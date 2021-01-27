Похоже, Златана дисквалифицируют после конфликта с Лукаку. Швед потроллил религию

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27 января 2021, 15:06

Припишут нетерпимость к чужой вере.

Швед вспомнил вуду, издеваясь над католиком

Существует несколько Златанов в одном теле. Хорвато-боснийский швед – сам себе на уме. Но когда включает режим Льва на словах, то зачастую издевается. В США явно показывал, что троллит не только окружающих, но и самого себя.

Но многие молодые напарники обожают дерзкую манеру Ибрагимовича. Форвард использует тактику Моуриньо – отвлекая внимание на себя, защищая остальную команду. Также швед добавил «Милану» уверенности в собственных силах.

«Милан» был на 11-м месте в таблице до Златана, а сейчас это лидер Серии А. Но Ибрагимович не только великий снайпер, но и талантливый провокатор. Поэтому в дерби с «Интером» забил и пытался вывести из себя Лукаку.

Использовал личную информацию, ведь играл с бельгийцем в МЮ . Златан в курсе, что мама Ромелу и он сам – религиозные. А босс «Эвертона» как-то рассказал, что Лукаку отказался подписывать уже оговоренный контракт после звонка матери.

Адольфина Лукаку как раз была в Африке, и местный шаман заявил, что ее сыну нельзя оставаться в Ливерпуле. Вряд ли дело только в рекомендации жреца вуду, но Ромелу в итоге сменил клуб. Ибрагимович знал историю и крикнул Лукаку:

Иди, займись своим вуду-г**ном, ослик.

Златан еще несколько раз назвал Лукаку «ослом», но явно хотел задеть отсылкой к матери. Швед знает, что Ромелу — религиозный христианин, который на банке пива не поставил автограф, поскольку против алкоголя в принципе. С детства молится, а на владельца «Эвертона» собирался подавать в суд.

Хотя может верить и в вуду, ведь многие игроки с африканскими корнями принимают решения после подсказок шарлатанов-шаманов. При этом, как в Мексике, католицизм переплелся с древними культами. Шаман может быть христианином, особенно когда речь о вуду, что иногда – ветвь католицизма.

Лукаку тема религии явно волнует, раз сцепился со Златаном. Конте настроил Ромелу на футбол – бельгиец сравнял счет с пенальти в дерби, но стычка гигантов вышла на первый план.

Лукаку, скорее всего, оскорблял жену Златана

По версии итальянцев, когда швед шел в раздевалку, то Ромелу успел оскорбить жену Ибрагимовича. Или просто упомянул Хелену, что тоже можно посчитать намеком в ответ на намек о вере в жрецов.

Столкнулись лбами два здоровых мужика, которые знают личные вещи друг друга. Ибрагимович в курсе, что мама Лукаку настолько религиозная, что совершала паломничество в Африку. А Лукаку, раз живет в Милане, слышал местные сплетни.

Говорят, у Златана в прошлом году был роман с ведущей Дилеттой Леотта. Блондинка отдыхала на Сардинии с друзьями. Параллельно там был Златан. Парочка общалась в ресторане в приватной комнате. Не единственный случай, когда их видели вместе.

Даже если не было романа, Ибрагимович не избежал ревности жены. Муж почти 50-летней шведки снялся в рекламе с яркой Дилеттой. Выражение «шведская семья» выдумали в СССР , а «шведский грех» — в США , но Лукаку и без идиом мог оставить комментарии о личной жизни Златана с намеком на измену.

Показательно, что Ибрагимович не пошел в драку с Лукаку после комментариев бельгийца. Провокация Златана была контролированной, швед улыбался. А вот Ромелу явно не ожидал, что давний знакомый сделает отсылку к религии и маме. Отсюда такая ярость.

В Италии уже наказывали за «богохульство»

Учтите особенности итальянской культуры. До начала 21 века богохульство – упоминание Бога в связке с оскорбительными словами, вроде «свинья» или «собака», было уголовным преступлением.

В новом веке от любителей ругани на время отстали, перевели статью в административный кодекс. Но в футболе 11 лет назад вернули баны. В любительской лиге можно обзывать святых, но если упомянешь Бога – получишь красную карточку или пенальти.

В Италии это как слово на букву «н» в США . В профессиональной игре правила ФИФА запрещают пенальти за богохульство, но есть обычные дисквалификации. Начали с тренера «Кьево» и форварда «Пармы». В 2011-м обвиняли самого Златана, но не смогли доказать, что упомянул именно Бога.

Буффон минимум четыре раза попадал под жесткий пресс. Журналистов в Италии могут выгнать с работы, если те публично используют запрещенное выражение. Джанлуиджи прямо сейчас под подозрением – возможно, против «Пармы» в декабре снова использовал идиому, что приведет к новой дисквалификации.

Оба могут получить пару матчей бана. Но если Лукаку оскорблял жену Златана, то почему Ромелу не получил красную карточку в перерыве, где был судья в этот момент? Бельгиец позже забил гол, а Ибрагимовича выгнали после не самой очевидной второй желтой.

В результате «Интер» сыграл в большинстве, а на 97-й минуте Эриксен, вышедший на замену, шикарным ударом со штрафного вывел команду Конте в полуфинал Кубка Италии, а «Милан» останется без трофея. Решения рефери и конфликт двух форвардов повлияли на результат дерби.

На первом плане теперь Златан против Ромелу. В Серии А много прецедентов, когда грубые высказывания тренеров о Боге трактовали как нарушение футбольного регламента. А здесь имеем оскорбление католика с отсылкой к африканским шаманам.

Хитрый заход шведа оскорбляет религиозность Лукаку и его матери, а эта тема всегда волнует итальянцев. Вообще, Ромелу и Златан – крутые мужики и классные футболисты, просто один ревностный католик, а второй – прирожденный тролль. Поэтому и возник конфликт.