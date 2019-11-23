Предел прочности

сегодня, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о новом облике чемпионов Европы.

Четыре года назад сборная Португалии добилась самого большого успеха в своей истории - выиграла чемпионат Европы. Но время летит, и скоро настанет час защищать своё звание. Что не менее, а, может быть, и более сложно, чем овладеть желанным титулом.

Португальцы не лучшим образом выступили на чемпионате мира, стали победителями первого в истории розыгрыша Лиги Наций и весьма натужно отобрались на Евро-2020. За словом натужно спрятаны домашняя ничья с сербами, пять потерянных очков с командой Украины и итоговое второе место. Чемпиону по статусу нужно выходить с первого. А что касается не самой убедительной игры португальцев в отборочных матчах, то вспомните последний чемпионат Европы. С каким трудом они вышли из группы, не одержав ни одной победы. Первый выигрыш в основное время пришёлся только на полуфинал с валлийцами.

Как и четыре года назад, командой руководит Фернанду Сантуш, он же Инженер. Сантушу - шестьдесят пять. Он тренировал клубы большой португальской тройки - «Бенфику», «Спортинг» и «Брагу», долго и успешно работал в Греции, сначала со всеми грандами, кроме «Олимпиакоса», потом со сборной. Это он командовал греками в 2012 году, когда они перебежали дорогу сборной России варшавским вечером. С 2014-го Инженер тренирует сборную родной страны, успел заработать репутацию самого успешного наставника в её истории - выиграл чемпионат Европы и Лигу Наций. Пусть кто-нибудь повторит. Сам же Фернанду Сантуш планирует после предстоящего Евро отойти от дел, отдохнуть, подлечиться. Хорошую пенсию он себе уже заработал.

Уже больше десяти лет мы говорим сборная Португалии, а подразумеваем Криштиану Роналду. И наоборот. Представить команду «избранных» без одного из лучших футболистов XXI века невозможно. Он в свои почти 35 лет остаётся выдающимся мастером. Но время не щадит и его. Нынешний Криштиану Роналду - это не красивый юноша со слезами на глазах, способный забить сколько его душе угодно. Уставший от футбола, от прессы, поклонников и недоброжелателей человек. Появляются проблемы со здоровьем, трения в отношениях с тренером и в коллективе. Всё идёт к тому, что этот сезон станет для КриРо последним в «Ювентусе». Из сборной Португалии он уже уходил на время, потом вернулся. Но есть стойкое ощущение, что предстоящий чемпионат Европы станет завершением славной эпопеи Роналду в национальной сборной. И Криштиану не захочет ограничиваться банальной точкой, он постарается поставить иной знак препинания.

В строю осталось ещё немало героев золотого для португальцев чемпионата Европы. Руй Патрисиу не подпускает к воротам никого, ни ветерана Бету, ни уроженца Франции Антони Лопеша, ни Жозе Са, добившегося своей игрой в «Олимпиакосе» вызова в команду «избранных». Жозе Фонте цементирует оборону, рядом с ним неувядающий Пепе. Никуда не ушёл с левого фланга Рафаэль Геррейру. В строю Андре Гомеш. По-прежнему выполняет огромный объём работы маленький Жоау Моутинью. Рядом с ним трудится Данилу Перрейра. В обойме и Рафа Силва. После перехода в «Локомотив» снова стал привлекаться в сборную Жоау Мариу, а его нынешний одноклубник, автор золотого гола Евро-2016 Эдер, вернулся ещё раньше. Вильям Карвалью и Ренату Санчеш несколько сдали по сравнению с чемпионатом Европы, но Сантуш всё еще рассчитывает на этих полузащитников. Ренату Саншеш в 2016 году был признан лучшим молодым игроком чемпионата, получил прекрасную прессу и роскошный контракт в «Баварии». Но талантливый футболист не просто остановился в развитии, но и увы стал двигаться в противоположном направлении.

Но при этом «избранными» стала большая группа футболистов, без которых трудно представить сборную Португалии. Например, Бернарду Силва за четыре года вырос в одного из лидеров «Манчестер Сити». Или Гонсалу Гедеш. В своей «Валенсии» он конкурирует за место левого полузащитника с Денисом Черышевым, но в сборной он играет постоянно. Важной фигурой в центре поля становится Бруну Фернандеш. Оборону усилили два темнокожих однофамильца Рубен Семеду и Нелсон Семеду. Первый - центральный защитник, второй - правый. Но на правом фланге обороны чаще выходит одноклубник Бернарду Силвы - Жоау Канселу. Слева освоился Мариу Руй. Рубен Диаш удачно заменял Пепе в центре обороны.

В «Вулверхэмптоне», где образовалась целая португальская колония во главе с тренером Нуну Эшпириту, рядом с Моутинью выросли в игроков сборной центральный полузащитник Рубен Невеш и нападающий Диогу Жота. Но самым ярким из новобранцев сборной Португалии считается атакующий полузащитник Жоау Фелиш, за которого «Атлетико» перечисли на счёт «Бенфики» 126 миллионов евро. Из молодых футболистов больше платили только за Килиана Мбаппе. При том, что Фелиш проводит лишь второй сезон во взрослом футболе. Жоау поспешили объявить наследником Криштиану Роналду. Да, именно поспешили, ибо этот статус Фелиш пока не подтвердил. И чемпионат Европы станет для него испытанием на зрелость. Не для него одного, но для Жоау в первую очередь.

Тихо и неспешно Фернанду Сантуш обновляет вверенный ему коллектив. Это уже не та сборная Португалии, которая выстрадала золото на французских полях. Команда изменилась, а в какую сторону - увидим на Евро. Победа в Лиге Наций и не самая яркая отборочная кампания - ещё не повод делать выводы.