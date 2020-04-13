ТОП 10 лучших трансферов в истории АПЛ.

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сегодня, 21:08

В истории АПЛ совершилось много разных, и классных трансферов, однако я решил выбрать свою 10-ку, мне кажется именно эти игроки в большей степени повлияли или продолжают влиять на клубы.

10. Эдвин Ван Дер Сар (из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» за 2 млн. фунтов) - так как трансфер Петера Шмехеля состоялся в 1991 году, то по определению он не может считаться лучшим трансфером чемпионата среди вратарей. Фергюсон очень долго искал для клуба вратаря, после того как команду покинул дачанин в 1999 году, с тех пор МЮ много сменил вратарей. За это время поиграл в раме чемпион Мира и чемпион Европы Фабьен Бартез, северо-ирландец Рой Кэррол и тд, но невозможно было положится на них, и сказать, что эти вратари могут надолго стать номером один. Пока в 2005 году не обратили внимание на то что в скромном клубе «Фулхэм» выступает вратарь приличного уровня, который до этого выиграл ЛЧ . Ван Дер Сар зарекомендовал себя с лучшей стороны снова помог МЮ стать лидером не только в АПЛ выиграв пару титулов, установив новую рекордную серию сухих минут сначала побив рекорд Петера Чеха в 2005, затем чемпионтов Англии установленных Стивом Дату вратарем «Рединга» в 1979 году, затем побил рекорды Британского футбола вратаря «Абердина» Бобби Кларка 1971 года, в общей сложности провел 1311 минут без пропущеных голов, но и в Европе МЮ с 2008 по 2011 год выходил три раза в финал ЛЧ , выиграв один кубок в 2008 в котором голландец отразив решающий пенальти от Анелька в матче с «Челси», а еще два раза против «Барселоны» Гвардиолы был лишь финалистом.

9. Н'Голо Канте (из «Кана» в «Лестер Сити» за 5.6 млн. фунтов) — я думаю это лучший трансфер в истории «Лестера», жаль, что он продлился так мало по времени прибывания его в клубе. В чемпионском сезоне было несколько имен которые были в числе главных творцов успеха «Лис», но например трансфер Джейми Варди и Каспера Шмейхеля был осуществлен еще в момент прибывания клуба в низшем дивизионе, трансфер Риада Мареза уже произошел в момент прибывания клуба в элите, однако именно ключевым все же была покупка француза. Во первых он здорово помог команде в центре поля выгрызая мячи у соперников и развивая атаки клуба, именно это во многом помогло в шествии клуба к титулу, во вторых именно его продажа через год оказалась все же самой решающей, замены не получилось найти, в следствии чего после чемпионского сезона клуб пошел резко вниз, и в плане организации на поле, и в плане построения игры, и конечно результатов. Клуб съехал в нижнюю часть таблицы, хоть вышли из группы в ЛЧ , но это также не уберегло от увольнения главного тренера и главного творца Клаудио Раньери.

8. Алан Ширер (из «Саутгемптона» в «Блэкберн Роверс» за 3.6 млн. фунтов) — давайте начнем с того, что «Блэкберн» провел не в высшей лиги 25 лет, пока тренер Кенни Далглиш и местный стальной магнат Джек Уокер не подняли в 1992 году клуб в элиту, это как раз совпало с появлением нового чемпионата АПЛ . Сам трансфер Ширера из «Саутгемптона» стал на тот момент рекордным для покупки футболиста, и стал одним из определяющих для клуба после. Алан уже себя зарекомендовал в составе «святых», а в составе «Роверс» продолжил штамповать голы, и это клубу сразу помогает стать одним из лидеров чемпионата. Но, а в 1995 году для клуба и Ширара стал определяющим «Блэкберн» завоевал титул впервые с 1914 года, для самого футболиста это так и останется единственным большим трофеем в его карьере, не смотря на то, что Алан до сих пор лучший бомбардир АПЛ .

7. Криштиану Роналду (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 12.24 млн. фунтов) — сегодня Роналду до сих пор одна из главных фигур в мировом футболе, до сих пор лидер в своих командах, успел помимо многочисленных золотых мячей и выигранных ЛЧ выиграть золото ЧЕ 2016 года. Но в 2003 году молодой и пока неизвестный португалец переезжает из Португалии на Туманный Альбион подписав контракт с «Ман Юнайтед». В его трансфере был заинтересован сам Фергюсон, именно он помогает в итоге развиться Роналду до масштабов мировой звезды, о чем всегда вспоминает КриРо, когда говорит о шотландце. И это один из лучших трансферов в начале 21 века в мировом и британском футболе. Помимо всех выигранных внутренних кубков, Роналду помогает дойти до финала в 2008 году и завоевать вторую ЛЧ в истории клуба.

6. Кевин Де Брюйне ( из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» за 55 млн. фунтов") — да, до своего трансфера в МС , бельгиец уже играл в АПЛ находясь в составе «Челси», но за ненадобностью был отдан в «Вольфсбург», где Кевин раскрылся с лучшей стороны. Это как раз и помогло ему перейти в 2015 году в состав «горожан», сегодня он один из лидеров клуба и лучший игрок АПЛ , да и европейского чемпинатов по результативным действиям, может забить гол или выдавать пасы, это помогает клубу побеждать. Возможно на этом месте может также расположиться и Давид Сильва, но я выделю все же этого рыжика.

5. Мохамед Салах ( из «Ромы» в «Ливерпуль» за 35 млн. фунтов) — египтянин также как и бельгиец уже играл в АПЛ в составе все того же «Челси», но как знаем не зашел клубу, вернее не нужен оказался главному тренеру тогда Жозе Моуриньо, и отправился в аренду, а после перешел в «Рому». Там уже показал себя с лучше стороны в эффективности, и главный тренер Юрген Клопп сделал ставку на этого футболиста, и как понимаем не прогадал. Конечно кто-то скажет, что определяющем трансфером для «Ливерпуля» может являться Алисон Беккер, Садио Мане или Вирджил Ван Дейк, но сенегалец и голландец себя уже зарекомендовали в чемпионате выступая за «Саутгемптон», а для Салаха это была вторая попытка реанимировать свою карьеру в лучшей лиге мира. И у него понеслось, причем с первой попытки начал забивать голы. Так скажем он забил за сезон в самом чемпионате 32 гола побив рекорд Ширера установленный им 96-ом году в 38-ми матчевом сезоне с 31 голом, также забил за всю кампанию 44 гола во всех турнирах, при этом после того как ушел Суарес более 20 голов за сезон никто не мог забить став главным бомбардиром, при чем каждому сопернику в ЛЧ , забивал кроме Реала, так как тогда получил травму. Затем со второй попытке помог выиграть ЛЧ , а сегодня помогает выиграть АПЛ , и если чемпионат будет продолжен, то осуществит мечту клуба и болел вернуть главнй трофей лиги впервые за 30 лет.

4. Серхио Агуэро ( из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 35 млн. фунтов) — с приходом этого футболиста в клуб они смогли впервые за долгое время завоевать титул в 2012 году, и много будущих трофеев, он тот бомбардир, который был так необходим клубу забивает более 20 голов за сезон.

3. Дидье Дрогба ( из «Марселя» в «Челси» за 24 млн. фунтов) — Вождь стал тем лидером, которого подписал новый рулевой «Челси» Жозе Моуриньо, и на долгие годы завоевал железное место в основе. Вместе с командой выиграл множество трофеев впервые титул за 50 лет в 2005, первый золотой дубль в 2010, а также долгожданную ЛЧ в 2012. После ушел, а затем вернулся, чтобы еще раз поднять титул над головой и последний для Моуриньо в АПЛ , наверно это один из основных и лучших трансферов клуба в начала 21 века и в новой эпохе «синих» на ряду с Лэмпардом и Чехом.

2. Эрик Кантона ( из «Лидса Юнайтеда» в «Манчестер Юнайтед» за 1.2 млн. фунтов ) - помог «Лидсу» завоевать последний титул, но с появлением АПЛ перешел в «Манчестер Юнайтед» по середине сезона, и стал тем игроком кто в итоге помог Фергюсону начать штамповать титулы в АПЛ , а также вернул клубу титул спустя 26 долгих лет. Был лидером на поле, здесь же и закончил свою карьеру в 31 год.