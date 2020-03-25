Операция «наследник»

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сегодня, 14:07

«Соккер.ру» размышляет над тем, кто может стать новым вратарём чемпионов мира.

Участившиеся травмы Уго Льориса, а также отсрочка чемпионата Европы по футболу наверняка заставят тренера сборной Франции Дидье Дешама подумать кому бы доверить ворота. Хотя Льорис, сыгравший в воротах «les blues» 114 встреч пока не собирается уходить из национальной команды, не ровён час, когда он решит сосредоточиться на матчах за «Тоттенхэм». И возраст — 33 года, и здоровье не то. Да и мотивация тоже.

Вечно второй при Льорисе Стив Манданда тоже не молод, — 34 года. Поэтому на роль преемника он вряд ли подходит. И не факт, что он справится с ролью основного в сборной страны. Пример из относительно недавнего прошлого. Грегори Купе, которому «Соккер.ру» посвящал отдельный материал, был превосходным вратарём. Но в сборной Франции он долго сидел на лавочке и смотрел, как играет Фабьен Бартез. Когда-же Бартез наигрался, возрастной Купе оказался не готов стать первым номером.

На перенесённом первенстве Европы Льорис и Манданда, скорее всего, будут в заявке. Если здоровье позволит. Но защищать титул французы будут с другим вратарём. Попробуем выяснить, кто лучше всех подходит для этой миссии.

Альфонс Ареоля («Реал») 27 лет

Наполовину нигериец, на вторую — филиппинец Ареоля, тоже хранит дома золотую медаль чемпиона мира, даром что на проходившем в нашей стране первенстве он ни разу не сыграл ни минуты. Равно, как и новобранец «Сочи» защитник Адиль Рами. Казалось бы, вот он — готовый преемник. В «Пари Сен-Жермен» Альфонс не отдал пост номер один самому Джанлуиджи Буффону. Но переход в «Реал» вряд ли положительно скажется на перспективах Альфонса. Ведь в «королевском клубе» он практически не играет. Был шанс закрепиться, когда у Тибо Куртуа возникли проблемы и со здоровьем, и психологического порядка. Но француз ими не воспользовался и ещё прочнее обосновался на лавке. Возможно, Дешам продолжит вызывать чемпиона мира и дальше, но не имеющий практики в клубе вратарь не будет основным в сборной страны. Тем более, что хорошие голкиперы во Франции не перевелись.

Майк Меньян («Лилль») 24 года

Земляк знаменитого Бернара Лама наверняка мечтает стать первым в сборной Франции. И продержаться в этой роли дольше, чем Бернар. Все основания для этого у вестиндца имеются. Отменные физические данные, реакция, подвижность. А ещё Майк большой специалист по отражению одиннадцатиметровых. Воспитанник «Пари Сен-Жермен» не стал ждать у моря погоды, ушёл в «Лилль», где за два года проделал путь из четвёртых вратарей в основные. Сейчас Майк собирается проделать то же самое и в национальной сборной. Где он пока третий-четвёртый. Правда, за основу он ещё не играл, рассчитывал на весенние товарищеские встречи. Но всё в его длинных руках. Если Меньян не снизит требования к себе, а с какой радости ему расслабляться, то именно вратарь «догов» видится наиболее вероятным преемником Льориса.

Альбан Лафон («Нант»). 21 год

Если вестиндских вратарей чаще всего сравнивают с Лама, то для афрофранцузов ориентиром служит Стив Манданда. Молодой Лафон этого и не скрывает, хотя и никогда не играл за «Марсель». Дебютировавший шестнадцатилетним юнцом в «Тулузе», Альбан сразу доказал, что не зря ему доверили столь ответственный пост во взрослой команде. Он подрос, возмужал, набрался опыта. Не только положительного. В «Тулузе» Лафон немало пропускал, что неудивительно, при их дырявой обороне. Переход в «Фиорентину» увы не принёс юному французу ожидаемых дивидендов. Он оказался не готов к Серии А, и первый, он же пока единственный итальянский сезон Лафону не удался. Но аренда в «Нанте» пошла на пользу. Альбан был очень хорош в текущем сезоне, и вряд ли Дидье Дешам не обратил внимания на его игру. Но сборная Франции, как понимаете, не резиновая, и позвать туда четверых или пятерых голкиперов вряд ли получится. Но до чемпионата Европы далеко, до чемпионата мира — ещё дальше. Возможности испытать Лафона ещё представятся.

Бенжамен Леком («Монако») 28 лет

Бенжамен старше трёх упомянутых выше коллег, поэтому ему надо торопиться. Возможно, желание побороться за наследство чемпионов мира стало одной из причин перехода Леком из «Монпелье» в «Монако». Но пока переход не приблизил Бена к сборной, а даже несколько отдалил. Леком не сразу заиграл в новом клубе, часто ошибался, немало пропускал, что не могло не сказаться ни на выступлениях монегасков, ни на шансах самого голкипера. Но одноклубник Александра Головина всё может исправить. Тем более, в сборную он уже вызывался.

Поль Бернардони («Ним») 22 года

Поль не стал ждать, когда освободится место основного вратаря «Бордо». Чем-то похожий на легендарного Бартеза футболист предпочёл аренды. Сначала в «Клермоне» побывал, а теперь на протяжении двух лет защищает ворота «крокодилов» из «Нима». Первый круг текущего сезона Поль провёл не лучшим образом, но после перерыва молодой вратарь обрёл былую уверенность. Со всем остальным — подвижностью, реакцией, умением выходить из ворот у бывшего стража ворот французской молодёжки никогда не было проблем. До чемпионата Европы Бернардони вряд ли вмешается в спор, но затем наверняка окажется в числе претендентов на поездку в Катар.

Готье Ларсонье («Брест») 23 года

Единственный «недостаток» Готье - рост. Метр восемьдесят один. Маловато? Но такого же роста уже упоминавшиеся Фабьен Бартез и Грегори Купе, а чемпион Европы-1984 и серебряный призёр ЧМ -86 Жоэль Батс был ещё ниже - метр семьдесят восемь. Легенда «Монако» и бронзовый призёр чемпионата мира 1982 Жан-Люк Эттори вообще 173 сантиметра. Размер не имеет значения. Ларсонье очень подвижный, эффектно играющий и при этом надёжный, выручающий голкипер. Во многом Готье тащит на себе скромный по составу «Брест» и наверняка поможет ему выжить в Лиге 1. А потом видно будет. Попасть в сборную из «Бреста» будет непросто, но во Франции, а может и не только, найдутся более сильные клубы, способные приобрести Ларсонье.

Почему не упомянуты Бенуа Костиль из «Бордо» и голкипер «Сент-Этьена» Стефан Руффье? Возраст. Им сейчас по тридцать три года, а к моменту передачи эстафеты будет ещё больше. Поэтому, оба прекрасных стража ворот всё понимают и будут сосредоточены на матчах за свои клубы. Тем более, что круг молодых наследников довольно широк.