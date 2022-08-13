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Месси пролетел мимо ЗМ. Оцениваем претендентов на награду

сегодня, 14:12
Бензема
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
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Есть стопроцентный фаворит

Уходит эпоха борьбы Месси и Роналду за «Золотой мяч». Аргентинец не попал в список претендентов на награду от France Football. Криштиану в нем присутствует, но вероятность победы в номинации минимальная. Есть более достойные кандидаты – выбираем десять лучших из списка, который представило французское издание.

Эрлинг Холанд, форвард («Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

Норвежец сразу взялся исполнять роль основного центрфорварда «Сити» (с этой позицией в прошлом году были проблемы). Однако по новым критериям оценки претендентов на ЗМ первая половина начавшегося сезона учитываться не будет. Командные достижения тоже не играют Эрлингу в плюс – дортмундцы вылетели в Лигу Европы, где сразу проиграли «Рейнджерс», а в чемпионате Германии вновь финишировали вторыми. Оказаться в этом списке Холанду помогло скорее его влияние на игру команды.

Тибо Куртуа, вратарь («Реал», Бельгия)

На долю бельгийца выпало море хейта – он никак не мог обрести себя после перехода в «Реал» из «Челси». Период адаптации прошел, последние 3 сезона сливочные с Тибо на воротах пропускают меньше одного гола за игру в испанской Ла лиге. Напарник по команде Карим Бензема и вовсе считает Куртуа лучшим вратарем в мире. Статистика голкипера в финалах это звание подтверждает – он не пропустил ни разу в решающих матчах двух Суперкубков Испании, оформил «сухарь» в финале Лиги чемпионов и закрепил успех в недавно прошедшем Суперкубке УЕФА.

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Главный талант своего поколения снова не смог пройти с командой далеко в еврокубках – хотя дважды забивал «Реалу». В рамках Лиги 1 минувший сезон – лучший для Килиана (28 забитых мячей и 17 ассистов), но это так и останется локальными успехами, пока парижане не смогут преодолеть комплекс денежного мешка. Или пока нападающий не уйдет в «Реал». Один финал ЛЧ за все время, проведенное в ПСЖ, — ужасный результат.

Трент Александер-Арнолд, правый защитник («Ливерпуль», Англия)

Лучший фуллбек в АПЛ благодаря системе Клоппа, которая подчеркивает сильные стороны крайних защитников. Англичанин вносит значительный вклад в игру мерсисайдцев и сохраняет приличную результативность на протяжении последних четырех сезонов. В минувшем чемпионате Англии на счету 23-летнего защитника 2 гола и 12 результативных передач. На это наслаиваются результаты команды – «Ливерпуль» до последнего боролся с сильнейшим «Сити» за чемпионство и вышел в финал ЛЧ.

Бернарду Силва, правый вингер («Манчестер Сити», Португалия)

Хавбек – второй игрок команды по количеству матчей во всех турнирах минувшего сезона – это при значительной интенсивности Премьер-лиги, из-за которой Гвардиола часто ротирует состав. «Горожане» взяли чемпионский титул, но опять потерпели неудачу в еврокубках. Португалец же в играх ЛЧ помогал громить «Спортинг» (оформил дубль), забил победный гол «Реалу» в первом матче полуфинала и ассистировал в моменте с единственным голом в ответной встрече.

Кевин де Брюйне, полузащитник («Манчестер Сити», Бельгия)

Без основного форварда в «Сити» бельгиец стал меньше ассистировать и взялся забивать сам. Полузащитник – лучший бомбардир «горожан» в предыдущем сезоне Премьер-лиги. Способность Де Брюйне вскрывать оборону соперника передачей известна всем, он оказывает значительное влияние на результаты команды. К тому же чемпионство «Сити» позволяет ему высоко забраться в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».

Мохамед Салах, правый вингер («Ливерпуль», Египет)

Системообразующий вингер в игре «Ливерпуля», который не первый год помогает мерсисайдцам усложнять жизнь «Манчестер Сити». Если бы английский гранд еще и обыграл «Реал» в финале ЛЧ, это была бы весомая заявка на победу. В Кубке африканских наций Салах со сборной Египта дошел до финала, но уступил и здесь – команде Сенегала. Без побед в этих турнирах Мохамед – лишь один из кандидатов на ЗМ.

Роберт Левандовски, форвард («Барселона» / «Бавария», Польша)

Остается в памяти прошлогоднее награждение – тогда Роберт уступил в голосовании Месси. Многие с таким распределением мест не согласились, но спорить уже поздно. Что важнее – поляк продолжает держать на уровне феноменальную результативность в 33 года. Среднее количество голов за игру остается выше единицы (35 голов за 34 матча в прошлом сезоне, 41 мяч в 29 играх в сезоне 2020/21, 34 мяча в 31 встрече – 2019/20). Хотя впечатление от результатов Левандовского портит вылет из ЛЧ от «Вильярреала», который мюнхенцы наверняка должны были проходить.

Садьо Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал)

Трудолюбивый сенегалец полюбился многим своими честностью и верностью команде – и в том числе действиями на поле. Он с 2015 года держал планку в не менее 18-ти результативных действий за сезон АПЛ. В «Ливерпуле» Мане отдавал больше одной ключевой передачи в среднем за игру, шел в дриблинг, не боялся выходить на удар. Так высоко Садьо поднял успех с Сенегалом в Кубке африканских наций, где его сборная обыграла в финале египтян с Салахом.

Карим Бензема («Реал», Франция)

Непонятно, что еще нужно сделать Кариму, чтобы завоевать Золотой мяч. После ухода Роналду из «Реала» француз стал главным голеадором сливочных. Завершившийся сезон – лучший для 34-летнего нападающего по количеству голов в Ла лиге. Он стал лучшим бомбардиром национального первенства (27 мячей), выиграл чемпионство с «Реалом», стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2021/22 (15 голов), участвовал в победе над «Сити» (гол и ассист, дубль в первой встрече), благодаря двум его хет-трикам «Реал» прошел ПСЖ и «Челси». В результате Бензема стал победителем главного еврокубкового турнира. Сейчас нет игрока, который бы вносил настолько большой вклад в результаты команды.

ОфициальноЖурнал France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч»
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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:34
Бензема выиграет.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:21, ред.
Спасибо за статью.

Ну если рассматривать 30 кандидатов, то интересная статистика получается... однако

Про Месси деликатно промолчу...:)
С 1992 года только два обладателя ЗМ на следующий год пролетели мимо шорт-листа Лука Модрич в 2019-м и Марко Ван Бастен в 1993-м.

Самое большое клубное представительство у Ливерпуля шесть игроков. Реал, Ман Сити делегировали в топ-30 по пять футболистов.

Забавно, что в топ-30 нет никого из Вильярреала ( между прочим, полуфиналиста ЛЧ). Победители ЛЕ и ЛК Айнтрахт и Рома тоже без номинантов. Зато в списке сразу два игрока из Шпор, вылетевшего из ЛК еще на групповом этапе.

Если смотреть на национальность, то лидируют Франция (4), Португалия (4), Бразилия и Англия (по 3). Французское гражданство есть и у Аллера, но он с 2020-го выступает за сборную Кот-Д’Ивуара....

ПиСи. Наличие в списке Роналду и Влаховича это издевательство над Томасом Мюллером, который из года в год должен быть в числе лучших игроков. Томас видать пошутил над France Football и они его "игнорят". Он один из лучших распасовщиков. Стабильно играет на высоком уровне год за годом, но в список включают "всяких пассажиров".
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 15:21
Только Бензема!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 15:09
Бенз хорош... Креативен... Никто не скажет, что он стоит в штрафной и ждёт мяча... Отлично играет из глубины... Карло его явно раскрыл... Карим должен поклониться Папе... Поэтому и самого Анча признают лучшим тренером... У Италии хорошая школа тренеров...
Неэгоист
Неэгоист ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:03
Он в полете... Над Парижем...
Elliada
Elliada
сегодня в 14:24
В этом году разрыв между Бензема и остальными просто огромен. Не буду упоминать Ла Лигу, потому что Барселона и Атлетико были слабы. Но вот в ЛЧ и в ЛН Бензема себя проявил.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:16
А Рон не пролетел?
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