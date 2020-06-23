Чьи же жизни важны? Как АПЛ отказывается от футбола и становится марионеткой

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23 июня 2020, 13:12

В АПЛ скандал: во время матча МС — «Бернли» пролетел самолетик с баннером «Белые жизни важны», но лига и клубы преклоняют колени и утверждают, что «Черные жизни важны».

«Начни с себя». Такой совет обязательно прилетит каждому, кто взобрался на трибуну и решил поделиться с миром своим мнением на какую-нибудь острую тему — хоть футбольную, хоть социальную. Не дожидаясь особого приглашения, опишу себя в рамках актуальной для данного вопроса системы координат: я белый, и я считаю, что моя жизнь важна. Решись на аналогичное признание какой-нибудь британский Chistiakoff на страницах какого-нибудь британского издания soccer.uk, он бы уже был с позором изгнан с работы, а в подарок получил бы большущее клеймо «Расист» на лоб.

И никто бы не стал слушать продолжение моего «начни с себя»: что вообще-то для меня важны жизни всех людей вне зависимости от их цвета кожи, вероисповедания или футбольных пристрастий. Никому не интересно, что я не рабовладелец, и мои предки никогда не были рабовладельцами. Скорее они сами были в рабстве. Но когда весь мир сошел с ума, «белый» становится синонимом слова «виноватый», а важность почему-то обретают только черные жизни. Ключевое слово — «только», хотя они скажут, что Black Lives Matter борется не ПРОТИВ кого-то или чего-то, а исключительно ЗА права чернокожих.

Увы, это не так. При этом я ничуть не сомневаюсь, что темнокожему населению в США действительно есть, за что и против кого бороться. Я не хочу говорить о методах и о том, что окружает эту борьбу, но у темнокожих в США есть причины быть «злыми, как черти», выходить на улицы, проявлять гражданское неповиновение, искать правду и справедливость. Движение «Black Lives Matter» родилось в этой борьбе, и сформулированные им принципы подходят для противостояния с конкретными силами — американским белым лобби, обремененными деньгами и властью старичками, которые живут прошлым.

Это если глобально, но целью нынешней вспышки стали американские полицейские. Они все плохие? Тогда требуйте распустить полицию и требуйте создания специальной комиссии по отбору кандидатов в «полицию будущего», которая сможет обеспечивать безопасность всех слоев, рас и социальных групп США . Виноват офицер Дерек Шовен? Судите его. Но протестующие хотят быть судьями всех полицейских здесь и сейчас, прямо на баррикадах, они строят хребет морали нового общества на своих же ксенофобских воззрениях: гладят по головке прогибающихся, а второй рукой и двумя ногами безжалостно избивают тех, кто не становится на колено, следует государственным и своим собственным кодексу, закону и чести.

Новая мораль рождается в муках страданий и погромов, которые ни на йоту не приближают прекрасное будущее, в котором людям всех рас и вероисповеданий будет хорошо. Уличные мятежи — это неуправляемая машина хаоса, которая перемалывает людей всех сортов, выпуская веер разноцветных щепок: белых, желтых, красных и даже черных. Или те жизни черных людей, чьи магазинчики были разгромлены в ходе протестов, не имеют значения? Тогда это очередная подмена понятий, и не надо приписывать воинствующей социальной группе определенный цвет кожи, тем более, если их деятельность порождает новые дискриминируемые группы и наращивает на них давление.

Выдохнем. И даже допустим, что в этой системе координат существование Black Lives Matter оправдано, однако сейчас движение вышло на новую орбиту и проникло, в частности, в футбол. Нет ответа на вопрос, почему все так возбудились из-за внутриполитических событий в США , как будто в мире нет других проблем, конфликтов и горячих точек, уносящих жизни людей. Тема протестов в США проникла во все сферы жизни словно вирус. Например, компания Sony перенесла назначенную на 4-е июня презентацию игр для новой приставки PlayStation 5, потому что «надо уделить время протестам в США ». Как эти вещи вообще связаны, особенно если учесть, что огромную долю прибыли игровой индустрии приносят дети и подростки. Помните выражение «маразм крепчал»? Кажется, мы добрались до того момента, когда он окреп настолько, что стал крепче здравого смысла.

После возобновления сезона в АПЛ футболисты всех 20 клубов заменили свои фамилии на футболках на лозунг «Black Lives Matter», а матчи начинаются с преклонения коленей. Как минимум, это маркетинговая глупость, далеко не все знают в лицо футболистов «Бернли» или «Норвича», теперь нужно сверяться с номерами, чтобы их идентифицировать. «Стикера» Black Lives Matter на плече было бы достаточно, но даже если хотели сделать крупно — напишите под номером или перенесите туда фамилии, если испугались оскорбить размещением лозунга внизу спины. А вот и заявление ПФА перед рестартом чемпионата:

Мы, игроки, преследуем единственную цель — искоренить расовые предрассудки, где бы они ни существовали, создать глобальное инклюзивное общество с уважением и равными возможностями для всех, независимо от их цвета кожи и вероисповедания. Этот символ является знаком единства всех игроков, всего персонала, всех клубов, всех официальных лиц матча и всей Премьер-Лиги.

Прогрессивная лига хочет «подсветить» мировую проблему, которая сейчас обострилась. «Жизни черных имеют значение»? Безусловно. Но не только они. Корректная форма лозунга неравнодушия: «Все жизни имеют значения». Вот здесь есть и равенство, и единство. Black Lives Matter, даже если не считать это изначально гадкой сегрегацией, является отображением лишь кусочка правды, к которой должно прийти человечество. Так стоит ли удивляться, что люди хотят дополнить этот кусочек до целого?

Во время вчерашнего матча «Манчестер Сити» — «Бернли» над «Этихад Стэдиум» был замечен самолет с баннером «Белые жизни имеют значение». В конце было слово «Бернли». Акцию устроили фанаты «кларетовых», чей капитан Бен Ми после игры толкнул полную негодования речь:

Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько наших болельщиков решили запустить это над стадионом. Они абсолютно ничего не понимают. Некоторым ребятам в раздевалке было неловко видеть подобное. Это не то, за что мы стоим. Они не понимают, чего мы пытаемся добиться. Я не хочу, чтобы такое ассоциировалось с моим клубом. Я не хочу видеть подобное в игре. Это неправильно. Мы полностью осуждаем это. Этим людям нужно кое-чему научиться, им нужно объяснить, чего пытается добиться движение Black Lives Matter. Игроки сплотились. Мы хотим равенства в обществе и футболе, вне зависимости от расы, религии, пола или принадлежности к ЛГБТ -сообществу. Этого хотят игроки, этого хотят большинство болельщиков. Мы хотим бороться за меньшинства.

Бен Ми несколько раз за свою короткую речь обвинил болельщиков в непонимании и необразованности, а ведь мог донести, чего реально пытается добиться движение, к названию которого капитан «Бернли» своим неумным спичем приписал слово «Only». Со слов Ми получается так: «Только черные жизни имеют значение». Во-первых, странно добиваться «равенства в обществе и футболе», поддерживая движение, которое подчеркивает значимость только части жизней. Во-вторых, если ты все-таки пошел по этому пути, не смей отказывать другим людям в праве заявлять о значимости еще каких-то жизней.

White Lives Matter имеет такое же право на существование, как и Black Lives Matter — это очевидно для любого природного нерасиста. К сожалению, вирус расизма в наши дни мутировал и наряду с отвратительными расистами (конечно, они существуют и в немалом количестве) породил орды вот таких Бенов Ми — несчастных запутавшихся людей, которые ищут расизм не в реальных проявлениях нетерпимости, а в несогласии со своей позицией. Причем «несогласие» не означает диаметрально противоположную позицию. Чтобы стать «несогласным», достаточно быть расово нейтральным, иметь несколько отличное от ярых борцов против дискриминации мнение или сообщать этим «борцам» о пробелах в их философии.

Британские СМИ сегодня широкими мазками рисуют портреты фанатов «Бернли», запустивших в воздух этот самолет. Сквозь строки проступают лысые молодчики, исколотые свастикой с ног до головы и в конусообразных капюшонах — эдакое расистское пугало. А в действительности окажется, что это дядьки с пивными животами, решившие потроллить АПЛ и родной клуб, в который постоянно вбрасывают деньги покупками абонементов, мерча и хот-догов на стадионе. И это их жизни для «Бернли» больше не имеют значения?