Два любопытных матча из истории АПЛ

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вчера, 15:18

Вчера прошло манчестерское дерби «Манчестер Сити» буквально смял «Манчестер Юнайтед» — 6:3. По два хет-трика оформили норвежец Эрлинг Холанд, а также местный футболист Фил Фоден. Конечно можно припомнить, как «горожане» разнесли «Юнайтед» еще при Фергюсоне — 6:1, лучшие матчи в их дерби, но это уже было и мне скучно. Но я решил вспомнить по своему матчи из истории АПЛ .

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 6:3

Экспертами туманного Альбиона этот матч был поставлен на 3 место лучших игр в первом десятилетии. Когда МЮ приезжает к тебе домой, или наоборот ты едешь к ним, все понимают, что они легко могут тут взять у тебя три очка, все же такой клуб — фаворит лиги, и к октябрю 1996 года уже выиграл три титула АПЛ .

Счет в матче открывают неожиданно хозяева поля, норвежец Эгил Остенстад, запомним эту фамилию, попытался забить, однако Шмейхель отбивает этот удар, и на добивании расторопней всех оказался Иял Беркович — 1:0, который открывает счет уже на 6 минуте старта матча. После МЮ остался в меньшенстве, за две желтые с поля был удален Рой Кин. Второй гол в игре забивает легенда клуба Мэттью Ле Тиссье, он получает мяч, передним несколько соперников, пару легких движений, и неожиданный парашют за шиворот Шмейхелю — 2:0. Но затем МЮ получил шанс сравнять, со штрафного Бэкхем отыгрывает один гол — 2:1. После атака удалась игрокам «святых», еще до перерыва Остенстад забивает третий гол, войдя в штрафную оставив в не удел защиту и с острого угла — 3:1.

Уже во втором тайме МЮ получает шанс при еще одном стандарте. Бэкхем опять у мяча, но в этот раз он красиво навешивает, и его мяч закрутившись точно попадает на голову партнеру по команде Дэвиду Мэйю. Прямо, как на тренировке разыграли комбинацию подопечные Фергюсона и исполнили, правда это их не спасало всего на всего — 3:2. После идет подача углового, подает Ле Тиссье, но соперник перехватил прострел, вынесли мяч, и он точно попал на ногу на набегавшего Берковича, удар пришелся прямо в район девятки, и израильтянин оформил дубль — 4:2.

«Саутгемптон» беспощаден мяч получил Остенстад, который снова прорвался в штрафную, и оставил в не удел Шмейхеля оформил для начала дубль — 5:2. Но после падает угловой МЮ и Пол Скоулз забивает третий гол, который ничего не решает уже, лишь показывает, что «красные дьяволы» даже в таких матчах не сдаются — 5:3. А точку в матче делает Эгил Остенстад, норвежец стал страшным кошмаром для МЮ в тот день, оформив хет-трик. На табло непривычные цифры — 6:3, подопечные Грэма Суннеса снова огорчили соперника.

Выводы: я сравниваю вчерашний матч между МС и МЮ , и приведенный пример. Общее это то, что МЮ проиграл — 6:3, а также еще до Эрлинга Холанда другой норвежский футболист Эгил Остенстад оформил в их ворота хет-трик, немного не хватило Берковичу, который запомнился дублем в этой игре. А вся разница между играми лишь в том, что сегодня фаворит МС обыгрывает неспособный на внятную игру МЮ , а в далеком 96-ом аутсайдер «Саутгемптон» разнес чемпиона лиги МЮ Фергюсона с Кантона, Кином, Бэкхемом Скоулзом и тд.

Еще один интересный матч я вспомнил, в чем же разница и что общего у них с прошедшей игрой, давайте взглянем.

«Арсенал» — «Саутгемптон» — 6:1.

Да, решил вспомнить команду Арсена Венгера матч проходил еще на Хайбери в 2003 году. Тот «Арсенал» это была мощь, и они все продемонстрировали на поле. Счет встречи открывает Робер Пирес, Рэй Парлор имел шанс забить, но его удар заблокировал вратарь, но француз ворвавшись первым на добивании занес круглого в сетку — 1:0. Дальше последовала комбинация от игроков хозяев, мяча коснулся Анри, ван Бронхорст в штрафной отдал пас практически на одного Джермейн Пеннанта, и тот низом в дальний угол положил гол — 2:0. Снова «канониры» атаковали прострел опять от Анри и мяч как то проскользнул, подпрыгнул, и его спокойно Пеннант закинул головой оформив дубль — 3:0.

После вообще легко все пошло у подопечных Венгера, они спокойно контролировали игру катали мяч, и доставляли мяч в штрафную гостей, будто на тренировке. Удалась комбинация, снова Анри нашел пасом Пиреса, и тот тоже оформил дубль — 4:0. «Саутгемптон» увлекся, подали угловой, и пропустили контратаку от «Арсенала», те на скорости раскатали буквально в два три паса и Джермейн Пеннант оформил хет-трик — 5:0, Анри снова последним касанием отдал голевую. После гол престижа для «святых» забил норвежец Йо Тессем. Все же расслабились хозяева, Уэйн Бридж прострелил, и его партнер в касание забил — 5:1, все же Стюарт Тейлор не смог сохранить свои ворота на замке. А после фантастический гол забил Робер Пирес, который после ошибки защитника не стал мудрить, бежать к воротам, а просто взял, и красиво за шиворот закинул Пол Джонсу, который тогда пропустил шестой гол — 6:1, Пирес оформил второй хет-трик в матче.

Выводы: Опять сравнивая вчерашнюю игру между МС и МЮ два хет-трика в матче от подопечных Гвардиолы исполнили Холанд и Фоден, я вам кратенько напомнил о двух хет-триках от подопечных Венгера от Робера Пиреса и Джермейна Пеннанта, при этом все два хет-трика у «Арсенал» уложились, мать вашу в один первый тайм.

Вспоминая этим матчи хочу сказать следующее, а то сейчас начнут говорить, мол до Гвардиолы так классно не раскатывал никто МЮ , а также никто не оформлял два хет-трика за игру, и какой крутой норвежец этот Холанд и бла бла бла. «Саутгемптон» и футболисты «Арсенала» нечто подобное уже творили в истории АПЛ . И я еще вспомнил лучшие и не самые лучшие матчи «святых».

Краткие выводы по матчу.

Конечно в игре между «Манчестером Сити» и «Манчестером Юнайтед» матчи все же принципиальные дерби города, также очень важен хет-трик Эрлинга Холанда, который забил 14 гол уже в лиге, оформил третий если не ошибаюсь хет-трик, а также отомстил уже в первой игре за травму отца в матче между этими командами в далеком 2001. Помните то кровожадное столкновение Рой Кина, который в колено срубил Альфа Инге Холанда. Ну и хет-трик Фодена два гола с паса от норвежца, который просто божил в этой игре. И стоит отметить, как Гвардиола преподнес урок все еще новичку Тен Хагу.