Битва Шейхов

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вчера, 20:52

И так намечается интересное противостояние между ПСЖ и «Манчестер Сити», оба клуба считаются фаворитами турнира, и возможно один из них выиграет его. Оба клуба всего два раза в своей истории выходили в полуфинал ЛЧ «парижане» этот делали в 2020 году, а в 2021 сейчас повторили свой успех, а «горожане» это проделывали в 2016 году, а спустя пять лет в 2021 сумели это проделать еще раз, при чем оба клуба это делали с разными тренерами.

Путь к полуфиналу

Тут пробежимся по быстренькому, оба соперника вышли из групп ЛЧ в ранге фаворитов. ПСЖ находился вместе с («Лейпцигом», «Истанбулом» и « Манчестер Юнайтедом»), стоит отметить французы уже играли с английским клубом, при чем с красной частью Манчестера, и тогда состоялись интересные дуэли дома проиграли — 1:2, но в гостях добились победы — 3:1. «Манчестер Сити» они находились в довольно простенькой группе, ну вообщем как всегда в данном турнире с («Порту», «Олимпиакосом» и «Марселем»), тут стоит тоже отметить «горожане» также бились с представителями трехцветных, оба раза выиграли без шанса для соперника с одинаковым счетом — 3:0.

В 1/8 финала ПСЖ бился с «Барселоной», которую они прошли достаточно уверенно — 4:1 в гостях и ничья — 1:1 дома, Почетинно как и сам ПСЖ поквитались с каталонцами за все хорошее. В 1/4 им попался прошлогодний обидчик, и действующий чемпион ЛЧ «Бавария», в гостях они выиграли — 3:2, но дома уступили минимально — 0:1, тем самым скинув чемпиона с олимпа, да и в какой-то степени, сам тренер взял с ними реванш за свои прошлогодние — 2:7 с «Тоттенхэмом». А МС бился с представителями бундеслиги в 1/8 прошли уверенно в двух матчах «Боруссию М» — 2:0 и дома и в гостях, в 1/4 им попалась на этот раз другая «Боруссия» из Дортмунда, и на этот раз прошли, но со скрипом также — 2:1 в обоих матчах. Да, невозможно, как говориться представить соперников еще слабее, чтобы наконец пройти в полуфинал.

Выводы: Как понимаем ПСЖ бился с фаворитами, сначала против МЮ , пускай и не в лучшей форме, затем прошли «Барселону» и «Баварию», что делает им честь, и наверно делает фаворитами этого противостояния. Самое главное ПСЖ наконец сумел научиться побеждать большие клубы, они часто в плей-офф вылетали от фаворитов, хотя и сами были в их числе, вылет от «Реала», в камбеке против «Барселоны», от МЮ Сульшера, и недавно проиграв в финале «Баварии», а сегодня многих за исключением команды Зидана сумели обыграть, взяв реванш, и вышвырнув с турнира. Но я хочу обратить внимание на следующее ПСЖ дома играет плохо тут поражение от МЮ и «Баварии», но зато они хороши в гостевых встречах обыграли «красных дьяволов» на «ОлдТраффорде», «сине-гранатовых» на «Камп Ноу», и мюнхэновцев на «Альянс Арене». Так, что горожанам стоит взять это на заметку.

Единственное, что может подвести МС в этой игре, это плохая их реализация, которая каждый раз вылезает на первый план в данном турнире, скажем «Бавария» и «Барселона» как раз и проиграли из-за нереализованных моментов, сколько там немцы нанесли дома ударов, а всего два влетело, да и у каталонцев были моменты, но кривоногие футболисты их растранжировали. При этом вспомним игры против «Тоттенхэма» в первой игре не реализовали моменты пенальти не реализовал Агуэро, и проиграли, а во второй просто не фартануло, потому что игра шла на встречных курсах. Плюс, когда МС часто увлечен атакой, могут сами получить в ответ голы, так произошло против «Ливерпуля» в 1/4, с тем же «Тоттенхэмом» после в ответной игре, и в прошлом сезоне против «Лиона», в трех матчах с французами за два года, решающей был выход в полуфинал. И даже можно вспомнить игру с «Монако». Тем более французские клубы в плей-офф для Гвардиолы очень неудобные соперники, сейчас смотрим лишь на его тренерство здесь у руля «горожан». Но МС вроде, как снял проклятие вылета в 1/4 финала, и возможно это шанс дойти до самого конца, сейчас или вообщем никогда.

Предыдущие очные встречи

Несколько лет назад уже состоялась первая битва шейховских проектов это произошло в сезоне 2015/2016 МС и ПСЖ сошлись в четвертьфинале турнира, английскую команду тогда тренировал Мануэль Пеллегрини, а французскую свой наставник Лоран Блан. Тогда команды выдали два интересных матча, первый, который прошел на «Парк де пренс» получился богатым на голы и эмоции, счет той встречи ничья — 2:2. Голами в тот день отметились за ПСЖ забивал Златан Ибрагимович, который сейчас уже не выступает за них, а также Адриан Рабьо, который теперь играет серии А, где и швед, только за «Ювентус». А вот за МС тогда забивал Кевин Де Брюйне и Фернандиньо, бельгиец и бразилец до сих пор выступают в составе клуба. А в ответной игре на «Этихаде» единственный гол забил все тот же Де Брюйне, обеспечив минимальную победу и выход в следующий раунд своей команде — 1:0. Как видим в составе ПСЖ нету тех лидеров, которые играли тогда, остался вроде только Ди Мария, а вот некоторые лидеры МС остались прежними, и у английской команды есть уже необходимый опыт победы над соперником.

А что в нынешнем составе ПСЖ есть Киллин Мбаппе, который имеет опыт игры против МС . Остановив один раз новый проект на этот раз Гвардиолы, правда выступая еще за «Монако» первая игра — 5:3, вторая — 1:3. Стоит отметить, что молодая звезда забивала тогда по голу в двух матчах, это все принесло его команде неожиданный прорыв и выход в 1/4 финала. Если Мбаппе это смог проделать в составе такого клуба, то естественно в составе ПСЖ это должно быть еще легче.

Выводы: В каждой из команд есть люди с большим опытом в противостоянии этих соперников против «горожан» Мбаппе это делал с «Монако», например Анхэль Ди Мария в АПЛ в составе МЮ , А Де Брюйне также в личной игре, где он как и француз был основным игроком обеспечивающим команде необходимый результат для прохождения дальше. Лидеры уже определились, но конечно все будет зависеть от командных действий.

Новое противостояние Почеттино VS Гвардиола

Их первая битва состоялась в чемпионате Испании, аргентинец в то время тренировал свой бывший клуб «Эспаньол» возглавив тех в начале 2009 года, а испанец, тогда тренировал свою бывшую команду «Барселону». Как думаете над кем отпраздновал Почеттино свою первую победу в качестве главного тренера клуба? Если догадались, то правильно над «Барселоной» Гвардиолы, да еще и на «Камп Ноу» — 2:1. А первое поражение Хосепу в АПЛ ? Нанес именно Маурисио, тренируя тогда «Тоттенхэм», и его дружина сделала это со счетом — 2:0, без шанса для соперника. Но, как понимаем аргентинец не всегда может похвастаться серией побед над своим оппонентом в личных встречах, тут явное преимущество испанца, но зато важными какими они были, если вспомнить еще тот факт, что их битва произошла и в ЛЧ в 19 году. Когда «Тоттенхэм» под его руководством чудом прошел «Манчестер Сити» в двухраундовом противостоянии — 1:0 дома, а в гостях хоть и проиграли в результативной зарубе — 4:3, но итоговую победу праздновал Почеттино.

Выводы: Как понимаем Почеттино делал это редко, но зато метко, первая победа с первым клубом, первое поражение для соперника в АПЛ , Лига чемпионов, это лучшее место определить кто лучший, и победа пока закончилась в пользу аргентинца, при этом он добивался успеха с не фаворитами,.А теперь между ними будет как бы равные по возможности и клубы и составы, где выйдет на первый план тренерское умение. Хотя Гвардиола на голову сильнее, так как уже брал подобные трофеи и добивался успеха. Плюс наверно испанец лучше знает сильные и слабые стороны своей команды, может даже психологические, теперь они сняли неудачную серию 1/4 финала, а вот аргентинец только по середине сезона возглавил клуб, но уже выбил многие гранды. Плюс ему досталась команда Тухэля, которая годом ранее уже пробивалась в финал. Почеттино имеет один выход в финал, а у Гвардиолы таких выходов два, первый пройдя данную стадию проиграл, а второй сумев преодолеть последнее препятствие выигрывал его.

В чемпионатах.

« Манчестер Сити» уже решил свой исход с титулом АПЛ они его возьмут, и явно не отдадут, да и кому там отдавать соперники мягкотелые, плюс есть игра в кубке лиги финал против еще одного заклятого врага в лице Моуриньо и встреча со «шпорами», а также впереди полуфинал кубка Англии против «Челси» Тухэля. «Горожане» первые в истории от того, чтобы первыми выиграть все 4 трофея, или собрать хотя бы золотой требл, это значит для далеких от футбола скажу, требл это титул, национальный кубок Англии и ЛЧ , напомню пока единственный клуб обладатель данного успех является МЮ в 99 году, так что нечего тут приплетать «Ливерпуль» у которого тоже есть требл, но выигранный там кубок лиги, а не кубок Англии, который и дает право считать себя обладателями требла. Также надо отметить у них был подобный заход в 2019 году, но они вылетели в 1/4 финала, но собрали внутренний урожай из 3 трофеев.

ПСЖ борется с неожиданным фаворитом лиги в лице «Лилля», занимая второе место, но на финише думается с 100% успехом будут первыми, хотя там в чемпионскую гонку вклинился и «Монако» и даже «Лион». Также они играют и в кубке франции, а это значит у них также как и у «горожан» есть шанс на требл. Выигрывая чаще всех в лиге, они стали фаворитами побед в чемпионате и кубке, но им часто не везет с ЛЧ , как получится на этот раз, при чем они под руководством своего бывшего игрока, который возможно сможет с ними дойти до самого конца.

Выводы: Оба клуба находятся в равных условиях в своих чемпионтах, в АПЛ лишь «Сити» оторвался от преследователей, ПСЖ наоборот бьется везде до сих пор. Но опять же МС как и ПСЖ могут остаться без десерта, и довольствоваться внутренними кастрюлями и кубками, так как один из них так или иначе вылетит в полуфинале, и только один достойный пройдет в него. Хотя мне кажется ПСЖ чуть более выгодных условиях, так как равных соперников у них в лиге нету, и им наверно проще будет пройти в финал, так как в АПЛ напряжение высоко, плюс битвы в кубке лиги и в кубке Англии с равными соперниками, и у меня есть подозрения что команда Гвардиолы снова сможет рассчитывать лишь на внутренний требл, и не справится с задачей, а может и вообще останутся с одним Титулом. Но от Гвардиолы естественно ждут выхода в финал ЛЧ и победы в нем раз его оставили после прошлогоднего в общем провала, когда удалось лишь кубок лиги взять. Все же второе место в АПЛ это не место для МС , как и для тренера.