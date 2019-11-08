Трое в борьбе, один — в петле. Как там наши в еврокубках?

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«Соккер.ру» изучает шансы российских клубов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Миновал экватор групповых турниров, состоялись спаренные матчи 3-го и 4-го туров, которые обычно проясняют перспективы команд в еврокубковых группах. Осталось сыграть по два матча, и мы знаем, какие результаты нужны «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару» и ЦСКА , чтобы продолжить свои еврокубковые кампании весной. На данный момент все представители РПЛ сохраняют шансы на выход из групп, правда, у армейцев эти шансы все-таки фантастически, а не реалистичные.

«Зенит» (Лига чемпионов)

Положение в группе: 3-е место, 4 очка («-2» очка от 2-го места).

Оставшиеся матчи: «Лион» (дома), «Бенфика» (в гостях).

Задача «Зенита» - выйти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. И хотя «сине-бело-голубые» не добавили себе шансов и настроения двумя кряду поражениями от «РБ Лейпциг», свою судьбу чемпионы России по-прежнему держат в своих руках. Две победы в матчах с «Лионом» и «Бенфикой» гарантируют «Зениту» выход из группы, и если «сине-бело-голубые» замахиваются именно на плей-офф Лиги чемпионов, то следующий матч с «ткачами» на «Газпром-Арене» будет на 100% определяющим.

В случае победы «Зенит» не только догонит «Лион» по очкам, но и опередит французский клуб по дополнительным показателям — личным встречам, ведь в гостях команда сыграла со своим конкурентом вничью 1:1. Кроме победы, еще только один результат оставит «Зениту» шансы на продолжение борьбы — нулевая ничья. В таком случае трехочковое отставание от «Лиона» сохранится, но петербуржцы получат преимущество по личным встречам (из-за гола на выезде), если в последнем туре обыграют «Бенфику», а «Лион» уступит «РБ Лейпцигу», то в плей-офф Лиги чемпионов с 8 очками выйдет «Зенит». Но это не самый надежный вариант, французов нужно обыгрывать.

А вот если в матче «Зенит» - «Лион» будет зафиксирована ничья 2:2 или 3:3, то это лишит «сине-бело-голубых» мечты о выходе из группы, счет 1:1 заставит не только надеяться на «РБ Лейпциг», но и считать разницу голов. Кстати, самый простой путь «Зенита» в плей-офф — это победа над «Лионом» при двух успехах «РБ Лейпцига» в последних турах. В этом случае можно даже проиграть в Лиссабоне. Зато в случае побед в пятом туре не только «Зенита», но и «Бенфики» борьба в группе обострится донельзя, и количество вариантов расширится.

Что гарантирует «Зениту» выход в плей-офф Лиги чемпионов? Две победы. При самом благоприятном раскладе может хватить успеха в матче с «Лионом».

«Локомотив» (Лига чемпионов)

Положение в группе: 3-е место, 3 очка («-4» очка от 2-го места).

Оставшиеся матчи: «Байер» (дома), «Атлетико» (в гостях).

«Локомотив» начал поход в Лиге чемпионов с победы в Леверкузене, симпатично играл против «Атлетико» и «Ювентуса», со «Старой Синьорой» железнодорожники в обоих матчах были близки к получению очков. Но, увы, за симпатичную игру и близость к хорошим результатам очков не дают, в итоге, команда формально претендует на выход из группы, но представить это в реальности довольно трудно, даже обладая живой фантазией.

Необходимое условие выхода из группы — победа на «Ванда Метрополитано» над «Атлетико», при этом важно, чтобы в 5-м туре «матрасники» не выиграли в Турине, иначе весь смысл затеи теряется, потому что мадридцы станут недосягаемыми. Если они играют вничью с «Ювентусом», то «Локомотиву» нужна только победа над «Байером», чтобы остаться в гонке, в случае поражения команды Диего Симеоне в 5-м туре, можно даже сыграть с немцами вничью, правда, тогда в гостях у «Атлетико» нужно будет не просто выиграть, а с определенным счетом, чтобы отыграться в личной дуэли с 0:2 - «матрасники» с таким результатом выиграли на « РЖД -Арене».

Конечно, ничего невозможно нет, то все это как-то чересчур. «Локомотиву» скорее приходится задумываться о сохранении третьей строчки, которая дает путевку в Лигу Европы. «Байер» обострил эту борьбу, одержав сенсационную победу над «Атлетико», но если в пятом туре снова выиграть у «аспириновых», команда Юрия Семина обеспечит себе третье место за тур до окончания группового турнира и отправится в Мадрид в хорошем настроении. С другой стороны, даже поражение 0:1 лишит «Локомотив» всего и застолбит за железнодорожниками последнее место в квартете, так что игра с «Байером» - определяющая в плане перспектив.

Что гарантирует «Локомотиву» выход в плей-офф Лиги чемпионов? Две собственные победы при условии, что «Атлетико» не выиграет у «Ювентуса» в 5-м туре.

«Краснодар» (Лига Европы)

Положение в группе: 3-е место, 6 очков (вровень со 2-м местом).

Оставшиеся матчи: «Базель» (дома), «Хетафе» (в гостях).

Стартовав с двух поражений, «Краснодару» пришлось переламывать ситуацию в группе, и к чести «быков», они сумели вернуться в гонку за выход в плей-офф благодаря двум победам над «Трабзонспором». В следующем туре «Краснодар» примет «Базель», который набросал бронзовому призеру РПЛ полную авоську голов в стартовом матче Лиги Европы (0:5), но ключевой поединок у команды при любых раскладах будет в шестом туре в Мадриде.

Даже если представить, что пятый тур сложится для «Краснодара» наихудшим образом — собственное поражение от «Базеля» и успех «Хетафе» в матче с аутсайдером «Трабзонспором», это ничего особенно не меняет. Нужно ехать в Испанию, обыгрывать «Хетафе» со счетом 2:0 (или любым другим, который поможет выиграть личную дуэль после домашнего поражения 1:2) и выходить в плей-офф.

Победа в гостях над «Хетафе» - это не то чтобы самый вероятный исход, но вполне реальный. Конечно, до этого еще будет матч с «Базелем», где тоже нужно побороться за очки, ведь при благоприятном раскладе «Краснодар» может отправиться в Мадрид с возможностью сыграть вничью, но это уже частности. Игра с «Хетафе» - ключевая.

Что гарантирует «Краснодару» выход в плей-офф Лиги Европы? Вне зависимости от других результатов достаточно выиграть у «Хетафе» 2:0 или крупнее в 6-м туре.

ЦСКА (Лига Европы)

Положение в группе: 4-е место, 1 очко («-5» очков от 2-го места).

Оставшиеся матчи: «Лудогорец» (дома), «Эспаньол» (в гостях).

О шансах армейцев рассуждать даже как-то забавно, учитывая их положение после четырех туров: последнее место, 1 очко, разница голов 1:8. И все-таки есть один фантастический расклад, при котором ЦСКА выйдет в плей-офф. Для этого «красно-синим» в 5-м туре нужно обыграть «Лудогорец» на своем поле со счетом 4:0 или крупнее, чтобы отыграться с 1:5 в первом матче и получить преимущество перед болгарами по личным встречам. В параллельной встрече «Эспаньол» непременно должен оставить «Ференцварош» с нулем очков. Затем ЦСКА необходимо в последнем туре взять три очка в матче с «Эспаньолом» и надеяться на ничью между «Лудогорцем» и «Ференцварошем». Только и всего.