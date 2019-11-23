Садисты из «Барселоны» и везучий пуховик Вальверде

сегодня, 19:30

«Соккер.ру» обращает внимание на коренные проблемы каталонцев, которые победа над аутсайдером не отменяет.

Не получается играть «4-2-4»

Бартомеу летом подписал Гризманна, хотя никто его об этом не просил. Месси требовал взять еще и Неймара, но те выставляли Дембеле на трансфер. Возможно, планировали обменять француза на бразильца с доплатой? У Вальверде в любом случае получался квартет форвардов за большие деньги под основу. Следовательно, Эрнесто давал обещание внутри команды и агентам, что справится с задачей наиграть Дембеле, Гризманна, Месси и Суареса одновременно. Не получилось, четверки в атаке нет. Сегодня попытка поставить всех сразу обернулась провальным первым таймом. Схема «4-2-4» возможна в командах, где вингеры отрабатывают в защите, а два француза плохо прессингуют, как и Лионель.

Месси невероятно медленный

Гения выручает класс, но против последней команды Ла Лиги у Лионеля был один удар. Один! Причем аргентинец падал на линии штрафной, толком пробить не сумел. Защитники «Леганеса» зря нарушили против него правила перед голом Суареса, ведь медлительный Месси вряд ли смог бы создать яркий момент для Луиса без навеса со штрафного. Капитан создал 5 из 11 моментов каталонцев в игре, но делал это статично. Также в этом сезоне у Месси из 8 голов в чемпионате только два – с игры. Еще есть четыре штрафных и два пенальти, но аргентинец в плохом физическом состоянии, берет большие паузы, ни с одним серьезным соперником забить с игры не смог.

Бускетс и Пике давно не тащат

Не исключено, что в команде с правильным тренером и перераспределением нагрузок – чтобы Серхио и Жерар реже оставались один в один с соперниками, работая на опыте за счет выбора позиции, два чемпиона мира и Европы могли показать класс. Но поскольку у «Барселоны» ужасная игра весь сезон, то даже против «Леганеса» Пике не смог закрыть соперника перед голом, а у Серхио очередной посредственный поединок. Если у тренера в составе не искрят уверенностью легенды, стоит ли удивляться, что даже против «Леганеса» «отскочили»? Без привычного Жерара нет лидера в линии защиты, без Серхио – правильного отрезания соперников разрезающими передачами.

Классные новички не заиграли

Можно ковыряться в статистике Де Йонга и Гризманн, объясняя с помощью передач голландца и ассистов француза, что у них все замечательно. Но реальность другая. Невероятно сильные футболисты не позволяют себе опуститься ниже определенного уровня, а вот назвать их действия в составе «Барселоны» феерическими или удачными крайне сложно. У Антуана проблемы с сыгранностью с напарниками – часто выпадает, а у Фрэнки нет четкой роли. Не опорник, ведь есть Бускетс, не главный по передачам – отдает меньше пасов, чем латераль Альба, не главный по передачам по удары – Месси ведь заявил, что стал отчасти хавбеком. Вальверде не смог соединить новичков с командой.

В составе много «пассажиров»

На чемпионском поезде «зайцы». Безбилетников в составе много. Сегодня спас положение и оформил «отскок» Видаль, но мяч к нему отлетел от соперника – банальная удача, а в целом ничего внятного чилиец в составе «Барселоны» в сложных играх не показывает. Ваге, Фирпо, Ленгле и Дембеле сложно назвать футболистами, которые соответствуют классу «Барселоны», что привыкла к решающим матчам ЛЧ и Ла Лиги. У Семеду травма, а Роберто пропустил матч из-за дисквалификации. Но оба тоже чаще пассажиры. Тодибо, Аленья, Араухо, Перес – состав «Барселоны» кишит теми, кто не готов к ответственности. А отдельно нужно отметить Умтити. Почти не играл, но даже сегодня в голевом эпизоде «Леганеса» действовал ужасно. Эти ребята в сложных играх привезут немало мячей в ворота Тер Штегена!

Соперники не боятся Вальверде

Оборона ужасная, центр поля далек от стандартов времен «тики-таки». Ярких крыльев, если вспомнить лучшие времена Алвеса и Альбы, сейчас вообще нет. Месси боится игры в штрафной площади, Суарес не может всегда отдуваться за Дембеле и Гризманна. Победная команда тоже бывает глубоко кризисной. У «Барселоны» нет сильного напарника для Пике – и такой человек зимой не появится. У них давно нет правого латераля, который превращал бы смещения Месси или забеги Гризманна с Дембеле по этому флангу в полноценные и опасные. Альба, Пике, Бускетс – ветераны, а подмены у них качественной нет. Месси банально стареет, выезжает на штрафных и пенальти, иначе имел бы два гола в чемпионате Испании. Класса Тер Штегена и двух ветеранов в атаке – Лионеля и Луиса, хватает, чтобы лидировать в Ла Лиге, но ни «Славия», ни «Леганес» не боятся команды Вальверде.

Теперь даже не обязательно заставлять каталонцев играть плохо – сами могут действовать уныло. Хотя после поражения от «Леванте» у них серия из трех победы в Примере, ни одна из настоящих проблем «Барселоны» в сезоне Вальверде не решена. И вряд ли у него получится что-то исправить. Видать, просто ждут «Эль Класико», чтобы сделать выводы и, если придется, заменить тренера посреди сезона. Бартомеу мечтает дотянуть до лета – достойно вылететь из ЛЧ и выиграть Примеру с подачи «Атлетико» и «Реала», которые чаще теряют очки. Но по факту в самой Каталонии мощная команда с ужасным футболом. Были влеты от «Атлетика», «Гранады» и «Леванте», хотя могли уступить и «Леганесу», и «Осасуне».

Лидер большой лиги редко бывает командой в кризисе, но такова реальность. «Барселона» играет ужасно не первый и не второй раз за сезон. Соперники намного слабее, поэтому «отскоки» стали нормой, но если суммировать, то каталонцы медленно увольняют Вальверде, попутно ухудшая атмосферу в раздевалке. Когда чемпионы уровня легенд «Барселоны» четко видят, что ни черта не получается, то таят обиду друг на друга, на наставника, на руководство клуба. Ситуация накаляется и возможен взрыв, который разрушит коллектив изнутри.

Вечно полагаться на везение нельзя, но если команда не готова физически и тактически, то остается штрафной Месси на Суареса и случайный отскок от ноги соперника на Видаля. «Леганес» не наиграл на поражение от «Барселоны», а вот у каталонцев привычно проблемы, пусть и вырвали волевую победу над последней командой сезона. Коллективу высококлассных пешеходов без главного тренера будет сложно в решающих матчах сезона. Просто дурачатся, а на самом деле Вальверде все контролирует? Вряд ли. Если «Барселона» за один месяц плохо играет с командами уровня «Леванте», «Славии» и «Леганеса», то у нее точно проблемы.