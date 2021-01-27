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Похоже, Златана дисквалифицируют после конфликта с Лукаку. Швед потроллил религию

27 января 2021, 15:06
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Припишут нетерпимость к чужой вере.

Швед вспомнил вуду, издеваясь над католиком

Существует несколько Златанов в одном теле. Хорвато-боснийский швед – сам себе на уме. Но когда включает режим Льва на словах, то зачастую издевается. В США явно показывал, что троллит не только окружающих, но и самого себя.

Но многие молодые напарники обожают дерзкую манеру Ибрагимовича. Форвард использует тактику Моуриньо – отвлекая внимание на себя, защищая остальную команду. Также швед добавил «Милану» уверенности в собственных силах.

«Милан» был на 11-м месте в таблице до Златана, а сейчас это лидер Серии А. Но Ибрагимович не только великий снайпер, но и талантливый провокатор. Поэтому в дерби с «Интером» забил и пытался вывести из себя Лукаку.

Использовал личную информацию, ведь играл с бельгийцем в МЮ. Златан в курсе, что мама Ромелу и он сам – религиозные. А босс «Эвертона» как-то рассказал, что Лукаку отказался подписывать уже оговоренный контракт после звонка матери.

Адольфина Лукаку как раз была в Африке, и местный шаман заявил, что ее сыну нельзя оставаться в Ливерпуле. Вряд ли дело только в рекомендации жреца вуду, но Ромелу в итоге сменил клуб. Ибрагимович знал историю и крикнул Лукаку:

Иди, займись своим вуду-г**ном, ослик.

Златан еще несколько раз назвал Лукаку «ослом», но явно хотел задеть отсылкой к матери. Швед знает, что Ромелу — религиозный христианин, который на банке пива не поставил автограф, поскольку против алкоголя в принципе. С детства молится, а на владельца «Эвертона» собирался подавать в суд.

Хотя может верить и в вуду, ведь многие игроки с африканскими корнями принимают решения после подсказок шарлатанов-шаманов. При этом, как в Мексике, католицизм переплелся с древними культами. Шаман может быть христианином, особенно когда речь о вуду, что иногда – ветвь католицизма.

Лукаку тема религии явно волнует, раз сцепился со Златаном. Конте настроил Ромелу на футбол – бельгиец сравнял счет с пенальти в дерби, но стычка гигантов вышла на первый план.

Лукаку, скорее всего, оскорблял жену Златана

По версии итальянцев, когда швед шел в раздевалку, то Ромелу успел оскорбить жену Ибрагимовича. Или просто упомянул Хелену, что тоже можно посчитать намеком в ответ на намек о вере в жрецов.

Столкнулись лбами два здоровых мужика, которые знают личные вещи друг друга. Ибрагимович в курсе, что мама Лукаку настолько религиозная, что совершала паломничество в Африку. А Лукаку, раз живет в Милане, слышал местные сплетни.

Говорят, у Златана в прошлом году был роман с ведущей Дилеттой Леотта. Блондинка отдыхала на Сардинии с друзьями. Параллельно там был Златан. Парочка общалась в ресторане в приватной комнате. Не единственный случай, когда их видели вместе.

Даже если не было романа, Ибрагимович не избежал ревности жены. Муж почти 50-летней шведки снялся в рекламе с яркой Дилеттой. Выражение «шведская семья» выдумали в СССР, а «шведский грех» — в США, но Лукаку и без идиом мог оставить комментарии о личной жизни Златана с намеком на измену.

Показательно, что Ибрагимович не пошел в драку с Лукаку после комментариев бельгийца. Провокация Златана была контролированной, швед улыбался. А вот Ромелу явно не ожидал, что давний знакомый сделает отсылку к религии и маме. Отсюда такая ярость.

В Италии уже наказывали за «богохульство»

Учтите особенности итальянской культуры. До начала 21 века богохульство – упоминание Бога в связке с оскорбительными словами, вроде «свинья» или «собака», было уголовным преступлением.

В новом веке от любителей ругани на время отстали, перевели статью в административный кодекс. Но в футболе 11 лет назад вернули баны. В любительской лиге можно обзывать святых, но если упомянешь Бога – получишь красную карточку или пенальти.

В Италии это как слово на букву «н» в США. В профессиональной игре правила ФИФА запрещают пенальти за богохульство, но есть обычные дисквалификации. Начали с тренера «Кьево» и форварда «Пармы». В 2011-м обвиняли самого Златана, но не смогли доказать, что упомянул именно Бога.

Буффон минимум четыре раза попадал под жесткий пресс. Журналистов в Италии могут выгнать с работы, если те публично используют запрещенное выражение. Джанлуиджи прямо сейчас под подозрением – возможно, против «Пармы» в декабре снова использовал идиому, что приведет к новой дисквалификации.

Оба могут получить пару матчей бана. Но если Лукаку оскорблял жену Златана, то почему Ромелу не получил красную карточку в перерыве, где был судья в этот момент? Бельгиец позже забил гол, а Ибрагимовича выгнали после не самой очевидной второй желтой.

В результате «Интер» сыграл в большинстве, а на 97-й минуте Эриксен, вышедший на замену, шикарным ударом со штрафного вывел команду Конте в полуфинал Кубка Италии, а «Милан» останется без трофея. Решения рефери и конфликт двух форвардов повлияли на результат дерби.

На первом плане теперь Златан против Ромелу. В Серии А много прецедентов, когда грубые высказывания тренеров о Боге трактовали как нарушение футбольного регламента. А здесь имеем оскорбление католика с отсылкой к африканским шаманам.

Хитрый заход шведа оскорбляет религиозность Лукаку и его матери, а эта тема всегда волнует итальянцев. Вообще, Ромелу и Златан – крутые мужики и классные футболисты, просто один ревностный католик, а второй – прирожденный тролль. Поэтому и возник конфликт.

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autoscaner43 autoscaner43
autoscaner43 autoscaner43
вчера в 23:32
Златан мог бы и повежливее быть и бананом угостить Лукаку.
lobsterdam
lobsterdam ответ Честный Зритель (раскрыть)
вчера в 14:47
у Златана, между прочим, есть квалификация по боям типа карате, так что лукака вряд ли бы справился, сойдись они на полянке под дубом...
bacek15
bacek15 ответ Павел Якунин (раскрыть)
30 января в 18:06
У меня сосед, рыжий как медь, в детстве называли естественно "рыжим", теперь повзрослел, стал обижаться. Больше так не говорим, ну, может изредка между собой. ))
Павел Якунин
Павел Якунин ответ bacek15 (раскрыть)
29 января в 23:24
Самое вежливое и самое официальное - это афроамериканец (African American (man)). Допустимо сказать чёрный мужчина, парень/ чёрная женщина, девушка ( black guy/ black girl). Но, конечно, не надо часто говорить своим друзьям, что они black.
bacek15
bacek15 ответ Павел Якунин (раскрыть)
29 января в 22:39
А говорить "чернокожий"- это тоже не корректно считается?
leopit
leopit
29 января в 20:26
В любом конфликте сейчас будет прав негр!
Leha-ha50
Leha-ha50
28 января в 15:39
Удалять надо было обоих.
Честный Зритель
Честный Зритель
28 января в 10:24, ред.
Эта Злата сучка...которую уже давно надо пожизненно отовсюду дисквалифицировать...а так Лукаку навалял бы ему как за нех...чудик мл
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
28 января в 10:08
детский сад
Klaus-S
Klaus-S
28 января в 09:20
Златан провокатор. Надеялся что Лукаку психанёт, что то учудит и его удалят.
То что когда то проделал Матерацци с Зиданом.. Задеть человека за личное, это самый верный способ вывести его из себя.
Украинский защитник Хачериди в одном из интервью рассказывал, что Ибра мог запросто исподтишка ущипнуть.
Что до религии, то хоть я и неверующий, но думаю что от неё больше пользы , чем вреда. Это как поход к психологу. Главное что бы без фанатизма и насильственного втягивания в свою веру других людей.
112910415
112910415
28 января в 09:19
о времена, о нравы !
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Супервайзер (раскрыть)
28 января в 05:42, ред.
Да это все больше наши СМИ раздувают про черный расизм и ЛГБТ. Я на данный момент живу в США в городе, где 87% населения темнокожие. И за 3,5 года никогда у меня не было особых проблем на расовой почве, нормально общаюсь. Просто, ясен пень, не надо их называть словами, которые считаются оскорбительными. Или, если человек нетрадиционной ориентации (что на самом деле не так часто видно), то не надо обзывать его или подкалывать на эту тему. Ну это ж, блин, простая вежливость.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
28 января в 00:20
Вон Бузовой тоже шарлатаны подсказали палец вверх показывать типо моссонский знак " Мои люди всегда со мной " .
На таких 56ах и наживаются все эти " экстрасенсы "
BARCOFETT
BARCOFETT
27 января в 23:59
Главно он не сказал что он - негр. Он Бельгиец.
bublikyo
bublikyo
27 января в 19:57
Златан напинал бы репу Лукаке
DEIVID_1
DEIVID_1
27 января в 18:22
А орангутангу так ничего не будет? Он же устроил истерику и пытался со всеми подраться.
Nazi
Nazi
27 января в 17:49
Религиозные фанатики именем бога истребили миллионы невинных людей, а за богохульство еще и в тюрягу сажают :)
Ozabot
Ozabot
27 января в 17:07
Но ведь Ибра не упомянул бога ))) И прямым текстом не было оскорбления матери. Он же не назвал ее плохой. Он просто сказал что-то вроде «иди мамочке своей плачь, ослик». Хотя, да, без наказания не останется. Сейчас даже смотреть нельзя на другого человека, а если он еще и чернокожий, то еще и по статье расизма может прилететь. Учитывая, как Италия кошечкой извивается перед леваками и «борется с расизмом у себя», то «Милан» будет играть ближайшие матчи без Златана.
старина
старина
27 января в 17:04
Златану не избежать проблем.Причина одна,он покусился на негра
Супервайзер
Супервайзер
27 января в 17:02
Разнузданная политкорректность гласит, что все беды человечества идут от белого трудоспособного человека мужского пола (и глобального потепления, когда привязать такого человека к беде невозможно). То он ненароком религиозные чувства верующих оскорбит, то педофила во власти или в сутане недобрым словом помянет, то анекдот неприличный расскажет, то усомнится в традиционной ориентации людей, принимающих законы против пропаганды гомосексуализма, то за здравый смысл словечко замолвит, то правильного во всех отношениях чиновниках во взятках обвинит и т.д. и т.п.
Как тут не вспомнить долбонеба, но все-таки искреннего долбанеба Трампа?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
27 января в 16:41
помешанные на религии вступились за африканского ослика
Добряк
Добряк
27 января в 16:12
Думаю, Златан напихал бы Лукаке...
R0100V
R0100V
27 января в 15:49, ред.
А немытому акселерату теперь всё с рук сойдёт что ли ? Вырождающаяся Европа вообще себя под плинтус толерантности загнала
Over 9000
Over 9000
27 января в 15:48
кошмар в какую вилку толкают человечество
либо религиозное мракобесие либо лгбт-"борьба" с "расизмом"
ненавижу
witynchik
witynchik
27 января в 15:32
Плохо если дисквалифицируют
STVA 1
STVA 1
27 января в 15:21
Ибре не в первой... Хотя это потеря для Милана.
volga.kot
volga.kot
27 января в 15:10
Не беда
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