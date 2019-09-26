Кубковые интриги. Итоги 1/16 финала и все пары 1/8

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В среду число соискателей Кубка России 2019/20 уменьшилось вдвое, в том числе покинул розыгрыш победитель двух последних лет. «Соккер.ру» отвечает на главные вопросы.

1/16 финала: минус 7 клубов РПЛ

Два года назад 1/16 финала Кубка России не смогли преодолеть сразу 10 команд РПЛ , зато в прошлом году только два клуба из элиты допустили осечки на этой стадии. Накануне нового старта представителей РПЛ в Кубке России мы спрогнозировали среднее значение между потерями последних лет — 5-6 вылетов «элитных». Немного не угадали: «сосредоточиться на чемпионате» теперь могут 7 клубов Премьер-Лиги.

- «Локомотив» проиграл последним хронологически, но по статусу железнодорожники стали главной утратой нынешнего розыгрыша, ведь они — обладатели Кубка России в двух предыдущих сезонах. Как и год назад, «Локо» играл против «Балтики». Как и тогда, выяснение отношений перешло в овертайм. Только на этот раз у Сёмина не было братьев Миранчуков: основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти лучше били калининградцы — 4:1. Зато «разгрузили» календарь, на который жаловался Юрий Палыч, поздравивший соперников.

- «Краснодар» выставил в Нижнем Новгороде практически основу, но единственный гол забила команда Дмитрия Черышева. 1:0, и это третье подряд поражение «Краснодара», который по разу проиграл в каждом из турниров — Лиге Европы, РПЛ , Кубке России. «Быки» явно не в порядке.

- А первый «волчий билет» из клубов РПЛ взяло «Динамо», проигравшее «Лучу» во Владивостоке. «Бело-голубые» не побеждают уже месяц, а вылет из Кубка — еще один аргумент в пользу скорой отставки Хохлова.



90'+5 Всё! Матч #ЛучДинамо 1:0 окончен! Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 25, 2019

- Еще один клуб РПЛ , который, как и «Локомотив», упустил свое счастье в серии пенальти - «Сочи». Основное и дополнительное время матча с «Шинником» завершилось со счетом 0:0, а в «лотерее» решающую осечку допустил Дмитрий Полоз — 5:4 в пользу ярославцев.

- Вылет в 1/16 финала «Тамбова», «Крыльев Советов» и «Рубина» читался и предсказывался. Так и случилось. «Крылья» уступили «Торпедо» 0:2, «Рубин» проиграл «Химкам» 0:3, а «Тамбов» был разбит «Томью» со счетом 0:4.

1/8 финала: повторение прошлогоднего полуфинала и Карпин против «Спартака»

Прежде, чем перейти к парам 1/8 финала, обратим внимание, что вылеты клубов РПЛ распределились неравномерно между левой и правой половинами сетки: «слева» вылетели 5 команд, а «справа» - только 2. С одной стороны теперь «Урал», «Арсенал» и «Оренбург» в окружении клубов ФНЛ — и один из этих клубов сыграет в финале, а напротив единственную путевку будут оспаривать ЦСКА , «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат».



Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России. РПЛ понесла серьезные потери https://t.co/Cmk3SZn2gW pic.twitter.com/tbh3B41sW7 — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) September 26, 2019

«Балтика» (Калининград) - «Торпедо» (Москва)

- Обе команды выступают в ФНЛ .

- «Торпедо» и «Балтика» уже встречались в нынешнем сезоне: во 2-м туре ФНЛ автозаводцы выиграли дома у гостей из Калининграда со счетом 2:0.

- «Торпедо» является победителем первого розыгрыша Кубка России (сезон 1992/93), а «Балтика» никогда не добиралась выше стадии 1/8 финала. Это будет пятая попытка калининградцев попасть в четвертьфинал.

«Оренбург» - «Химки»

- Команды пять раз встречались между собой и ни разу не сыграли вничью: 3 победы «Оренбурга», 2 успеха «Химок».

- Последняя встреча Федотова и Талалаева завершилась вничью — 1:1. Федотов, как и сейчас, возглавлял «Оренбург», а Талалаев руководил «Тамбовом».

- Максимальное достижение клубов в Кубке России: «Химки» - финал (2004/05), «Оренбург» - полуфинал (2014/15).

«Нижний Новгород» - «Шинник» (Ярославль)

- Еще одна пара, состоящая из представителей ФНЛ .

- В 3-м туре ФНЛ «Шинник» увез из Нижнего Новгорода победу со счетом 3:1.

- Дмитрий Черышев — уроженец Нижнего Новгорода и легенда нижегородского футбола, про Александра Побегалова можно сказать то же самое применительно к Ярославлю. Вот такие главные тренеры.

«Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатеринбург)

- Команды встречались в полуфинале предыдущего розыгрыша Кубка России. «Урал» оказался сильнее по сумме двух встреч (1:0; 2:2).

- «Арсенал» не может выиграть у «Урала» на протяжении семи встреч. Правда, только в двух из них побеждали «шмели», пять игр закончились вничью.

- Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко выигрывали Кубок России и как игроки, и как тренеры. Тренерские победы: Черевченко с «Локомотивом» (2014/15), Парфенов с «Тосно» (2017/18).

ЦСКА (Москва) - «Уфа»

- В конце октября ЦСКА и «Уфе» предстоит сыграть дважды, ведь на 20 октября запланирована встреча в рамках РПЛ .

- Нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко работал в «Уфе» в 2016 году, также в составе армейцев есть экс-игроки «Уфы» Иван Обляков и Игорь Дивеев, да и у Виктора Васина есть опыт выступлений в столице Башкортостана.

- Вадим Евсеев дебютировал в качестве главного тренера «Уфы» в матче с ЦСКА . До 87-й минуты его команда проигрывала 0:2, а потом забила дважды и увезла из Москвы волевую результативную ничью, ошарашившую ЦСКА .

«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)

- Валерий Карпин уже возглавлял «Спартак» (2009-2014) и считается одним из кандидатов на смену Олегу Кононову, хотя на данный момент бросать «Ростов» не намерен.

- В трех последних официальных матчах «Спартак» не может обыграть «Ростов»: два поражения в прошлом сезоне РПЛ и ничья 2:2 на берегах Дона на старте нынешнего чемпионата.

- В 2003-м «Спартак» и «Ростов» (тогда еще под названием «Ростсельмаш») играли в финале Кубка России. «Красно-белые» одержали победу со счетом 1:0.

- В сезоне 2012/13 «Ростов» выбил «Спартак» из 1/8 финала Кубка России (0:0, 3:2 в серии пенальти). Тренером «Спартака» был Унаи Эмери, а Валерий Карпин занимал пост генерального директора, но вскоре он вернулся и на тренерский мостик.

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск)

- Пять предыдущих матчей между этими командами завершились с общим счетом 10:0 в пользу «Зенита» (4 победы и нулевая ничья).

- Это вторая встреча «Зенита» и «Томи» в Кубке России, а первая принесла успех сибирякам. В четвертьфинале розыгрыша 2007/08 команды не забили голов на «Петровском» за 120 минут игры, а в серии пенальти «Томь» оказалась лучше — 4:3.

- Лидер «Зенита» Артем Дзюба впервые громко заявил о себе как раз в составе «Томи», куда два года подряд (2009 и 2010) ездил в командировки из «Спартака».

«Ахмат» (Грозный) - «Луч» (Владивосток)

- «Ахмат» в предыдущем раунде выбил другой дальневосточный клуб - « СКА -Хабаровск».

- Предыдущая встреча между этими командами состоялась тоже в рамках Кубка России: в 1/16 финала сезона 2010/11 «Луч» разгромил тогда еще «Терек» на своем поле со счетом 4:0.

- Главные тренеры команд, Рустем Хузин и Рашид Рахимов, в разное время возглавляли исчезнувший с футбольной карты пермский «Амкар».

Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 30/31 октября, хозяева будут определены с помощью дополнительной жеребьевки.