это назначение. Олег Кононов почему-то решил поменять процедуру, когда решение принималось по большинству голосов. Видимо, в «Спартаке» опасались, что даже при очевидном статусе фаворита, которым обладал Джикия, игроки могут принять другое решение – чем черт не шутит.

Хотя было бы забавно, выбери они, например, Фернандо. Или же это демонстрация твердости характера и воли главного тренера, которого скептики из числа фанатов считают слишком мягким и неконкретным, если не сказать жестче. А так он будто и свое мнение четко продвинул. Пусть оно и совпадает с общим. Так или иначе, Кононов решил взять все в свои руки, сделав объявление перед тренировкой:

Я хочу объявить. Первое – я говорил о том, что выборов капитана не будет, а будет выбирать главный тренер. Поскольку я главный тренер, я сделал свой выбор – это Джикия. В этом сезоне он капитан команды, ему помогает Зобнин. И, конечно, давайте поздравим Джикию с капитанством.

Кононов сделал наиболее очевидный и правильный выбор, причем не только в назначении Джикии, но и в присуждении Роману Зобнину статуса вице-капитана. Это, пожалуй, два наименее токсичных игрока «Спартака» по отношению со стороны фанатов. Даже в самых провальных и неудачных матчах красно-белых, когда Джикия и Зобнин находились на поле, к ним было меньше всего претензий.

И критики со стороны довольно агрессивных и придирчивых поклонников «Спартака» им доставалось меньше всего. Наверное, в первую очередь из-за той самоотдачи и искреннего стремления бороться, которое демонстрируют Джикия и Зобнин. Роману зачастую мешают травмы, приводя к нестабильной форме, однако в своем оптимальном состоянии он настоящий игровой лидер команды.

Джикия более харизматичный, больше лидер по духу, по характеру, да и играет на такой позиции, которая позволяет демонстрировать свой героизм не только в поведении, в стремлении завести партнеров, но и в критических эпизодах. Фанаты наверняка смогут вспомнить массу матчей и моментов в них, когда только Джикия выручал, оказываясь в нужный миг в нужном месте. Это его свойство вкупе со, скажем так, правильным поведением за пределами поля, в прессе и на тренировках делает Георгия идеальным кандидатом на роль капитана.

Кстати, он только в прошлом сезоне более десятка раз выводил команду с повязкой, так что статус для него не нов – но то в отдельных матчах, а теперь перманентно. Несколько другой уровень ответственности. А когда речь идет о «Спартаке», ответственность еще больше. Поскольку капитан тут не только коммуникатор на поле, на тренировках, но и лицо команды перед болельщиками, персона, от которой фанаты требуют того же, чего и от других, но в двукратном размере:

Понятно, что на мне сейчас двойная ответственность, надо быть максимально собранным, стараться добавить – и в свои 25 лет стать для тех, кто помоложе, примером. Как я выходил на поле, так и должен выходить. Как отдавался на все сто, так и продолжу. Привилегий в связи с капитанством у меня не появилось. Задачи те же – выйти на поле в день игры, победить, принести максимальную пользу команде. Повязка для болельщиков, для команды – чтобы решать внутренние вопросы. Но когда касается футбола, игры, я ничем не лучше остальных.

Назначение Джикии капитаном – это одновременно и правильный ход тренерского штаба, и своевременный. И часть заигрывания с болельщиками. При этом делается вид, что в клубе и так все прекрасно знают и понимают, не интересуясь мнением фанатов. В то же время их желания угадываются. Самое же главное, чтобы в какой-то момент совпадение желаний болельщиков, тренеров и руководства стало правилом, а действия всех участников красно-белого движения происходили в одном векторе.