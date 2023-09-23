Хотел Холанда — получил Игало. Идеальный МЮ при Сульшере

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вчера, 21:13

Представили, как мог бы выглядеть «Манчестер Юнайтед» сейчас.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в своем недавнем интервью выразил поддержку нынешнему наставнику команды Эрику тен Хагу, который подвергается мощному давлению и критике. МЮ проиграл три из пяти первых матчей в Премьер-Лиге, что стало худшим стартом команды в чемпионате с сезона-1989/90. Страдания продолжились и в Европе. На неделе в Лиге чемпионов «Юнайтед» уступил «Баварии» со счетом 3:4 при весьма невыразительной игре.

Стоит отметить, что в составе «Баварии» вышел нападающий Харри Кейн, за которым «Манчестер» очень охотился как раз во времена Сульшера. И норвежец в своем интервью признал, что из-за растущей конкуренции со стороны крупных транжир в АПЛ , «Юнайтед» больше не может привлекать звездных игроков просто своим именем. Также он рассказал примеры того, как не удавалось заполучить тех футболистов, которых он просил. Среди них, между прочим, не только Кейн, но и Джуд Беллингем, и Деклан Райс.

Действительно, тогда широко обсуждалось, что в летнее трансферное окно 2020 года ни один из игроков, которых хотел видеть Сульшер, клуб не приобрел, заменив их трансферами Донни ван де Бека, Эдинсона Кавани, Алекса Теллеса, Амада Диалло и Факундо Пеллистри. Конечно, мы сейчас будем рассуждать гипотетически, но любопытно посмотреть, как выглядел бы идеальный МЮ в наше время, если бы Сульшер остался у руля, а желаемые им трансферы осуществились.

Вратарь: Давид Де Хеа

Испанец остается без клуба после ухода из «Юнайтед». При Сульшере Де Хеа был неизменным «первым номером». Нет никаких сомнений в том, что Давид оставался бы в воротах МЮ , если бы норвежец все еще был у руля.

Правый защитник: Киран Триппьер

Открыто сообщалось, что Сульшер хотел подписать Триппьера из «Атлетико» летом 2021 года, чтобы усилить позицию правого защитника. Поговаривали даже, что сам Киран присматривал недвижимость в этом районе перед возвращением в АПЛ . Но «Ньюкасл» оказался расторопнее и переманил игрока сборной Англии в январе следующего года за 12 миллионов фунтов стерлингов.

Центральный защитник: Дайот Упамекано

Летом 2020 года Сульшер стремился подписать защитника молодежной сборной Франции, у которого тогда заканчивался контракт с «Лейпцигом». Однако тем же летом «быки» смогли согласовать с игроком новый трехлетний контракт, и МЮ вынужден был отойти в тень. Сейчас же Упамекано выступает в «Баварии». Как и Кейн.

Центральный защитник: Пау Торрес

В финале Лиги Европы 2021 года между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» Торрес произвел на Сульшера неизгладимое впечатление. И следующим же летом защитник стал трансферной целью для норвежца. Но до конкретных предложений дело довести не удалось. Торрес в конце концов перебрался в Англию, но сделал это летом 2023 года. И подписала его уже «Астон Вилла».

Левый защитник: Натан Аке

Выступавший в «Борнмуте» Аке был одной из приоритетных целей Сульшера на позицию левого центрального защитника в пару к Харри Магуайру летом 2020 года. Сложно сказать, до какой стадии дошел интерес, и были ли прямые переговоры, но факт в том, что в августе того же года голландец перешел в «Манчестер Сити», где сейчас играет важную роль.

Опорный полузащитник: Мойсес Кайседо

Да, Сульшер хотел Кайседо еще до того, как этого пожелали все топ-клубы. Сам норвежец рассказал, что он и его штаб обдумывали возможность подписания Мойсеса, когда тот еще выступал в Эквадоре за «Индепендьенте дель Валье». Пока они думали, «Брайтон» решился и подписал боевого опорника всего за 4,5 миллиона фунтов. А уже нынешним летом «чайки» перепродали Кайседо за 100 миллионов фунтов «Челси», который выиграл конкуренцию за него у «Ливерпуля». Вот что рассказал Сульшер:

Мы обсуждали кандидатуру Кайседо, но поняли, что нам нужны уже сложившиеся игроки. «Брайтон», конечно, хорош в том, что привозит молодых футболистов из-за рубежа и позволяет им становиться на ноги в течение полутора лет. У «Юнайтед» нет такой роскошной возможности потратить время. И это стоило клубу многих потенциально интересных игроков.

Центральный полузащитник: Деклан Райс

А вот Райс, когда его рассматривал Сульшер, уже был на карандаше у многих топ-клубов. Его обхаживали долго разные команды. Пока длительный интерес не превратился в конкретный, но уже со стороны «Арсенала», заплатившего «Вест Хэму» за игрока сборной Англии 100 миллионов фунтов. По словам Сульшера, если бы МЮ решился при нем на покупку, удалось бы обойтись меньшей ценой.

Центральный полузащитник: Джуд Беллингем

Англичанин быстро превратился в одного из самых уверенных и ярких полузащитников в мировом футболе. После переезда в «Реал» этим летом он раскрылся мгновенно. А «Юнайтед» хотел подписать контракт с Беллингемом, когда тот числился еще в юношеской команде «Бирмингема». Но тот выбрал вариант вообще в Бундеслиге, перебравшись в дортмундскую «Боруссию». Сульшер уже сейчас признает, что уважает Джуда за этот выбор и называет его разумным.

Атакующий полузащитник: Джек Грилиш

МЮ рассматривал возможность приобретения Грилиша перед стартом сезона-2020/21. Сульшер настаивал на сделке. Но «Астон Вилла» хотела за Джека 80 миллионов фунтов, и клуб не был готов пойти на такую трату. В конечном счете Грилиш перезаключил контракт с бирмингемцами, которые уже следующим летом продали его в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов.

Нападающий: Харри Кейн

О нем мы уже упомянули. И в прессе слухи об интересе к Кейну со стороны Сульшера ходили долго и упорно. Почти все время, находясь у руля «Юнайтед», норвежец стремился его подписать:

Я бы в любой день подписал контракт с Кейном. Насколько я понимаю, он сам хотел перейти к нам. Но у клуба не было бюджета из-за финансовых ограничений. У нас не бездонная пропасть с деньгами.

Нападающий: Эрлинг Холанд