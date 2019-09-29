Выживут на Титанике! ЦСКА на первом месте

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В 2019 году Ганчаренко проиграл семь матчей, но лишь однажды команда не пришла в себя сразу же. На «Соккер.ру» - о плюсах молодого состава.

Костяк из интересных лидеров

Ганчаренко вынужден тасовать состав в защите – очень сложная работа, влияющая на команду и ее результаты. Моменты у ворот Акинфеева всегда есть, ведь травм у ЦСКА было предостаточно. Вот только пятерка полевых Влашич, Фернандес, Обляков, Чалов и Ахметов – половина команды, плюс-минус целый 2019 год выступает успешно. Можно даже сказать, что четверо молодых прибавили, а Марио сохранил уровень последних двух лет.

Но у молодости есть пороки – нестабильность, например. Был спад у Ахметова - Ильзат набрал форму. Влашич устал летом на Евро для молодежных сборных – пришел в себя на днях против «быков». Фернандес такой, как обычно, Обляков прибавляет, особенно если может играть в центре, не на фланге. Чалов явно разочаровался тем, что не удалось уехать в АПЛ этим летом, но Федор – профессионал. Эта пятерка – одна из причин, почему вышли на первое место в РПЛ после многих месяцев вне вершины.

Правильная работа в обороне

Не всегда успешная, но правильная. Не забыли про «Лудогорец», хотя там провалились за тайм – впервые в еврокубковой истории пропустили пять мячей за сорок пять минут. Помним также, что по три мяча ЦСКА забивали «Оренбург» и «Зенит». Но это все. Больше двух команда пропускает крайне редко. И с Бекао на поле, и после его отъезда. А причина в том, что понимают, как защищаться. Вот тут можно похвалить Ганчаренко.

Странно, что коллектив, у которого было так много вариантов в защите – семь центральных оборонцев, редко такое в футболе вообще увидишь, идет на втором месте по суммарному качеству моментов соперников. Меньше у своих ворот позволяет только «Зенит». А если говорить о пропущенных мячах, то до выезда в Екатеринбург у Акинфеева было 8 пропущенных, и сейчас ничего не изменилось. Это второй результат лиги!

Умение Акинфеева переключаться

С поражений на победы и «сухари». Обратите внимание, что вратарь Гильерме зажат – у него проскакивают ошибки, не он руководит линией защиты – Чорлука взял на себя эту функцию, и если Ведран хорош – «Локомотив» справляется, если нет – голкипер сборной России не может спасти от поражения. У Игоря тоже нет сверхъестественных способностей, если ЦСКА горит, то Акинфеев пылает вместе с защитой. Но у него ведь постоянно меняются оборонцы!

Сафонов и Лунев, имея стабильный состав обороны, уже и ошибались, и спасали. Матвей скорее прогрессирует, но Андрей – в кризисе, который возвращается в неподходящий момент. Тогда как Акинфеев, хотя доводилось пропускать и проигрывать в 2019 году, совсем не паникует. Последний раз серьезно вышел из себя против «Реала», когда схватил красную карточку. Но и там заступался за напарника. Молодая защита полагается на голкипера, который быстро забывает поражения. И это, как видите, важно. В РПЛ нет голкипера, который бы лучше Игоря переживал американские горки в защите.

Прекрасная реализация моментов

Атаку нельзя перехваливать – пока не за что, но реализация радует у всех, кроме Федора Чалова, который один-два гола по дороге потерял, особенно с учетом промахов с «точки». Но Влашич, Сигурдарссон (структурно невероятно важен), Ахметов и Фернандес забивали, хотя много моментов им никто не создавал. Особенно выделяется Никола – мастер голов из ничего, и Марио – защитник, который забил дважды, хотя даже у Дивеева шанс забить был лучше.

Суммарный xG ЦСКА ниже, чем реальное количество голов. У «Зенита», «Локомотива» или «Спартака» ситуация обратная. Благодаря высокой эффективности подходов к чужим воротам «армейцы» получают преимущество. Уже обогнали всех, кроме «Локомотива» и «Ростова». У ЦСКА очень много попаданий в створ – на второй строчке после команды Карпина, а если бы реализовывали пенальти – было бы равенство с южанами. «Армейцы» с прямыми конкурентами не очень результативные, но разгром устроить могут многим в РПЛ .

Реакция «армейцев» на поражения

У ЦСКА не худшая реакция, чем у Облака, когда говорим о следующем матче после неудачного. Или чем у Акинфеева в лучших матчах. Например, футбольный год Ганчаренко начал с показательного выездного поражения – 2:0 против «Арсенала». Но что было дальше? Обыграли «Рубин» дома – 3:0. Обставили «Урал» в гостях – 0:1. И хотя подарили «Уфе» два очка – глупая осечка, «Спартак» в дерби обыграли.

Лишь разок рисковали нарваться на серию поражений. Когда уступили «Оренбургу», то не проиграли «Локомотиву», но дальше был бой в Краснодаре – уступили 2:0, и после этого немного «поплыли», ведь увидели ничью с «Динамо» и поражение от «Зенита» - 3:1. Зато дальше победы над «Ахматом» и «Крыльями Советов» помогли выйти в группу Лиги Европы. В новом сезоне реакция на поражения не изменилась. Уступили в Самаре? Собрали три победы подряд.

Жиго обыграл в дерби? Не проиграли ни «Ахмату», ни «Арсеналу», ни «Тамбову». На «Лудогорец» такая же реакция – переключились на «Краснодар» и обыграли соперника. А теперь «Урал» получил вслед за «Аланией» и «горожанами» три мяча, а мог больше. ЦСКА , конечно же, не идеальная команда, и победы не значат, что все минусы, о которых говорил сам Ганчаренко, или различные эксперты, теперь не имеют значения – конечно же, остались. Вот только «армейцы» впервые за долгое время первые во главе чемпионата России.

Не повод расслабляться, но повод ценить команду, которая молодая – лидеры по среднему возрасту с заметным отрывом, всего 23.32 года на брата (у «Зенита», для сравнения – 27.94), а при этом и мастеровитая, и волевая. Где-то ошибался Ганчаренко, нередко подводили неготовые к серьезному футболу молодые игроки, недорабатывали не совсем старые, но вожаки и лидеры. Но после одиннадцати туров не нашлось никого, кто прошел бы путь лучше, чем ЦСКА . Даже если «Краснодар» присоединится к командам с 23 пунктами, то по итогам тура «армейцы» останутся на первом месте.