Худшие тренеры «Барселоны». На грани зоны вылета и 0:4 от «Кёльна»

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12 июня 2020, 12:02

Тренировать «Барселону» непросто из-за высочайшего уровня требований. И не всем удается. «Соккер.ру» — о худших тренерах каталонцев по версии FourFourTwo.

Чемпионат Испании возвращается, а значит, везет за собой массу сопутствующих тем для обсуждений, которые как-то были задвинуты на второй план во время пандемии, поскольку в Ла Лиге не происходило каких-то судьбоносных явлений во время паузы в отличие от других лиг. Но свои острые вопросы остаются в ней. Конечно, ключевое значение имеет чемпионская гонка, которая обострилась после мартовского «Эль Класико» — в нем «Реал» обыграл «Барселону», возродив интригу. Теперь мадридцы отстают от каталонцев всего на два очка.

И это с новой силой всколыхнуло разговоры о том, что Кике Сетьен – не тот тренер, который нужен «Барселоне». В первую очередь по статусу и по подходу к игре. Эти рассуждения наслаиваются на то, как, по мнению многих, некрасиво руководство «Барселоны» повело себя по отношению к Эрнесто Вальверде, как суетливо пыталось переманить Рональда Кумана и заарканить Хави, придя в итоге к Сетьену как не к первому выбору, но внезапно вынужденному. Конечно, у Сетьена еще есть время, чтобы все повернуть в свою сторону.

В конце концов «Барселона» по-прежнему лидирует в Ла Лиге. Но есть у Сетьена и другой риск – войти в число самых неуместных тренеров в истории «Барселоны», которая обычно имела очень вдумчивый подход к выбору наставников, поскольку бережно хранит свои традиции, философию и стиль. Поэтому можно вспомнить пятерку наиболее неудачно зашедших в «Барселону» специалистов, причем некоторые делали это не раз и обладали уже сформировавшимся мировым именем.

Хеннес Вайсвалер (май 1975 – апрель 1976)

Вайсвалер прибыл в «Барселону», только что выиграв с менхенгладбахской «Боруссией» Кубок УЕФА . Двукратный победитель Бундеслиги должен был заменить легендарного Ринуса Михелса. Но его задача тут же осложнилась, поскольку не менее легендарный Йохан Кройф невзлюбил строгие методы работы немца. В клубе началась внутренняя борьба, в которой должен был остаться один победитель. Вайсвалер вынужден был покинуть «Барселону» бесславно. Хотя это один из самых успешных тренеров своей эпохи: у него 11 трофеев, но 8 из них он взял с немецкими клубами и успел продуктивно поработать в Швейцарии и США .

Ласло Кубала (май 1980 – ноябрь 1980)

В качестве футболиста Кубала сделал себе имя как раз в «Барселоне». Он дважды занимал тренерский пост в каталонском клубе, и именно о втором его заходе речь идет как о неудачном. Причем этому предшествовала длительная работа со сборной Испании, которую он тренировал 11 лет, однако особых успехов не снискал. Его приход в «Барселону» породил споры еще до того, как состоялся официально, потому что Кубала заявил об этом, будучи тренером испанской сборной, которую вел на чемпионат Европы 1980 года. Там испанцы провалились и не вышли из группы. Так что в «Барселону» Кубала пришел на негативном фоне. Как следствие – шесть поражений в 13 матчах, включая домашнее унижение от «Кельна» со счетом 0:4 в Кубке УЕФА .

Лоренс Феррер (май 2000 – апрель 2001)

Кстати, как и Сетьен, Феррер тренировал до «Барселоны» «Бетис». Была еще и молодежная команда. В качестве главного тренера в 2000 году он сменил Луи ван Гала. И сразу же вызвал беспокойство среди футболистов, когда во время предсезонной подготовки спросил новичка «Барселоны» Эммануэля Пети, на какой позиции тот играл. Выстроить толковые отношения в команде и игру после перехода Луиша Фигу в «Реал» Феррер не сумел, имея весьма хороший состав. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и Кубка УЕФА от «Лидса» и «Ливерпуля» соответственно. А уволен Феррер был после поражения со счетом 1:3 от непритязательной «Осасуны». «Барселона» была пятой.

Луи ван Гал (май 2002 – январь 2003)

Знаменитый голландец в первый раз зашел в «Барселону» достаточно триумфально, выиграв с командой титулы в Ла Лиге и Кубке Испании. Но во второй раз этот трюк повторить не удалось. В отсутствие ван Гала «Барселона» провела два сезона без трофеев, поэтому в отчаянии президент клуба Жоан Гаспар обратился снова за помощью к голландцу. О чем потом наверняка пожалел. Ван Гал вызвал хаос в клубе, напортачив с трансферной политикой и вообще отношением к кадрам, что сказывалось на атмосфере и игре. Голландец провел 30 матчей, шесть раз побеждал в Ла Лиге. К его уходу «Барселона» была всего в трех очках от зоны вылета и в 20 – от вершины.

Херардо Мартино (июль 2013 – май 2014)

Его назначение сразу вызвало много вопросов, потому что «Барселона» как-то изменила традиционному подходу и пригласила тренера, который в Европе не работал. Более того, он и не играл почти в европейских клубах – один неполный год в «Тенерифе» вряд ли можно всерьез засчитывать. Но все же из «Ньюэллс Олд Бойз» аргентинца позвали в «Барселону». Как тогда говорили, это было желание Лионеля Месси, которого вовсю подозревали в скрытом «рулении» внутренними процессами в клубе. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Мартино не удалось заставить талантливую команду показывать тот футбол и результат, который достоин «Барселоны». Сам Мартино был согласен с этим, назвав свой тот опыт «полным провалом»: «Если бы „Барселона“ играла в своем фирменном стиле и не выиграла титул, это не было бы неудачей. Но мы не выиграли ничего и играли не лучшим образом».