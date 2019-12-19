Мистер Икс и мистер Игрек. Лемар и Гамейро – на распутье

вчера, 12:30

«Соккер.ру» рассказывает о предстоящем повороте в судьбах сразу двух футболистов.

Два дня назад вы могли прочитать о неприятностях, случившихся с двумя игроками «Лиона» – Мемфисом Депаем и Джеффом Рен-Аделедом. Голландец и француз с интервалом в 10 минут получили тяжёлые и противные травмы – порвали кресты. Для Мемфиса и Джеффа сезон закончился, да и чемпионат Европы им придётся пропустить.

Но жизнь продолжается. «Лиону» предстоит тяжёлая борьба в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов «ткачам» выпало встретиться с «Ювентусом». Потерю двух ведущих игроков нужно компенсировать. И «Лион» среагировал очень быстро. Нашёлся футболист, способный заменить Мемфиса. Потерю Джеффа можно компенсировать собственными силами.

Имя этого таинственного незнакомца угадать несложно. Это чемпион мира Тома Лемар, откровенно скучающий в «Атлетико». Два года назад французский полузащитник был куплен «матрасниками» у «Монако» за 60 миллионов евро. Но в испанском клубе не то что не прижился. Не показывает той игры, за которую, собственно, и был приобретён за столь солидную сумму. На левом фланге у мадридцев играет капитан команды Коке. Линия атаки, а Тома вполне мог бы сыграть впереди, тоже укомплектована. При всём уважении к французу Диего Симеоне не собирается подстраивать игровую схему под него, а вписаться в уже существующую модель игры Лемар пока не может. А ему 24 года – не тот возраст, чтобы смотреть футбол с лавочки. Поэтому желание сменить обстановку вполне объяснимо.

Но как ты её сменишь с ценником в 60 миллионов. «Лион» бы рад купить столь нужного ему игрока, но его президент Жан-Мишель Ола скорее застрелится, нежели выплатит такую сумму. Поэтому речь идёт об аренде с перспективой дальнейшего выкупа. Там, глядишь, «Атлетико» цену сбавит. Главное, чтобы Тома заиграл. А чего бы ему не заиграть. Парень соскучился по большим делам. Лемар – фланговый игрок. Мемфис тоже приходил как левый крайний полузащитник. Уже в «Лионе» диапазон его действий существенно расширился. Поэтому у Лемара есть все возможности преодолеть некий застой в карьере, даже выйти на иной уровень. Всё в его руках. И ногах тоже. Только одна незадача. В матчах с «Ювентусом» потенциальный новичок «Лиону» не поможет. Ибо Тома заигран за «Атлетико».

Мадридцам тоже надоело платить французу большую зарплату. Клуб уже подыскивал варианты для чемпиона мира. И обращение со стороны «Лиона» выглядит очень своевременным. Даже готов скинуть цену при условии обязательного выкупа – миллионов до 35. Тоже много. Но всё же не 60. Да потом летом можно продать кого-нибудь выгодно. Это в Лионе умеют.

Переговоры только начались. Ещё рано говорить о возвращении Лемара во Францию. Но в этой сделке заинтересованы все стороны, поэтому она может стать успешной. Тренерский штаб сборной Франции тоже будет доволен подобным поворотом карьеры Лемара. Если же футболист останется в «Атлетико», то велик шанс не попасть в окончательную заявку на Евро-2020.

Но список потенциальных приобретений «Лиона» не ограничивается арендой Лемара. Ведётся работа и в другом направлении. Из Испании во Францию может вернуться ещё один блудный сын – Кевин Гамейро. 32-летнему нападающему наскучило в «Валенсии». Там тоже приходится сидеть на лавочке. Тяжело конкурировать с более молодыми Макси Гомесом и Родриго. Нельзя сказать, что Гамейро – лишний на «Месталье». Но некая неудовлетворённость имеется, и её всё труднее и труднее скрывать.

Невысокий, но коренастый, крепко стоящий на ногах и чрезвычайно подвижный Гамейро всегда был на виду. И в «Страсбуре», и в «Лорьяне», откуда Кевина пригласили в «Пари Сен-Жермен». Более того, переход парижан в иную ипостась начался с громкой покупки Гамейро. Шейх Нассер, только что принявший дела в Париже, выложил за нападающего 10 миллионов евро. Это потом в нападении появятся Эсекьель Лавесси, Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович. Главной же ударной силой богатеющего ПСЖ был Гамейро, которого парижская публика восприняла довольно враждебно. Будучи игроком «Лорьяна», он попил немало кровушки у столичного клуба.

С приходом Ибрагимовича Кевин почувствовал, что из ПСЖ стоит уходить. Очень выгодно подоспело предложение «Севильи». Гамейро идеально вписался в испанский футбол. Помимо «Севильи», он неплохо играл за «Атлетико», а потом перешёл в «Валенсию», где выступает сейчас. Шесть с половиной лет в Ла Лиге. Но, видимо, всё проходит. Вот и Кевина потянуло в Лигу 1. Тем более что в его услугах заинтересован «Лион».

В отличие от Мемфиса и Лемара, Гамейро чистый нападающий. Но такой футболист тоже нужен «ткачам». Можно попробовать его в паре с Муссой Дембеле. Впрочем, это уже прерогатива Руди Гарсия, который является инициатором приглашения нападающего в «Лион». Уж он-то найдёт опытному футболисту должное применение. Но в играх с «Ювентусом» Кевин тоже не помощник. И причина столь же уважительная, что и у Лемара.

Будет ли переход Гамейро арендой или «Лион» выкупит футболиста? Сначала речь шла о покупке. Но Ола смущает возраст нападающего. «Валенсия» летом 2018 года покупала француза за 16 миллионов. Много ли испанцы скинут? Поэтому лучше сэкономить и пустить деньги на что-то другое. Например, на покупку того же Лемара. Кевина же можно просто взять в аренду, а там видно будет. Но устроит ли такой вариант «Валенсию»?