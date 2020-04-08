Месси не уйдет из «Барселоны». Хотя стоило бы

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» предлагает не приписывать Лионелю то, чего у него нет.

Месси – не авантюрист, не совсем смелый по природе, поэтому никуда из «Барселоны» не уедет, разве что в США на заработки через пару лет. В русском языке синонимы к этому определению иногда звучат намного жестче: трусливый, малодушный и боязливый.

Есть и более мягкие аналогии, подходящие к ситуации – робкий, нерешительный и опасливый. Вот это уже о Месси. Как говорят люди, игравшие с Криштиану и Лионелем, Роналду после поражений орет в раздевалке и бесится, а вот аргентинец может всплакнуть, а чаще всего молчит.

Лионель, возможно, не отказался быть Пуйолем в такие моменты – львом, но он другой, и это нормально. Имел шанс отправиться несколько лет назад в «Манчестер Сити» к Гвардиоле, но духу не хватило. Да и «Барселона» виновата. Семейные отношения в каталонском клубе непростые, поскольку семьи точно нет.

А прямо сейчас видим, что Месси – гибридный президент клуба. На нем нет никакой прямой ответственности, зато царь всегда хороший, бояре – плохие, если проигрывают или проваливаются. Да и решения формально принимает часто странный Бартомеу. Но все ключевые повороты теперь проходят через клан Месси, если их касаются.

Лионелю незачем уезжать в Серию А или АПЛ , ведь Бартомеу в ловушке. Если бы аргентинец с напарниками не согласился на снижение окладов – летом «Барселона» стала бы банкротом. А так капитан, по словам президента клуба, сам предложил откат на время карантина, то есть даже враг Хосеп вынужден нахваливать Месси.

Аргентинец захватил власть в одном из самых больших клубов мира. Трудно сразу сказать, насколько это плохо или хорошо, но теперь это факт. Например, если будут прямые конфликты – поссорится с Пике, то Жерар покинет «Барселону». Также видим запрос на трансферы Лаутаро и Неймара от Месси – Бартомеу летом сделает все, чтобы названные форварды присоединились к команде.

Невзирая на финансовый кризис в испанском футболе, «Барселона» попробует угодить Лионелю. Но, зная наперед, что Месси не хватит духу на уход, мы не можем игнорировать слова президента Ла Лиги Тебаса, который сам прокомментировал слухи о переезде легенды в Серию А – экс-владелец «Интера» Моратти предложил китайским владельцам клуба сделать аргентинцу заманчивое предложение.

В теории покупателей могло быть даже больше. Скорее всего, включился бы «Манчестер Сити» — им нужен победитель ЛЧ в составе, но «горожан» выбросили из еврокубков, поэтому вариант отпал. В ПСЖ ни Месси, ни Роналду ехать не стоит. Лига 1 не сделала Неймара великим, французский футбол для таких звезд — слишком мелкое болото. С другой стороны, Роналду тоже не ждали в Серии А…

Но порой легенды принимают решения, которых от них не ждут. Молодой Марадона после «Барселоны» уехал в «Наполи», а не в «Ювентус». Месси на старости лет, окончательно потеряв скорость, может оказаться в лиге, где доигрывал Гвардиола, а «Интер» потянет его зарплату. Плюс давайте не игнорировать еще одну составляющую этого разговора.

Возможно, аргентинец совершил ошибку, что не ушел раньше. Во-первых, навредил своему наследию – никуда не деться от разговоров, что Месси без «Барселоны» хуже, ведь есть сборная Аргентины, где с трофеями и крутой игрой не сложилось. Во-вторых, навредил каталонской команде – говорили умные люди, что нельзя было давать Лионелю его нынешнюю зарплату.

То решение автоматически повлияло на другие контракты, и теперь «Барселона» в финансовой петле. В-третьих, зависимость от Месси вредит команде. «Больше, чем клуб»? Нынешняя «Барселона» меньше, чем Лионель. Он – главный, без него – никуда. При этом даже на контракт тер Штегена денег нет, хотя в эру стагнации Бускетса вратарь стал вторым по важности на поле наряду с Суаресом.

У «Барселоны» имени Месси не может быть самостоятельного тренера – после Энрике ставят на тюфяков. Не может быть перезапуска, пока в заявке Лионель. Это все в Каталонии понимают, но боятся сказать вслух. А форвард будет стареть, уже играет не так стабильно в великих матчах как раньше – вспомните статистику игры плей-офф ЛЧ , начиная с четвертьфиналов, и засуху в Эль-Класико.

Но при этом «Барселона» полностью зависела от решения Месси по сокращению зарплаты. Также в самом клубе осознают, что рано или поздно нужно двигаться дальше без аргентинца. Но пандемия заставила Бартомеу упасть на колени и просить прощения за попытку очернить капитана, наняв компанию, что заведует ботами.

Хосеп спасал себя, а Месси, получается, спас «Барселону» финансово. Лионель теперь вряд ли куда-то уедет, разве что Антонелла после испанской пандемии захочет перезагрузки. Тогда ждите форварда или в США – хотя MLS будет непросто встать на ноги финансово после коллапса живого спорта, или в Аргентине – вероятность дико низкая, поскольку зарплата Месси не может быть крошечной ни в одном клубе планеты, а на родине Лионеля уже новый финансовый кризис.

В разные годы за ним приходили «Реал», «Интер», «Челси», ПСЖ и «Манчестер Сити», но никто не забрал. И сейчас не получится, скорее привычно отсидится, дождется трансферов Лаутаро и Неймара, сыграет еще один сезон с Сетьеном, или уже без него – не исключена смена тренера, ведь контракт у Кике хитрый, позволяет с ним расстаться, если уступят «Наполи», без особых проблем. Лионель останется там, где он – маленький диктатор.

И хотя это не совсем обязательно принесет пользу «Барселоне», работаем с фактами. Футболисту Лионелю пару лет назад было бы полезно сменить обстановку. В составе «Манчестер Сити» правее центра, рядом с Де Брюйне, Стерлингом и Агуэро на него было бы интересно посмотреть. Однако идеальный момент для ухода утерян. Переход в «Интер» — странный шаг, который не делает ближе к успехам и трофеям, а «Ювентус» вряд ли пойдет на дикое, красивое безрассудство – оставить Роналду и пригласить Месси.

Не все фанаты «бьянконери» в восторге от Криштиану, но если бы двух легенд свели в одной команде – на это смотрел бы весь мир. И такого не увидим, ведь деньги, деньги и еще раз деньги. В интервью Лионель сознался, что единственный раз был близок к уходу из «Барселоны» по нефутбольным причинам, а по финансовым – когда налоговая прицепилась, Месси выписали большие штрафные санкции и семья планировала побег из Испании.

Но теперь на первом плане будет отсутствие смелости. Месси не в такой шикарной форме со своими голами из-за штрафной – статистически куда более редкими, чем с близкого расстояния, чтобы менять клуб. Он не из тех, кто легко меняет обстановку. Речь об одном из самых крутых футболистов в истории, но Лионеля собственный сын дома троллит. Когда Матео Месси ставят в угол, то ребенок орет: «Быстрый розыгрыш углового… Ориги. Голасо!»

Лионель сам об этом рассказал. Даже крошка сын не воспринимает наказание серьезно, чтобы не напоминать Месси об одном из самых опустошающих поражений в карьере. Четырехлетний ребенок понимает, что его отец не настолько волевой и жесткий, чтобы при нем нельзя было шутить на тему победы «Ливерпуля». Невозможно представить, что Роналду-младший так поступает. Потому Криштиану летом, скорее всего, сменит клуб – если хватит духу, то вернется в АПЛ в МЮ , а не в ПСЖ или «Реал», а Месси останется в «Барселоне».

Найдет тысячу и одну причину – а немало аргументов реальных, от добра добра не ищут, а на самом деле единственный важный фактор – психология Лионеля. Не ищет новый вызов, скорее боится старых обязательств перед фанатами. Боится проиграть как в сборной. Капитан «Барселоны» останется не потому, что у него чувство долга, не потому, что прирожденный лидер, а потому что после сокращения зарплат его влияние еще сильнее выросло, он конвертирует отданные клубу деньги во власть, трансферы и попытку вернуться в финал ЛЧ , причем карантин позволяет восстановиться Суаресу, что важно.

О том, не упускает ли «Барселона» правильный момент для перезагрузки без Месси, можно долго спорить. Но после мартовских событий сохраняется только две зацепки для потенциальных покупателей. Или по каким-то причинам жена Лионеля захочет сменить обстановку – убедит мужа. Или Бартомеу доведет «Барселону» до банкротства, тогда аргентинца отдадут, оформив трансфер как акт спасения клуба. Только так Милан или Париж могли бы стать новым домом для Месси.

Но вероятность крайне низкая, в отличие от перехода Роналду в новую команду. Разные люди – разные решения.