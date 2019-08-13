Кто первым уйдет в отставку в РПЛ? 5 тренеров-кандидатов

Тренер всегда должен быть готов к уходу, особенно если результаты не соответствуют уровню ожиданий руководства клуба. «Соккер.ру» - о тренерской группе риска в РПЛ.
Начинаем с самого дна турнирной таблицы, там больше шансов отыскать будущих безработных.
Владимир Федотов («Оренбург»)
Команда, которая заняла 7-е место в прошлом сезоне, после пяти туров замыкает турнирную таблицу с одним-единственным очком, которое удалось набрать в матче с «Тамбовом», где «Оренбург» отыгрался с 0:2. Но так ли виноват в сложившейся ситуации Владимир Федотов, который до сих пор показывал себя только с лучшей стороны в Оренбурге? Летняя работа уральского клуба на трансферном рынке была провалена, если не сказать больше – саботирована.
Команду покинули 10 человек, в том числе вчерашние лидеры: Сутормин, Бегич, Фролов, Ойеволе, Попович. А вместо них никого не спешили подписывать. В итоге, «Оренбург» начал чемпионат России, имея в заявке главной команды 16 человек (!), сейчас в распоряжении Федотова 19 футболистов, но состав по-прежнему не укомплектован. Не исключено, что все эти события спровоцированы аппаратной войной за спиной главного тренера.
Небезызвестный советник президента ФК «Оренбург» по трансферным вопросам Марко Трабукки еще в начале года добивался отставки Владимира Федотова, но тогда потерпел неудачу. Что если это новый заход? В любом случае, на месте руководства «Оренбурга» я бы продолжал верить в тренера, под руководством которого даже в таких обстоятельствах команда не рассыпалась. Да, результаты плачевные, но «Оренбург» в каждом матче ведет борьбу за очки, пока еще и не везет.
Александр Точилин («Сочи»)
Состав ФК «Сочи» тоже до неузнаваемости изменился за какой-то месяц, в таких обстоятельствах текущие результаты вторичны, пусть они и безрадостны даже с учетом гостевой ничьей против ЦСКА в последнем туре. 0 забитых мячей – вот самая удручающая цифра. С другой стороны, кадровая нестабильность и объективно трудный календарь на старте (матчи против «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА) оправдывают команду с берегов Черного моря и его главного тренера. Тем не менее не будет ничего предосудительного, если руководство ФК «Сочи» и лично Борис Ротенберг задумываются о рокировке на тренерском мостике.
У Александра Точилина нет опыта работы в РПЛ, от его прошлогодней команды ничего не осталось, нужно проводить перестройку на ходу, и есть большие сомнения, что молодой тренер справится. А ведь проект не из дешевых, у «барсов» уже состав на серединку турнирной таблицы, у экс-зенитовцев большие контракты, как в Санкт-Петербурге, так что в случае возвращения в ФНЛ клуб понесет огромные финансовые потери. И не только финансовые: сам президент России рассчитывает, что в Сочи будет футбол высшего класса. В общем, тут нужна сильная рука во главе команды, не тренер-надежда, а тренер-гарант. Гарант результата. В идеале – Бердыев, чья фамилия уже не раз называлась.
Миодраг Божович («Крылья Советов»)
На сегодняшний день Божович, возможно, самый близкий к отставке тренер в РПЛ, хотя в Самаре пока все опровергают. А ведь предпосылки действительно железные. Миодраг провел с «Крыльями Советов» уже две полноценных предсезонных подготовки – зимой и летом, в это трансферное окно клуб усилился опытными игроками: пришли Анюков, Дмитрий Комбаров, Гацкан. Есть и другие новички.
«Крылышки» начали сезон за здравие – домашняя победа над ЦСКА дорогого стоит, но даже такой результат легко обесценить, если проиграть следующие четыре матча. Волжане так и поступили, раздав по три очка «Арсеналу», «Уфе», «Локомотиву» и «Ростову». И это еще на старте сезона «в огне» Александр Соболев, поучаствовавший во всех шести голах «Крылышек» (4 забил сам, в двух других выступил в качестве ассистента). Но где тренерская работа? Где командная игра? Думаю, матч следующего тура с «Уралом» будет для Божовича определяющим.
Дмитрий Хохлов («Динамо»)
Судьба Хохлова в «Динамо» чем-то похожа на положение Точилина в «Сочи», причем над Дмитрием Валерьевичем тоже едва заметна тень Бердыева. «Бело-голубым» этим летом выдали огромный мешок денег на трансферы, амбиции клуба в один момент устремились в космос, а вопрос о соответствии Хохлова новым целям «Динамо» действительно животрепещущий. Результаты и игра на старте сезона подливают масла в этот огонь: «Динамо» в большинстве проиграло «Рубину» и не сумело победить игравший больше тайма в меньшинстве «Спартак» в момент его максимальной слабости.
Теперь поражение без шансов от «Зенита», против которого Хохлов сыграл слишком авантюристично. Можно сколько угодно говорить, что игра у «Динамо» неплохая, просто сильно не везет, и форварды плохо реализуют моменты, но вечно это продолжаться не может. У Дмитрия Хохлова большой кредит доверия, внедрение новых футболистов по ходу сезона тоже не шутки, но в такой ситуации более или менее все тренеры, а команда Хохлова раз за разом наступает на одни грабли даже с разными футболистами в составе. Если до конца лета «Динамо» оступится еще пару раз, боюсь, Дмитрию Валерьевичу придется искать новую работу.
Олег Кононов («Спартак»)
На прошлой неделе Олег Кононов снял пиджак, и «Спартак» выиграл два гостевых матчах подряд, забив по три мяча «Туну» и «Ахмату». Что бы там ни говорил Федун, он человек импульсивный, а Кононов за девять месяцев у руля «Спартака» так и не сумел сформировать позитивную повестку. Сейчас идет перестройка, которая вроде бы извиняет Олега Георгиевича (только не в глазах болельщиков), но у него все еще есть риск совершить парочку непростительных ошибок, причем в ближайшие пару недель. Например, поражение от ЦСКА в дерби и непопадание в группу Лиги Европы станут жирным поводом для немедленной отставки. Наверное, и руководители «Спартака» понимают, что такой вариант весьма вероятен, поэтому держат Кононова до последнего, в крайнем случае им пожертвуют, чтобы сбросить лишнее давление и негатив.
Чтоб хозяину отдавать, а у остальных отбирать
Божовича вряд ли уволят
Спартак на подьеме
Увы за счет игроков, но Федун физрука пока не уволит
Остается Хохлов
Чтоб хозяину отдавать, а у остальных отбирать
Божовича вряд ли уволят
Спартак на подьеме
Увы за счет игроков, но Федун физрука пока не уволит
Остается Хохлов
Необъяснимые составы на игру, непонятные замены по ходу встречи и т. д., и т.п.
Придёт новый тренер, посмотрит на состав и скажет:"Какой ... набирал этот хлам?"
Необъяснимые составы на игру, непонятные замены по ходу встречи и т. д., и т.п.
Придёт новый тренер, посмотрит на состав и скажет:"Какой ... набирал этот хлам?"
если и с ними не получится, то пинка под зад и хана его тренерской карьере!
Но я и все мы спартачи, должны поверить и доверится Кононову, ибо нужны коренные перемены, точнее они уже произошли — а теперь большая стройка!
ВЕРИМ !!!
если и с ними не получится, то пинка под зад и хана его тренерской карьере!
Но я и все мы спартачи, должны поверить и доверится Кононову, ибо нужны коренные перемены, точнее они уже произошли — а теперь большая стройка!
ВЕРИМ !!!
он хотел в Зенит, пущай и идёт Бердыев вместо физрука Симака!
он хотел в Зенит, пущай и идёт Бердыев вместо физрука Симака!
Он уверенным шагом ведет Тарасовку в ФНЛ!
Руки прочь от Анжилы Девис ))
Он уверенным шагом ведет Тарасовку в ФНЛ!
Руки прочь от Анжилы Девис ))