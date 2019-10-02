Не плачь Тоттенхэм, ты не один такой, кто вынимал 7 голов из ворот.

сегодня, 17:49

Дно Пробито.

И так команды начали создавать моменты, у «шпор» было некое преимущество в самом начале они же первыми забили гол, сделал это Сон на 12 минуте игры после пасса от Сиссоко. Правда не долго радовались ответ игроков Баварии не заставил себя ждать, через три минуты Киммих ударом из-за штрафной точно положил в дальний от голкипера угол 1-1 на 15 минуте. Хозяева продолжали атаковать, но большинство их удар приходились в руки Нойера, который в первом тайме отыграл здорово как и во всей игре. Гости сделали хороший укол в конце первого тайма, так сказать тихий звоночек на перерыв, когда лучший нападающий баварцев Роберт Левандовски делает счет 1-2, дали свободно поляку развернутся и тот положил мяч точно в угол. Ну вроде казалось 1-2 не все потерянно, и моменты есть чтобы забить и ждешь, чего-то большего, но что мы увидели во втором тайме.

После перерыва «Тоттенхэм», как команда вечных жидов давала немцам себя унизить на любом участке поля, словно безголовые куры вышли на второй тайм, а голкипер, «Мы тебя узнали Акинфеев», чемпион мира Уго Льорис получил пятерочку за тайм. Бывший канонир Серж Гнабри оформил покер, как после сказал, не забивал четыре за матч еще с детства, и дубль на счет положил Левандовски. А пенка от Кейна просто смешна была в тот вечер.

Итог логичен 2-7. Только вдумаетесь в эти цифры. Почеттино может писать по собственному, и быть свободен, если еще вспомнить, как совсем недавно проиграли на кубке Лиги клубу 4 дивизиона «Колчестер Юнайтед», а вместе собой забрать кубок Ауди, который он выиграл в предсезонке у той же «Баварии». Так что они взяли реванш, и подали блюдо холодным. Как можно пропустить 7 голов, ведь вы финалисты прошлой ЛЧ , так еще дома себя позволять так обыгрывать перед своими болельщиками в Лондоне. Это БОЛЬ ПОЗОР и УНИЖЕНИЕ.

Но Тоттенхэм вы не одни такие, хотя и единственные из Англичан в ЛЧ кто принял 7 голов за матч, вспомним еще похожие матчи.

Кого еще угощала «Бавария» семью голами до «Тоттенхэма».

1/8 финала сезон 2008/2009 Спортинг - Бавария 1:7

Когда мы слышим название этой португальской команды, не только вспоминаем, что ее воспитанником является Криштиану Роналду, а также победа ЦСКА в финале кубка УЕФА сезона 2004/2005 со счетом 3:1, но и то с какой легкостью они получили семь голов от мюнхэновской Баварии. Они первые из списка кто попал под немецкий каток.

1/8 финала сезон 2011/2012 Базель - Бавария 0:7

«Базель» на групповой стадии оставил сам «Манчестер Юнайтед» Фергюсона выйдя со второго места, но никто не думал, что в первом раунде плей-офф их ждет немецкая сосиска, которая их поставит на место, вогнав им семь безответных мячей.

Групповой этап ЛЧ сезон 2014/2015 Рома - Бавария 1:7

Итальянским «волкам» не привыкать к прилюдной порке, сначала англичане их размазали, на этот раз немецкая команда продолжила традицию семь голов, как только они гол престижа забивают никто не может понять.

1/8 финала сезон 2014/2015 Шахтер - Бавария 0:7

На групповой стадии горняки поиздевались вдоволь над белорусским « БАТЭ », но в плей-офф их самих раздели с тем же счетом. Да Бавария знает и умеет забивать много и при людно. Но одно дело проиграть им в гостях, а другое когда ты сам их принимаешь.

Постсоветские разгромы

Квалификация ЛЧ сезон 1996/1997 Алания - Рейнджерс 2:7

Алания первой показала, как надо вынимать семь голов из своих ворот. Понятно, что это был дебют команды в еврокубках, но они Чемпион России 95 года. Да, они проиграли ту игру, но все же не всухую, это был первый и единственный случай, когда мы увидели их в Европе, 3-10 с общим счетом, такой футбол и игра нам точно не нужна была.

Групповой этап ЛЧ сезон 2014/2015 БАТЭ -Шахтер 0:7

Да в той игре «Шахта» оказалась на две, а то и на три головы выше команды из Белоруссии. Такой вот нежданчик, хотя после сами выйдя из группы нарвались на немецкую сосиску.

Групповой этап ЛЧ 2017/2018 Ливерпуль - Спартак 7-0

Это называлось избиением младенцев, после игры эти младенцы сами понимали, что пора домой к мамочкам. Есть известная песня «какая боль, какая боль.....», только припев не Аргентина Ямайка, а новый «Ливерпуль» унизил «Спартак» семь ноль.

До этого чуть ранее Команда Клоппа перед игрой со «Спартаком» поиздевалась в гостях над «Марибором», так сказать разминка перед генеральной поркой с тем же счетом - 0:7. В свою очередь словацкий клуб два раза сыграл вничью со «красно-белыми» - 1:1. Действительно «Ливерпуль» не заметил тогда разницы кто это был «Марибор» или «Спартак», так как соперник действительно был равным.

Есть и другие болезненные проигрыши.

Групповой этап ЛЧ 2003/2004 Монако - Депортиво 8:3

Да этот матч было больше 7-ми голов в ворота одних, но думаю напомнить интерсно. Думаю этот матч стал закатом Супер-Депора, «монегаски» же дошли тогда до финала, проиграв в нем «Порту».

1/8 финала ЛЧ сезона 2004/2005 Вердер - Лион 2:7

Вот, как оказывается немецкий чемпион может стать легко мальчиками для битья. Команда Поля Ле Гуена была просто неудержима дубль на счету Майкла Ессьена, хет-трик удался Силвен Вильтору, команда Шаафа ответила голом Жоана Мику и с пенальти Вальерена Исмаэля, за немцев кстати забивали французы, который и подсластили горечь такого поражения.

1/4 финала ЛЧ сезон 2006/2007 Манчестер Юнайтед - Рома 7:1.

Команда Фергюсона в тот день была просто неостановима, казалось они смогут забить столько сколько пожелают, да и соперник сам говорил, а давай еще. Молодой Роналду и Ко повеселились вдоволь над командой Лучано Спаллетти, после итальянский специалист работал в «Зените». Так что он первый до Карерры из Итальянцев чей клуб вынимал семь мяч из своих ворот. Даже гол престижа от Де Росси, эта так пшик в воздух.

Групповой этап сезон 2007/2008 Ливерпуль - Бешикташ 8:0

Не Плачь «Спартак» ты не один такой, за десять лет до ваших событий турецкий клуб «Бешикташ» получил на «энфилде» восемь безответных голов в свои ворота, так, что у вас все впереди.

1/8 финала сезон 2011/2012 Байер-04 - Барселона 1:7;

Тот матч имени одного инопланетянина Месси оформил пента-трик на Камп Ноу, а к 85 минуте было семь ноль, только не понятно зачем нужно было портить такую игру совершенно ненужным голом, в концовке на 90-ой Беллараби забил гол престижа испортил настроение и сухой матч Вальдесу, эта была одна из последних песен Гвардиолы в стане «сине-гранатовых», сам же клуб добрался до полуфинала, где уступили будущим чемпионам «Челси», которые возьмут реванш за 2009 год.

1/8 финала ЛЧ сезон 2018/2019 Шальке - Манчестер Сити 0:7​

Да команда Гвардиолы будто и не заметила своего соперника, раздавив тех с неприличным счетом. После такого Тедеско тренер «Шальке» был уволен, а сегодня по слухам он приоритетная цель «Спартака». Знают кого брать, не так ли. Но вернемся к Сити, после этого их ждали жаркие два матча с командой Почеттино, где везение, ВАР и Чакир оказались на стороне «Тоттенхэма», который дошел до финала прошлого розыгрыша, и наверно весь свой фарт в прошлом сезоне и оставили.

Еще пара встреч: Групповой этап ЛЧ сезон 2000/2001 ПСЖ - Русенборг 7:2; Групповой этап ЛЧ 2003/2004 Ювентус - Олимпиакос 7-0; Групповой этап сезон 2007/2008 Арсенал - Славия Прага - 7:0; Групповой этап сезон 2010/2011 Жилина - Марсель 0:7; Групповой этап сезон 2011/2012 Валенися- Генк 7:0; Групповой этап сезон 2011/2012 Динамо Загреб - Лион 1:7; Групповой этап ЛЧ сезона 2016/2017 Барселона - Селтик 7:0; Групповой Этап ЛЧ сезон 2017/2018 ПСЖ 7:1 Селтик; Групповой Этап ЛЧ 2017/2018 Марибор-Ливерпуль 0:7. Может конечно, кто-то еще вспомнит что-то похожее.