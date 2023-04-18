Хвича – в топ-10 претендентов на ЗМ. Погоня начинается – Холанд обойдёт Месси, Мбаппе – аутсайдер

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вчера, 22:41

ЛЧ всё расставит на свои места.

Начинается новая погоня за «Золотым мячом». В прошлый раз обладателем самой престижной награды стал форвард «Реала» Карим Бензема – сезон 2021/22 был для него феноменальным в плане результативности, влияния на игру «сливочных» и результатов коллектива. В этот раз французский страйкер снова есть в списке, но лидером рейтинга пока является Лионель Месси.

За Лео – триумф на ЧМ

Победа сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 – самый сильный аргумент в пользу опытного нападающего. Для национальной команды это первое золото мундиаля с 1986 года – тогда «бело-голубых» вел вперед еще Диего Марадона. Соответственно, эта победа – первая в карьере Месси, так что масштаб достижения переоценить невозможно.

Но этот аргумент – единственный. Если смотреть за пределы выступления в сборной, этот сезон для аргентинца довольно средний. В 26 матчах Лиги 1 – 15 голов и 14 ассистов. Сами парижане ничем экстраординарным не отличились – скорее наоборот. Гладко прошли группу Лиги чемпионов, но вылетели сразу на стадии 1/8 финала, ничего не противопоставив «Баварии». Команда рассыпалась с огромной скоростью. И ведь в какой-то момент даже победа в национальном первенстве оказалась под вопросом – параллельно с провалом в ЛЧ происходил спад в чемпионате, парижане проиграли 2 матча подряд и подпустили «Марсель» (разрыв составлял 5 очков). Затем почти на то же расстояние подобрался «Ланс».

За Холанда – рекорды, с трофеями обгонит Месси

У молодого норвежца есть то, чего не хватает для ЗМ Лионелю – сумасшедшая результативность, еще и в самой конкурентной лиге мира. На данный момент в активе страйкера 32 мяча в 28 матчах чемпионата, игроки соперника попросту не находят способа его остановить. Эрлинг уже повторил достижение Мохамеда Салаха, но рекорд по количеству мячей за один сезон еще держится – Алан Ширер и Энди Коул забили по 34 гола. К слову, произошло это в эпоху, когда команды играли по 42 матча.

В любом случае трофеи имеют больший вес – чтобы претендовать на лидерство, одних рекордов не хватит. При этом, у Холанда есть больше рычагов давления. ПСЖ с Месси вылетел из ЛЧ – «Сити» продолжает там играть и успел разгромить «Баварию» в первом матче (у Холанда – гол и ассист). Чемпионство в АПЛ еще под большим вопросом – лидирует «Арсенал». Однако «канониры» стали чаще ошибаться, а у «горожан» достаточно опыта этими осечками воспользоваться.

Плюс Кубок Англии – «небесно-голубые» добрались до полуфинала и сыграют с «Шеффилд Юнайтед». А в финале предстоит встретиться с МЮ /«Брайтоном». В перспективе Эрлинг может стать железобетонным кандидатом – только для этого нужен общекомандный успех.

Мбаппе – аутсайдер тройки

Лидер ПСЖ и сборной Франции в топ-3, пока не подошла к логическому завершению ЛЧ и чемпионаты. В отличие от Месси, золота ЧМ у Килиана нет – да, форвард показал титаническую уверенность и в одиночку дотащил сборную до серии пенальти в финале. Но в итоге трофей забрали аргентинцы. А за исключением мундиаля Мбаппе остается с тем же, что и Месси – не самый яркий сезон, плюс очередной провал клуба.

И Килиану некого винить за это – он сам отказался уходить в «Реал» прошлым летом. Статус заложника клуба-неудачника в Лиге чемпионов – те условия, на которые центрфорвард сам дал согласие. «Золотой мяч» для французского нападающего так и останется мечтой, пока парижане не сделают качественный скачок вперед или пока он все-таки не перейдет в более сильную команду.

В топ-5 – два игрока «Реала»

Это Винисиус и Карим Бензема. 22-летний вингер стал полноценным лидером мадридцев еще в предыдущем сезоне – сейчас он просел по результативности, но в игру «сливочных» вовлечен еще больше. Так что аргументом в пользу вручения ЗМ бразильцу может стать разве что успех всей команды – «галактикос» в четвертьфинале ЛЧ играют с «Челси» и сделали шаг навстречу 1/2.

Та же ситуация с Каримом Бензема – действующий обладатель награды оставил все свои силы в предыдущей кампании, когда показал свой максимум. Повторить результат мешают возраст и усталость – из-за травм нападающий пропустил суммарно 10 матчей Ла Лиги и 2 игры ЛЧ . Даже если «сливочные» во второй раз подряд завоюют «ушастый кубок», Карим в рейтинге не поднимется выше 4-й строчки.

Осимхен и Хвича – по соседству в топ-10

«Наполи» выдает настолько яркий сезон, что не включить кого-то из лидеров команды в погоню за ЗМ просто нельзя. На уровне Серии А неаполитанцы де факто гарантировали себе чемпионство (14 очков отрыва за 8 туров до окончания сезона). Впервые претендуют на победу в ЛЧ – хоть и уступают «Милану» после первой встречи, но шансы пройти в полуфинал все еще велики. А там – победитель пары «Интер» — «Бенфика». И у каждой из этих команд – минимум опыта в решающих стадиях такого престижного турнира.

В пользу Кварацхелии – вау-эффект. В топ-5 европейских чемпионатов он ворвался стремительно. Попал в команду, которая также стремительно взбирается в ранг европейских топов. И вносит весомый вклад в прогресс неаполитанцев – в первый же свой сезон в Серии А Хвича уже отметился 12 голами и 10 передачами. И будет больше.

Осимхен готовил почву для рывка дольше, но и его имя в Италии сейчас звучит громче – нигерийский форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата, забив 21 гол. На него претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед», фигурируют суммы отступных в размере 100-150 (а то и 170) миллионов евро. По потенциалу эта сделка может стать самой громкой в предстоящее межсезонье. При таком влиянии на успех команды и яркости выступлений не хватает последнего – победы в Лиге чемпионов. К слову, шансы на это у «Наполи» не велики (пока на другом конце сетки – «Реал», «Бавария» и «Ман Сити»), а потому объективный максимум Виктора – место в первой тройке-пятерке.