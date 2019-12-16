Слуцкий и рубиновые качели

вчера, 22:49

Стихли баталии на футбольных полях РПЛ – начались в кабинетах и переговорных комнатах. «Соккер.ру» - о самом горячем слухе понедельника: возможном приглашении Леонида Слуцкого в «Рубин».

Леонид Слуцкий – один из тех редких специалистов, за работой которого очень интересно наблюдать. Даже не за работой – за карьерой. Потому что она знала разные периоды. Но всегда этот тренер оказывался на виду, оказывалась востребованной его последовательность, рассудительность, адекватность ситуации, если хотите. Поэтому когда Слуцкий ушел из «Витесса», стало совершенно очевидно, что надолго его безработная жизнь не затянется. Да и сам он при случае всегда упоминает, что работа для него крайне важна.

При этом в западной части карьеры можно вставать на паузу. Слуцкий попробовал себя в Англии и Нидерландах, в Чемпионшипе и в Эредивизии, где совершенно разные подходы, методы, традиции: и футбольные, и болельщицкие. Хлебнул, так сказать, разнообразия, получив ценнейший опыт, о котором мечтал после ухода из сборной России. Всю вторую часть своей российской карьеры Слуцкий так или иначе подчеркивал, что хочет попробовать себя в Европе.

Можно сказать, что годы, проведенные в «Халл Сити» и «Витессе», утолили голод Слуцкого – он смог показать себе в первую очередь, на что способен. И речь не о конкретных результатах, а о том, как можно работать российскому специалисту в зарубежных пропитанных футбольной культурой чемпионатах. Даже без триумфальных результатов этот опыт стал вполне солидной прибавкой к опыту. Но что теперь? Кажется, что уход из «Витесса» должен стать каким-то водоразделом.

Вряд ли сейчас более-менее интересный европейский клуб захочет приглашать Слуцкого, а размениваться по мелочам, углубляясь в совсем уж экзотические чемпионаты, вряд ли захочет сам тренер. Ему же нужно развитие – это главное, что двигало все решения Слуцкого на протяжении карьеры. Хотя был вариант перепрыгнуть в чемпионат Греции, где пытался погасить турнирные пожары местный АЕК . Об этом рассказал сам Слуцкий:

Приглашение от АЕКа действительно было. Я встречался со спортивным директором. Во-первых, от меня требовали немедленного решения — за два дня. У меня было эмоциональное утомление, а они нуждаются в тренере-пожарнике. Во-вторых, я не готов сейчас принимать решение очень быстро, бежать на первое попавшееся предложение. Мне был приятен их интерес: быстрый и настойчивый, он возник буквально моментально.

Вдумчивость, свойственная Слуцкому. Кстати, возглавил АЕК в итоге другой хорошо знакомый российскому зрителю тренер – Массимо Каррера. А Слуцкий продолжает ждать варианты. Хотя, кажется, что уже дождался. Учитывая, что после «Витесса» нужно перевернуть страницу, вполне вероятным вариантом было возвращение тренера в Россию. Где можно было бы получить новый вызов и подзарядить батареи для новых приключений.

При этом, насколько известно СМИ , Слуцкий не хочет иметь дела с клубами, которые обладают шатким статусом и финансированием, а также не может и не хочет возглавлять определенные, «токсичные», скажем так, клубы в контексте карьерного прошлого тренера, связанного с ЦСКА . Это подтверждал и сам Слуцкий:

Всё будет зависеть от тех вариантов, которые будут предложены в будущем. Нужно выбрать самый интересный и амбициозный проект. Страна уже будет вторична. Больше будет интересовать серьезность, длительность и качество проекта. Опыт работы в разных странах у меня есть. Надеюсь, какой-то определенный интерес из России ко мне возможен. Поэтому все будет зависеть от предложений, от ситуаций, от моего внутреннего состояния. Я себя хорошо знаю, если у меня начинает «подгорать», если я начинаю бить копытом, то начинаю выбирать, а не ждать. А может состояние будет спокойным и какое-то время мне понадобится для выбора. Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про «Спартак». Это было бы неправильно со всех сторон: с точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА . Так что это было бы неправильно.

Назывались варианты и такие, как «Сочи» с «Оренбургом», но очевидно, что они вряд ли устроят Слуцкого с точки зрения потенциала и возможностей. А вот «Рубин», который на горизонте в прессе появился недавно, кажется вполне мощным претендентом на Слуцкого. Кто-то может возразить, что нынешняя казанская команда далека от своих лучших образцов: и по ресурсам, и по игре. «Рубин» не побеждает с начала октября, борется скорее за выживание даже, чем за какие-то намеки на еврокубки.

Плюс «Рубин» очень зависим от тех течений, которые господствуют в руководстве Татарстана. Сегодня клуб интересен – он в фаворе, завтра интерес угасает – клуб скатывается к проблемам и скандалам. Именно последнее обстоятельство является одновременно и сильной, и слабой стороной «Рубина» в переговорах со Слуцким. С одной стороны, это создает определенную долю неуверенности. С другой – ты можешь получить личные гарантии, имеешь конкретное лицо для переговоров и осознаешь степень ответственности. Поговаривают, что со Слуцким лично глава Татарстана Рустам Минниханов контактировал.

Главное, в чем он пытался убедить тренера: стабильность финансирования и его рост в ближайшие два-три года – с прицелом на закрепление в еврокубках. Слуцкий взвешивал возможности и убедительность доводов. Судя по последним сообщениям, казанцам удалось убедить Леонида Викторовича. Они бы не стали увольнять Романа Шаронова просто так, не имея более-менее твердой уверенности в том, что найдена ему замена. Да и игривый намек в Твиттере был прочтен всеми как достаточно прозрачный.