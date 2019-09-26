Кубковые интриги. Итоги 1/16 финала и все пары 1/8

В среду число соискателей Кубка России 2019/20 уменьшилось вдвое, в том числе покинул розыгрыш победитель двух последних лет. «Соккер.ру» отвечает на главные вопросы.
1/16 финала: минус 7 клубов РПЛ
Два года назад 1/16 финала Кубка России не смогли преодолеть сразу 10 команд РПЛ, зато в прошлом году только два клуба из элиты допустили осечки на этой стадии. Накануне нового старта представителей РПЛ в Кубке России мы спрогнозировали среднее значение между потерями последних лет — 5-6 вылетов «элитных». Немного не угадали: «сосредоточиться на чемпионате» теперь могут 7 клубов Премьер-Лиги.
- «Локомотив» проиграл последним хронологически, но по статусу железнодорожники стали главной утратой нынешнего розыгрыша, ведь они — обладатели Кубка России в двух предыдущих сезонах. Как и год назад, «Локо» играл против «Балтики». Как и тогда, выяснение отношений перешло в овертайм. Только на этот раз у Сёмина не было братьев Миранчуков: основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти лучше били калининградцы — 4:1. Зато «разгрузили» календарь, на который жаловался Юрий Палыч, поздравивший соперников.
- «Краснодар» выставил в Нижнем Новгороде практически основу, но единственный гол забила команда Дмитрия Черышева. 1:0, и это третье подряд поражение «Краснодара», который по разу проиграл в каждом из турниров — Лиге Европы, РПЛ, Кубке России. «Быки» явно не в порядке.
- А первый «волчий билет» из клубов РПЛ взяло «Динамо», проигравшее «Лучу» во Владивостоке. «Бело-голубые» не побеждают уже месяц, а вылет из Кубка — еще один аргумент в пользу скорой отставки Хохлова.
- Еще один клуб РПЛ, который, как и «Локомотив», упустил свое счастье в серии пенальти - «Сочи». Основное и дополнительное время матча с «Шинником» завершилось со счетом 0:0, а в «лотерее» решающую осечку допустил Дмитрий Полоз — 5:4 в пользу ярославцев.
- Вылет в 1/16 финала «Тамбова», «Крыльев Советов» и «Рубина» читался и предсказывался. Так и случилось. «Крылья» уступили «Торпедо» 0:2, «Рубин» проиграл «Химкам» 0:3, а «Тамбов» был разбит «Томью» со счетом 0:4.
1/8 финала: повторение прошлогоднего полуфинала и Карпин против «Спартака»
Прежде, чем перейти к парам 1/8 финала, обратим внимание, что вылеты клубов РПЛ распределились неравномерно между левой и правой половинами сетки: «слева» вылетели 5 команд, а «справа» - только 2. С одной стороны теперь «Урал», «Арсенал» и «Оренбург» в окружении клубов ФНЛ — и один из этих клубов сыграет в финале, а напротив единственную путевку будут оспаривать ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат».
«Балтика» (Калининград) - «Торпедо» (Москва)
- Обе команды выступают в ФНЛ.
- «Торпедо» и «Балтика» уже встречались в нынешнем сезоне: во 2-м туре ФНЛ автозаводцы выиграли дома у гостей из Калининграда со счетом 2:0.
- «Торпедо» является победителем первого розыгрыша Кубка России (сезон 1992/93), а «Балтика» никогда не добиралась выше стадии 1/8 финала. Это будет пятая попытка калининградцев попасть в четвертьфинал.
«Оренбург» - «Химки»
- Команды пять раз встречались между собой и ни разу не сыграли вничью: 3 победы «Оренбурга», 2 успеха «Химок».
- Последняя встреча Федотова и Талалаева завершилась вничью — 1:1. Федотов, как и сейчас, возглавлял «Оренбург», а Талалаев руководил «Тамбовом».
- Максимальное достижение клубов в Кубке России: «Химки» - финал (2004/05), «Оренбург» - полуфинал (2014/15).
«Нижний Новгород» - «Шинник» (Ярославль)
- Еще одна пара, состоящая из представителей ФНЛ.
- В 3-м туре ФНЛ «Шинник» увез из Нижнего Новгорода победу со счетом 3:1.
- Дмитрий Черышев — уроженец Нижнего Новгорода и легенда нижегородского футбола, про Александра Побегалова можно сказать то же самое применительно к Ярославлю. Вот такие главные тренеры.
«Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатеринбург)
- Команды встречались в полуфинале предыдущего розыгрыша Кубка России. «Урал» оказался сильнее по сумме двух встреч (1:0; 2:2).
- «Арсенал» не может выиграть у «Урала» на протяжении семи встреч. Правда, только в двух из них побеждали «шмели», пять игр закончились вничью.
- Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко выигрывали Кубок России и как игроки, и как тренеры. Тренерские победы: Черевченко с «Локомотивом» (2014/15), Парфенов с «Тосно» (2017/18).
ЦСКА (Москва) - «Уфа»
- В конце октября ЦСКА и «Уфе» предстоит сыграть дважды, ведь на 20 октября запланирована встреча в рамках РПЛ.
- Нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко работал в «Уфе» в 2016 году, также в составе армейцев есть экс-игроки «Уфы» Иван Обляков и Игорь Дивеев, да и у Виктора Васина есть опыт выступлений в столице Башкортостана.
- Вадим Евсеев дебютировал в качестве главного тренера «Уфы» в матче с ЦСКА. До 87-й минуты его команда проигрывала 0:2, а потом забила дважды и увезла из Москвы волевую результативную ничью, ошарашившую ЦСКА.
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- Валерий Карпин уже возглавлял «Спартак» (2009-2014) и считается одним из кандидатов на смену Олегу Кононову, хотя на данный момент бросать «Ростов» не намерен.
- В трех последних официальных матчах «Спартак» не может обыграть «Ростов»: два поражения в прошлом сезоне РПЛ и ничья 2:2 на берегах Дона на старте нынешнего чемпионата.
- В 2003-м «Спартак» и «Ростов» (тогда еще под названием «Ростсельмаш») играли в финале Кубка России. «Красно-белые» одержали победу со счетом 1:0.
- В сезоне 2012/13 «Ростов» выбил «Спартак» из 1/8 финала Кубка России (0:0, 3:2 в серии пенальти). Тренером «Спартака» был Унаи Эмери, а Валерий Карпин занимал пост генерального директора, но вскоре он вернулся и на тренерский мостик.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск)
- Пять предыдущих матчей между этими командами завершились с общим счетом 10:0 в пользу «Зенита» (4 победы и нулевая ничья).
- Это вторая встреча «Зенита» и «Томи» в Кубке России, а первая принесла успех сибирякам. В четвертьфинале розыгрыша 2007/08 команды не забили голов на «Петровском» за 120 минут игры, а в серии пенальти «Томь» оказалась лучше — 4:3.
- Лидер «Зенита» Артем Дзюба впервые громко заявил о себе как раз в составе «Томи», куда два года подряд (2009 и 2010) ездил в командировки из «Спартака».
«Ахмат» (Грозный) - «Луч» (Владивосток)
- «Ахмат» в предыдущем раунде выбил другой дальневосточный клуб - «СКА-Хабаровск».
- Предыдущая встреча между этими командами состоялась тоже в рамках Кубка России: в 1/16 финала сезона 2010/11 «Луч» разгромил тогда еще «Терек» на своем поле со счетом 4:0.
- Главные тренеры команд, Рустем Хузин и Рашид Рахимов, в разное время возглавляли исчезнувший с футбольной карты пермский «Амкар».
Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 30/31 октября, хозяева будут определены с помощью дополнительной жеребьевки.