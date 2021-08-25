«Спартак» подписывает бельгийского Кутепова. Парень стал знаменитым, когда изувечил себя газонокосилкой

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сегодня, 13:14

Похоже, на замену Жиго везут нового Хендрикса.

Защитник из бельгийского аутсайдера

Подписывают легионера в клуб, где мест для них пока нет. Берут парня из 15-й команды чемпионата Бельгии, которому 24 года и никого серьезнее не заинтересовал. Нет буквы «р» в имени или фамилии. Зовут Максом, фамилия – Кауфриз.

Пишут, что универсальный игрок, но это неправда. В юности пару раз играл в опорной зоне, на полчаса вышел в атаку. Статистика это учитывает, но речь о центральном защитнике – играл на любом полуфланге. Еще были эксперты справа, но когда Кауфриза поставили латералем, то он удивился – в атаке слаб. Это замена для Жиго.

Похоже, Самуэль уйдет не через год. А что же новичок? Без приключений Макс не умеет, ведь «Андерлехт» и «Стандард» от него отказались, хотя школу известных клубов прошел. А «Сент-Трюйден» едва не потерял его из-за бытовой травмы. Врачи весной с трудом остановили кровь, которая хлестала у Макса из ноги.

Кауфриз решил на карантине постричь газон у дома. Участок под наклоном, газонокосилка переехала ногу, другая версия – случайно запихнул конечность внутрь. Сильно повезло, что не завершил после жуткого и нелепого эпизода карьеру. Случай с газонокосилкой – единственный, когда о Кауфризе написали в мировых СМИ .

Игрой в футбол бельгийский брат Березуцких не выделялся. Это футболист формата Евгения Макеева, только выше ростом, но с теми же неуклюжими решениями. Трудяга – спору нет, но это футболист для обоймы, а не для основы.

«Спартак» без трансферной стратегии

Одни тактики в клубе. И редко это специалисты высочайшего класса. Каррера тоже лишь тактик. Не ведет ведь «Ювентус» к чемпионству, карьера не пошла вверх. И ОПГ «Ромашка» в Москве проиграл. Были Цорн, Газизов и добрый десяток других менеджеров разного звена и назначения. Все мимо кассы, поскольку решали локальные, часто личные задачи.

Совладелец «Уфы» способен выстраивать стратегию на региональном уровне. Но когда рядом два Федуна, два Алекперова и Селихова, то получается трансфер Урунова как символ отрезка. Никто не бегает марафоны, как Грановская, Цорк, Мончи и Маротта. И столько денег, как у «Манчестер Сити» или «Реала», чтобы компенсировать ошибки, у москвичей нет.

Сам факт, что Федун не видел смысла в отмене лимита полтора месяца назад, о многом говорит. Пока полномочия управления не делегировали специалисту – новому спортивному директору, результата на дистанции не будет. Тедеско наскакал на бровке на второе место и путевку в ЛЧ . Но это промежуточный результат молодой команды, которую сейчас накрыло синдромом самозванца.

Против «Бенфики» поняли, как не тянут стандарты плей-офф еврокубков, как вратарь Влаходимос, который вчера затащил «орлов» в группу ЛЧ , и приуныли. Так, как португальцы, «Спартак» пока играть не умеет.

Видим переходы из разных измерений

У «Спартака» словно лоскутное одеяло – нахватали людей для разных задач, схем и подходов. Ярким стал пример не столько Педро Роши, там чистое безумие, а Гуса Тиля. Подписали классного футболиста за большие деньги, а не подумали, подходит ли для схемы «3-5-2»? Впрочем, и новому наставнику голландец не подошел.

Витория не настроил команду под свою модель. Мозес не играл справа в защите, а пробуют Рассказова. У Ларссона другая роль и сразу падение результатов. Крал хуже, чем Фернандо, сочетается с Зобниным. Алекс сам по себе сбавил в этом году, причем спад стартовал до Евро-2020. Но это самые видные легионеры, а вопрос и к другим решениям.

Как можно не найти вовремя замену Жиго, если внутри клуба знали о его ситуации в семье? Таких историй много, а удачные сделки случайные – выхватили Джикию у «Амкара», перехватили у ЦСКА Соболева, забрали из рук «Краснодара» Жиго. Трансферное пиратство пару раз сработало, но вечным такой процесс не будет.

В итоге остаются Ломовицкий, Мирзов, Бакаев, Игнатов и Мелкадзе, но нет состава для группового этапа Лиги чемпионов. И Кауфриз это скорее второй Хендрикс по классу, причем еще неприметнее, чем другой кандидат в «Спартак».

Тренер не спасает от хаоса бытия

Витория самый успешный отрезок карьеры провел в клубе, где гениально работают на трансферном рынке. Президент «Бенфики», если докажут в суде, окажется вором – говорят, прикарманил часть доходов. Но в Лиссабоне Витория был строго тренером, а в «Спартаке» надо стать менеджером.

Пока Тедеско, что отсоветовал Федуна от покупки защитника сборной Аргентины, влияет на трансферы «Спартака» сильнее. Руй не закрыл вопрос с Кралом, хотя стоило выставить на трансфер. Когда у легионера в голове топ-5, то будет играть эпизодически, как Влашич. Рассказова отправили в основу, а конкретного человека тренер не выбрал.

Не берет на себя ответственность, хотя давно понял, куда попал. Попов быстро ретировался, а разгребать кому? Возможно, рыжий бельгиец Кауфриз – классный парень. Но нет доверия тем, кто его выбрал. Максимилиано играл в нападении от безысходности – параллель с беднягой Кутеповым, которому давно пора искать новый клуб, напрашивается.

Когда Рангник берет для «Локомотива» Бека-Бека, то это странный дорогой ход, но хотя бы от сильного тренера и менеджера, да и игроку всего 20 лет. А вот Кауфриз приходит в команду Маслова, Гапонова и Кутепова, хотя необязательно всех их сильнее.

Всегда велико влияние посредников

За трансферными идеями Заремы стояли одни люди. За переходами времен Карреры – другие. Были Попов и Цорн, связанные с миром агентов. Много тех, кому причитается процент от сделок. Предпочитаем наперед не ругать новичков. И не всегда уровень клуба отвечает уровню игрока. «Зенит» нашел Сантоса в Бундеслиге 2, а это звезда РПЛ .

Вот только по оценкам бразилец был героем и второго немецкого дивизиона, а потенциальный новичок «Спартака» непонятно кем одобренный и что может дать команде, которая играет «4-4-2» или «4-4-3». Кауфриз нередко выходил правым центральным в схеме «3-5-2». Словно в «Спартаке» забыли, что тренирует больше не Тедеско и приглашают конкурента для Маслова.

Очень странные дела – таким может быть девиз «красно-белых» в двадцать первом веке. Накануне столетнего юбилея выдали худший старт за десятилетие. И теперь такой трансфер. Снова без стратегии. Когда Цорн убрал Промеса, Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо, то прикрывались давлением УЕФА . Взамен предлагали молодую команду для попадания в ЛЧ и ради роста доходов.

И где доходные продажи, если Зарема Салихова публично выступала против них? Ларссон, Крал, Понсе и Жиго не принесут клубу 100 млн евро, которые могли потратить на невероятных новичков для чемпионского состава. Возьмут иностранца на пост спортивного директора, ведь водители и переводчики не справились. Но Каррера тоже был иностранцем, как и Тедеско.

На их появление реакция была неадекватной. Руй Витория пока идет дорожками белоруса Кононова и испанца Эмери, а не выигрывает под давлением, как Массимо или Доменико. Не исключено, что понадобиться еще один трансфер – тренерский. Фанаты клуба уже скрестили пальцы, чтобы не пригласили Черчесова, ведь в «Спартаке», как в страшной сказке – все возможно.

При анализе действий и статистики Кауфриза кажется, что это рослый Рассказов, помноженный на Петковича и Макеева. Так себе замена для Жиго. Когда подписываешь парня из 15-й команды Бельгии, нужно заручиться мнением невероятно крутых специалистов. Интерес в клубе подтвердили, но трансфер делают вслепую – тренер не обладает навыками скаутинга, а нового спортивного директора еще не назначили.