В семье Ярошика трагедия. Ушёл из «Оренбурга», но последнее место в РПЛ – не главная причина

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сегодня, 12:35

Вернётся в Чехию, дочери требуется лечение.

Увы, истории с преемственностью на тренерском мостике «Оренбурга» не вышло – хотя предпосылки были. Сегодня южноуральцы объявили об отставке Иржи Ярошика. Дебют чешского специалиста в качестве наставника коллектива был ярким, но в негативном ключе – правда, причина ухода наставника не в спортивных результатах.

Последовали рекомендации Лички

К Марцелу Личке в Оренбурге относятся с глубоким уважением. Тренер приходил в команду, когда та вылетела в Первую лигу – и сразу начал бороться за возвращение в элитный дивизион. Получилось довольно быстро – а в Премьер-Лиге южноуральцы стали одной из наиболее ярких команд в минувшей кампании.

При этом у менеджера была возможность уйти на повышение уже зимой – тогда на него засматривался «Краснодар». Марцел ответил «быкам» отказом, нанёс с оренбуржцами финальный штрих в виде 7-го места по итогам чемпионата. И уже летом согласился на испытание грандом – подписал контракт с «Динамо». Жестом доброй воли стала рекомендация от чеха на должность нового главного тренера.

В лице Иржи Ярошика Личка видел продолжателя своих идей, поэтому и посоветовал его руководству – а боссы клуба доверились специалисту и договорились с его соотечественником.

Всё время чего-то не хватало

Изначально всем в «Оренбурге» было известно, что они рискуют – если Личка к приезду в Россию успел добиться чемпионства в Белоруссии с «Динамо» Брест и выиграл национальный Суперкубок, то послужной список Ярошика был меньше. В его досье – лишь один клуб, который хотя бы по меркам своего национального чемпионата получится назвать грандом (словенский «Целе»).

Это понимал и сам Ярошик – вот, что он отметил после того, как возглавил «Оренбург»:

Марцел работал в команде три года. Все игроки понимали, как играть, новички‑иностранцы здорово вписались в стиль. Важно, что «Оренбург» был голодным, потому что один раз команду не пустили в РПЛ . Марцел проделал большую работу. Моя цель? Понимаем, что против нас будут играть иначе. По‑другому готовиться. Конечно, нелегко будет повторить результат прошлого сезона, но постараюсь быть успешным.

Однако за 7 матчей под руководством нового наставника оренбуржцы обыграли лишь «Сочи» в Кубке. Всё время чего-то не хватало. Со «Спартаком» на старте РПЛ вышло яркое противостояние: гости отлично разгоняли атаки и пользовались слабостью обороны москвичей – сразу сравняли после пропущенного гола, затем и вовсе вышли вперёд, но в итоге пропустили дважды на последних минутах.

После разгромного поражения от ЦСКА в Кубке удалось набрать первые очки – 1:1 с «Рубином». Затем – обидное домашнее поражение от «Урала». При этом с 7-й минуты хозяева играли в меньшинстве – и всё равно умудрились забрать владение, провести несколько острых выпадов.

После поражения от «Краснодара» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев говорил, что рано делать выводы о работе специалиста – команда и тренер притираются друг к другу. Но в следующие выходные южноуральцы получили 0:4 от «Ахмата», который тоже недавно уволил Ташуева. И Ярошик остался без работы.

У Лички кредит доверия был больше

Предшественник Иржи проработал в «Оренбурге» 3 года и ушёл сам – при этом под его руководством команда тоже не была образцом надёжности. Отчасти можно предполагать, что у Ярошика не было сопоставимого кредита доверия – прошлый сезон для коллектива тоже начинался ужасно: 2 победы в 7 турах, 1:4 от «Спартака», 1:5 от «Локомотива» и 0:8 от «Зенита». Но, во-первых, под руководством Лички южноуральцы в первый же сезон финишировали на втором месте в Первой лиге, затем подтвердили претензии на РПЛ – и уже в элитном дивизионе закрепились сразу. Во-вторых, именно Марцел сколотил костяк команды, с которым добился огромных успехов – лидеры отлично понимали требования своего тренера. В-третьих, на дистанции всего чемпионата крупные поражения, о которых шла речь выше, компенсировались яркими победами. С Ярошиком у «Оренбурга» нет богатого бэкграунда и отлаженных связей – не сказать, что от его ухода повалится вся структура игры.

Плюс стоит понимать – ставки многократно возросли. Если прошлой осенью оренбуржцы были выскочками из Первой лиги и могли зацепить очки за счёт недооценки со стороны соперника, то сейчас все готовятся к матчам с ними иначе. В ущерб команде играет и психология – после яркого дебюта велик соблазн подумать, что в следующей кампании команда выступит не хуже. А потому борьба за сохранение прописки будет ещё ожесточеннее.

К слову, спортивные результаты, видимо, объясняют отставку лишь частично – настоящая причина в другом. В «Оренбурге» ранее уже говорили, что не торопятся с оценкой работы наставника. А в объявлении о прекращении сотрудничества говорится, что контракт расторгли «по семейным обстоятельствам». Правда это или нет, остаётся только догадываться.

По последним данным, в семье Ярошика случилась трагедия – грудная дочь тренера Николь упала в межлестничный пролёт в одной из гостиниц Оренбурга. Ей диагностировали перелом теменной кости головы. Сообщается, что угрозы жизни девочки нет, но после страшного инцидента Иржи в подавленном состоянии и собирается уехать с семьёй на Родину, чтобы Николь прошла лечение.

Ставка на тренера Академии

По всему видно, что поиск альтернативы оренбуржцы вели в спешке – иначе всплыли бы фамилии Игоря Шалимова, Дмитрия Пятибратова, Сергея Ташуева – специалистов, которые остаются без работы.