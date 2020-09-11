Вернуть Коутиньо и голландское доминирование. Желания Кумана в «Барселоне»

1599771919

сегодня, 00:05

Много ли новичков нужно «Барселоне»? И что на этот счет думает сам Куман? «Соккер.ру» — о том, как каталонцы будут играть с новым тренером и старым Месси.

Тяжелое лето «Барселоны» плавно перетекло в не менее трудную осень. Поражение со счетом 2:8 в Лиге чемпионов от «Баварии», смена главного тренера, который решил провести перестройку, желание лидера команды уйти – все это свалилось на головы фанатов «Барселоны». Вместе с несчастным президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, который сосредоточил на себе основной удар критики. Но вроде как Лионеля Месси удалось убедить остаться еще на сезон. Следовательно, Рональду Куману надо готовиться к новому сезону с учетом наличия аргентинского лидера, который только несколько дней назад впервые провел тренировку под руководством нового тренера.

А до этого игнорировал тренировочный процесс, продолжая настаивать на своем уходе. После такого самого шумного за всю карьеру Месси демарша будет особенно интересно посмотреть за тем, как выстроятся отношения аргентинца с тренерским штабом, с партнерами, насколько эта история повлияет на здоровье в коллективе. Пока сказать сложно. Но ведь параллельно каталонцам необходимо искать усиление. Пока все силы были сосредоточены на сохранении или уходе Месси, время шло, а связи и новые сочетания наигрывать необходимо.

Слухов, как всегда, очень много, однако они зачастую не имеют под собой основания или долго-долго не подтверждаются. И у нового тренера «Барселоны» еще много трудных решений впереди. Если спрашивать болельщиков «Барселоны», то большинство из них хотело бы видеть в команде Лаутаро Мартинеса или Тиаго Алькантару. Если же спросить самого Кумана, то он больше склоняется к кандидатурам Мемфиса Депая и Джорджиньо Вейналдума, которых хорошо знает по сборной Нидерландов. Может быть предпринята попытка реанимировать голландский вариант «Барселоны», что в истории клуба случалось не раз.

Тот факт, что Месси остается в каталонском клубе, не только накладывает определенный отпечаток на тактическое видение игры Куманом, но и на политику «Барселоны» на рынке. Ведь уход Месси освободил бы более 100 миллионов евро из зарплатного бюджета. При этом у каталонцев все равно остается определенный маневр. Поскольку Куман твердо решил избавиться от Луиса Суареса и Артуро Видаля, чей уход освободит 21 миллион евро из зарплатного фонда. Приоритетом станет подписание нападающего, но наверняка Куман задумывается и об обороне – матч с «Баварией» должен был заставить его задуматься.

При этом Рональд уже показал, что не боится проявлять себя с порога, не боится быть собой и заявлять о своих планах открыто. Его первые заявления относительно Видаля и Суареса это только подтверждают. Поэтому можно дать больше шансов на возвращение и получение второго шанса Филиппе Коутиньо, с которым тренер уже вроде как связывался, чтобы убедить остаться. Бразилец, которого часто использовали как вингера, у Кумана должен будет играть третьего полузащитника, самого атакующего в средней линии.

Куман также не будет бояться играть с ложной девяткой и по схеме 4-2-3-1 или 4-3-3. Есть предпосылки, что он готов перевести Антуана Гризманна ближе к центру для повышения его эффективности и качества взаимодействия с тем же Месси и потенциальным новым форвардом. Куману при этом будет сложно игнорировать талант Ансу Фати. Он должен совершить новый виток в карьере уже на более высоком уровне и, возможно, вырасти в новую звезду. А вот Мартину Брейтуэйту и Усману Дембеле будет труднее закрепиться в новой «Барселоне» Кумана. Итак, если оценивать первые наметки, сделанные Куманом на тренировках, то можно так пройтись по линиям.

Вратарь. Здесь проблем особых нет. Единственная сложность в том, что Марк-Андре тер Штеген выбыл из строя до октября, поэтому пока придется рассчитывать на Нето.

Защитники. Судя по всему, Куман предпочитает использовать Серхи Роберто в средней линии, поэтому справа в защите должен разместиться Нелсон Семеду. На позиции левого защитника Жорди Альба остается безальтернативным вариантом, если, конечно, Жуниор Фирпо не совершит прорыв под руководством Кумана. Жерар Пике и Клеман Ленгле должны стать основными центральными защитниками. Самуэль Умтити мог бы побороться с соотечественником, но его мучают травмы. Это, кстати, мешает его продать. Но на роль третьего центрального, то есть запасного, он сойдет. Есть еще Жан-Клер Тодибо и Роналд Араужо, которые могут покинуть команду. К первому проявляют интерес в Англии. А сама «Барселона» присматривает Эрика Гарсию из «Манчестер Сити» на будущее.

Полузащитники. Артур Мело, Артуро Видаль и Иван Ракитич с «Барселоной» расстаются, поэтому выбор ограничивается. Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Рики Пуч, Миралем Пьянич и Френки де Йонг будут претендовать на два или три места в средней линии Кумана. Этого недостаточно для качественной игры на несколько фронтов и ротации. Поэтому Куман хочет заполучить Вейналдума и сдвинуть Коутиньо в полузащиту. Было бы, конечно, здорово выцепить Тиаго Алькантару, и болельщики бы это оценили, особенно это выгодно президенту Бартомеу, не пользующемуся популярностью. Но самому Куману Вейналдум больше по душе.

Нападающие. Поскольку Месси остается, эта линия должна целиком плясать от него. Даже уход Суареса не создает больших проблем в атаке. Ведь есть Лионель, есть Гризманн, тот же Коутиньо, Дембеле, Тринкао, Фати, Брейтуэйт и Педри. К тому же есть еще и «хотелки» самого Кумана, желающего видеть впереди «своего» человека – Депая. А о том, что может светить Мемфису в Каталонии, мы рассказывали отдельно.

Получается, что у Кумана достаточно вариантов, чтобы играть по разным схемам и радикально не перетряхивать команду. Но при этом подстройка во взаимодействии между линиями полузащиты и атаки как минимум необходима. И здесь стоит ждать основных новаций и любопытных решений.