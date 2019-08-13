Кто первым уйдет в отставку в РПЛ? 5 тренеров-кандидатов

вчера, 18:00

Тренер всегда должен быть готов к уходу, особенно если результаты не соответствуют уровню ожиданий руководства клуба. «Соккер.ру» - о тренерской группе риска в РПЛ .

Начинаем с самого дна турнирной таблицы, там больше шансов отыскать будущих безработных.

Владимир Федотов («Оренбург»)

Команда, которая заняла 7-е место в прошлом сезоне, после пяти туров замыкает турнирную таблицу с одним-единственным очком, которое удалось набрать в матче с «Тамбовом», где «Оренбург» отыгрался с 0:2. Но так ли виноват в сложившейся ситуации Владимир Федотов, который до сих пор показывал себя только с лучшей стороны в Оренбурге? Летняя работа уральского клуба на трансферном рынке была провалена, если не сказать больше – саботирована.

Команду покинули 10 человек, в том числе вчерашние лидеры: Сутормин, Бегич, Фролов, Ойеволе, Попович. А вместо них никого не спешили подписывать. В итоге, «Оренбург» начал чемпионат России, имея в заявке главной команды 16 человек (!), сейчас в распоряжении Федотова 19 футболистов, но состав по-прежнему не укомплектован. Не исключено, что все эти события спровоцированы аппаратной войной за спиной главного тренера.

Небезызвестный советник президента ФК «Оренбург» по трансферным вопросам Марко Трабукки еще в начале года добивался отставки Владимира Федотова, но тогда потерпел неудачу. Что если это новый заход? В любом случае, на месте руководства «Оренбурга» я бы продолжал верить в тренера, под руководством которого даже в таких обстоятельствах команда не рассыпалась. Да, результаты плачевные, но «Оренбург» в каждом матче ведет борьбу за очки, пока еще и не везет.

Александр Точилин («Сочи»)

Состав ФК «Сочи» тоже до неузнаваемости изменился за какой-то месяц, в таких обстоятельствах текущие результаты вторичны, пусть они и безрадостны даже с учетом гостевой ничьей против ЦСКА в последнем туре. 0 забитых мячей – вот самая удручающая цифра. С другой стороны, кадровая нестабильность и объективно трудный календарь на старте (матчи против «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА ) оправдывают команду с берегов Черного моря и его главного тренера. Тем не менее не будет ничего предосудительного, если руководство ФК «Сочи» и лично Борис Ротенберг задумываются о рокировке на тренерском мостике.

У Александра Точилина нет опыта работы в РПЛ , от его прошлогодней команды ничего не осталось, нужно проводить перестройку на ходу, и есть большие сомнения, что молодой тренер справится. А ведь проект не из дешевых, у «барсов» уже состав на серединку турнирной таблицы, у экс-зенитовцев большие контракты, как в Санкт-Петербурге, так что в случае возвращения в ФНЛ клуб понесет огромные финансовые потери. И не только финансовые: сам президент России рассчитывает, что в Сочи будет футбол высшего класса. В общем, тут нужна сильная рука во главе команды, не тренер-надежда, а тренер-гарант. Гарант результата. В идеале – Бердыев, чья фамилия уже не раз называлась.

Миодраг Божович («Крылья Советов»)

На сегодняшний день Божович, возможно, самый близкий к отставке тренер в РПЛ , хотя в Самаре пока все опровергают. А ведь предпосылки действительно железные. Миодраг провел с «Крыльями Советов» уже две полноценных предсезонных подготовки – зимой и летом, в это трансферное окно клуб усилился опытными игроками: пришли Анюков, Дмитрий Комбаров, Гацкан. Есть и другие новички.

«Крылышки» начали сезон за здравие – домашняя победа над ЦСКА дорогого стоит, но даже такой результат легко обесценить, если проиграть следующие четыре матча. Волжане так и поступили, раздав по три очка «Арсеналу», «Уфе», «Локомотиву» и «Ростову». И это еще на старте сезона «в огне» Александр Соболев, поучаствовавший во всех шести голах «Крылышек» (4 забил сам, в двух других выступил в качестве ассистента). Но где тренерская работа? Где командная игра? Думаю, матч следующего тура с «Уралом» будет для Божовича определяющим.

Дмитрий Хохлов («Динамо»)

Судьба Хохлова в «Динамо» чем-то похожа на положение Точилина в «Сочи», причем над Дмитрием Валерьевичем тоже едва заметна тень Бердыева. «Бело-голубым» этим летом выдали огромный мешок денег на трансферы, амбиции клуба в один момент устремились в космос, а вопрос о соответствии Хохлова новым целям «Динамо» действительно животрепещущий. Результаты и игра на старте сезона подливают масла в этот огонь: «Динамо» в большинстве проиграло «Рубину» и не сумело победить игравший больше тайма в меньшинстве «Спартак» в момент его максимальной слабости.

Теперь поражение без шансов от «Зенита», против которого Хохлов сыграл слишком авантюристично. Можно сколько угодно говорить, что игра у «Динамо» неплохая, просто сильно не везет, и форварды плохо реализуют моменты, но вечно это продолжаться не может. У Дмитрия Хохлова большой кредит доверия, внедрение новых футболистов по ходу сезона тоже не шутки, но в такой ситуации более или менее все тренеры, а команда Хохлова раз за разом наступает на одни грабли даже с разными футболистами в составе. Если до конца лета «Динамо» оступится еще пару раз, боюсь, Дмитрию Валерьевичу придется искать новую работу.

Олег Кононов («Спартак»)