Похоже, Златана дисквалифицируют после конфликта с Лукаку. Швед потроллил религию

Припишут нетерпимость к чужой вере.
Швед вспомнил вуду, издеваясь над католиком
Существует несколько Златанов в одном теле. Хорвато-боснийский швед – сам себе на уме. Но когда включает режим Льва на словах, то зачастую издевается. В США явно показывал, что троллит не только окружающих, но и самого себя.
Но многие молодые напарники обожают дерзкую манеру Ибрагимовича. Форвард использует тактику Моуриньо – отвлекая внимание на себя, защищая остальную команду. Также швед добавил «Милану» уверенности в собственных силах.
«Милан» был на 11-м месте в таблице до Златана, а сейчас это лидер Серии А. Но Ибрагимович не только великий снайпер, но и талантливый провокатор. Поэтому в дерби с «Интером» забил и пытался вывести из себя Лукаку.
Использовал личную информацию, ведь играл с бельгийцем в МЮ. Златан в курсе, что мама Ромелу и он сам – религиозные. А босс «Эвертона» как-то рассказал, что Лукаку отказался подписывать уже оговоренный контракт после звонка матери.
Адольфина Лукаку как раз была в Африке, и местный шаман заявил, что ее сыну нельзя оставаться в Ливерпуле. Вряд ли дело только в рекомендации жреца вуду, но Ромелу в итоге сменил клуб. Ибрагимович знал историю и крикнул Лукаку:
Иди, займись своим вуду-г**ном, ослик.
Златан еще несколько раз назвал Лукаку «ослом», но явно хотел задеть отсылкой к матери. Швед знает, что Ромелу — религиозный христианин, который на банке пива не поставил автограф, поскольку против алкоголя в принципе. С детства молится, а на владельца «Эвертона» собирался подавать в суд.
Хотя может верить и в вуду, ведь многие игроки с африканскими корнями принимают решения после подсказок шарлатанов-шаманов. При этом, как в Мексике, католицизм переплелся с древними культами. Шаман может быть христианином, особенно когда речь о вуду, что иногда – ветвь католицизма.
Лукаку тема религии явно волнует, раз сцепился со Златаном. Конте настроил Ромелу на футбол – бельгиец сравнял счет с пенальти в дерби, но стычка гигантов вышла на первый план.
Лукаку, скорее всего, оскорблял жену Златана
По версии итальянцев, когда швед шел в раздевалку, то Ромелу успел оскорбить жену Ибрагимовича. Или просто упомянул Хелену, что тоже можно посчитать намеком в ответ на намек о вере в жрецов.
Столкнулись лбами два здоровых мужика, которые знают личные вещи друг друга. Ибрагимович в курсе, что мама Лукаку настолько религиозная, что совершала паломничество в Африку. А Лукаку, раз живет в Милане, слышал местные сплетни.
Говорят, у Златана в прошлом году был роман с ведущей Дилеттой Леотта. Блондинка отдыхала на Сардинии с друзьями. Параллельно там был Златан. Парочка общалась в ресторане в приватной комнате. Не единственный случай, когда их видели вместе.
Даже если не было романа, Ибрагимович не избежал ревности жены. Муж почти 50-летней шведки снялся в рекламе с яркой Дилеттой. Выражение «шведская семья» выдумали в СССР, а «шведский грех» — в США, но Лукаку и без идиом мог оставить комментарии о личной жизни Златана с намеком на измену.
Показательно, что Ибрагимович не пошел в драку с Лукаку после комментариев бельгийца. Провокация Златана была контролированной, швед улыбался. А вот Ромелу явно не ожидал, что давний знакомый сделает отсылку к религии и маме. Отсюда такая ярость.
В Италии уже наказывали за «богохульство»
Учтите особенности итальянской культуры. До начала 21 века богохульство – упоминание Бога в связке с оскорбительными словами, вроде «свинья» или «собака», было уголовным преступлением.
В новом веке от любителей ругани на время отстали, перевели статью в административный кодекс. Но в футболе 11 лет назад вернули баны. В любительской лиге можно обзывать святых, но если упомянешь Бога – получишь красную карточку или пенальти.
В Италии это как слово на букву «н» в США. В профессиональной игре правила ФИФА запрещают пенальти за богохульство, но есть обычные дисквалификации. Начали с тренера «Кьево» и форварда «Пармы». В 2011-м обвиняли самого Златана, но не смогли доказать, что упомянул именно Бога.
Буффон минимум четыре раза попадал под жесткий пресс. Журналистов в Италии могут выгнать с работы, если те публично используют запрещенное выражение. Джанлуиджи прямо сейчас под подозрением – возможно, против «Пармы» в декабре снова использовал идиому, что приведет к новой дисквалификации.
Оба могут получить пару матчей бана. Но если Лукаку оскорблял жену Златана, то почему Ромелу не получил красную карточку в перерыве, где был судья в этот момент? Бельгиец позже забил гол, а Ибрагимовича выгнали после не самой очевидной второй желтой.
В результате «Интер» сыграл в большинстве, а на 97-й минуте Эриксен, вышедший на замену, шикарным ударом со штрафного вывел команду Конте в полуфинал Кубка Италии, а «Милан» останется без трофея. Решения рефери и конфликт двух форвардов повлияли на результат дерби.
На первом плане теперь Златан против Ромелу. В Серии А много прецедентов, когда грубые высказывания тренеров о Боге трактовали как нарушение футбольного регламента. А здесь имеем оскорбление католика с отсылкой к африканским шаманам.
Хитрый заход шведа оскорбляет религиозность Лукаку и его матери, а эта тема всегда волнует итальянцев. Вообще, Ромелу и Златан – крутые мужики и классные футболисты, просто один ревностный католик, а второй – прирожденный тролль. Поэтому и возник конфликт.
То что когда то проделал Матерацци с Зиданом.. Задеть человека за личное, это самый верный способ вывести его из себя.
Украинский защитник Хачериди в одном из интервью рассказывал, что Ибра мог запросто исподтишка ущипнуть.
Что до религии, то хоть я и неверующий, но думаю что от неё больше пользы , чем вреда. Это как поход к психологу. Главное что бы без фанатизма и насильственного втягивания в свою веру других людей.
То что когда то проделал Матерацци с Зиданом.. Задеть человека за личное, это самый верный способ вывести его из себя.
Украинский защитник Хачериди в одном из интервью рассказывал, что Ибра мог запросто исподтишка ущипнуть.
Что до религии, то хоть я и неверующий, но думаю что от неё больше пользы , чем вреда. Это как поход к психологу. Главное что бы без фанатизма и насильственного втягивания в свою веру других людей.
На таких 56ах и наживаются все эти " экстрасенсы "
На таких 56ах и наживаются все эти " экстрасенсы "
Как тут не вспомнить долбонеба, но все-таки искреннего долбанеба Трампа?
Как тут не вспомнить долбонеба, но все-таки искреннего долбанеба Трампа?
либо религиозное мракобесие либо лгбт-"борьба" с "расизмом"
ненавижу
либо религиозное мракобесие либо лгбт-"борьба" с "расизмом"
ненавижу