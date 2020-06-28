Успокоительное для «Спартака» и секты свидетелей чистых побед

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сегодня, 14:55

Споры вокруг не засчитанных в ворота «Уфы» голов не утихают. «Соккер.ру» остужает страсти.

Прекрасно понимаю спартаковских болельщиков: безумно досадно остаться без победы в таком матче, да еще и с двумя жирными намеками на голы в концовке. Но в то же время я верю глазам своим, худо-бедно знаю правила футбола, геометрию и психологию болельщика. Этого достаточно, чтобы разобраться в происходящем. Не раз доводилось смотреть матчи РПЛ с «кузьмичевских» секторов в разных городах, и на основании личного опыта вывел первый закон противления судейским решениям: в какой бы точке стадиона вы ни оказались, в зоне слышимости обязательно окажется мужчина с луженой глоткой, который в грубой форме будет оспаривать КАЖДОЕ решение арбитров не в пользу своей команды.

По мнению таких «экспертов», судья автоматически неправ, слеп или продажен, если он принимает сторону оппонента. Человек даже не задумывается о том, что отказывает своим любимцам в умении нарушать правила, в его вселенной существуют только фолы соперников и игровые моменты. Конечно, не все такие отмороженные радикалы, однако фанатские шоры на глазах еще никто не отменял, а уж когда в концовке матча судейская бригада отменяет два гола твоей команды — будет взрыв. Спартаковцы все равно устроили бы бунт, даже если бы забивающие футболисты оказались в километровых офсайдах или внесли мяч в ворота на руках. Отменять один за другим два потенциально победных гола в концовке матча неприемлемо. Вне всяких сомнений, это заговор.

Но единственный заговор, который существует в данной конкретной ситуации — это заговор против здравого смысла всех тех, кто хотел победу любой ценой. Когда арбитры ошибаются в пользу «Зенита» и ЦСКА , или болельщикам «Спартака» кажется, что ошибаются, они в обязательном порядке и бесцеремонно напоминают своим оппонентам из Петербурга о «победах со вкусом G*вна» (цитата с баннера фанатов «Спартака» — прим.), а заклятым соседям — о Гинере, который все купил. Чужие победы всегда отвратительны на вкус и мерзко пахнут, знаете ли. Зато свои… И вот тут начинается традиционная биполярочка: одновременно хочется, чтобы свои победы были исключительно чистыми, честными и опрятными, рыцарскими и без тени сомнений, но при этом побеждать всегда. Пусть тухло, пусть три очка не пахнут, пусть собаки лают, а караван идет.

Такой гибридный тип мышления свойственен всем болельщикам и порождает странные парадоксы. У «Спартака» огромная армия рефлексирующих фанатов, воспитанных на великой истории и череде разочарований-современников, поэтому в красно-белых рядах мировоззренческие брожения наиболее активны, разнородные учения и философии смешиваются, порождая странные и забавные характеры. Одни и те же люди потрясают значками полиции нравов перед носом у «Газпрома» и Гинера, а потом требуют засчитать голы в ворота «Уфы» вопреки правилам футбола. Но самое забавное, что когда у «свидетелей чистых побед» заканчиваются аргументы, в дело идет последняя правда: «А „Зениту“ такой бы засчитали!»

Может быть, и засчитали бы, но вы, в конце концов, определитесь, чего хотите: чтобы было, как у «Зенита», или чтобы «Спартак» выигрывал только честно и своими силами. Против «Уфы» все было честно, но выиграть не удалось — такое бывает. На самом деле, у спартаковцев после нулевой ничьи с традиционно неудобным соперником масса поводов для радости и оптимизма, которые упущены за бесполезными спорами: игровая модель прирастает к команде, даже вынужденные кадровые изменения не разрушают прививаемую Тедеско тактику. Уровень взаимодействия между футболистами растет, молодые дебютируют, равнодушных на поле нет, а в ворота «Уфы» вчера хоть и не забили, но не дали команде Евсеева огрызаться. Это позитивный матч для «Спартака» с точки зрения игрового прогресса.

Но Александру Соболеву суждено было остаться фантомным героем, как бы болельщики ни хотели верить в два его «чистых» гола. Давайте еще раз, с картинками. Эпизод первый: Соболев вколачивает мяч в ворота «Уфы», но после просмотра VAR взятие ворот отменяется из-за офсайда у Жиго. Тот факт, что Самуэль находился ближе последнего защитника к воротам «Уфы» неоспорим, копья ломаются вокруг трактовки положения француза: было оно пассивным или активным. Арбитрам рекомендуют фиксировать «вне игры», если находящийся в неправильном положении игрок во время удара находится в поле зрения вратаря и мешает тому оценить угрозу.

Внимание на снимок: Жиго пробегает перед Беленовым и закрывает готовящийся удар Соболева. А вот следующее мгновение, мяч уже на ноге у Соболева, но вратарь смотрит на бьющего через Самуэля, который забыл включить режим прозрачности:

Простой момент. Такие голы отменяют регулярно. Неясность может возникнуть разве что из-за динамики: успел Жиго поучаствовать и помешать вратарю? Повторы и стоп-кадры убеждают: да, участвовал и мешал. Если бы Самуэль пробежал перед Беленовым за пару секунд до удара Соболева и остался бы в положении «вне игры» на дальней штанге, то офсайд был бы пассивным, но здесь Жиго создает помеху вратарю. Это активная позиция. Закрепим:

Что касается гола-фантома Соболева. После игры по Интернетам стала гулять вот эта картинка, якобы подтверждающая, что мяч пересек линию ворот. «Вся страна видела!»

Если совсем не верите в законы геометрии, считаете ее псевдонаукой и никогда не слышали о проекции, то проведите практический эксперимент в домашних условиях. Начертите на листе бумаги прямую линию, положите сверху апельсин или другой круглый предмет так, чтобы часть его «нависала» над линией. А потом изучите получившуюся композицию под разными углами: если смотреть сверху и сбоку будет видна линия и фрукт по другую сторону от нее, но предмет-то круглый, и своей проекцией он «цепляется» за линию.

В футболе взятие ворот состоялось, когда мяч ПОЛНОСТЬЮ пересек линию ворот, здесь, если смотреть со всех возможных ракурсов и обращать внимание на детали — например, на взаимное расположение мяча и перчатки вратаря, можно прийти к выводу, что игровой снаряд не пересек линию ворот всей проекцией. Вероятно, «Спартаку» не хватило 3-5 сантиметров до гола, но в прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» от гола в матче с «Манчестер Сити» отделили 11 миллиметров. И эти 11 миллиметров оказались золотыми.