Секреты голевых рекордов Холанда. Эрлинг превзошёл Мбаппе в ЛЧ и Коула в АПЛ

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сегодня, 14:11

У норвежца дикая футбольная статистика.

У Холанда сорок голов в Лиге чемпионов

Эрлингу хватило 35 матчей для покорения такой высоты, хотя великие нападающие потратили намного больше игр. Холанд, если не успокоится – а он не планирует, быстро настигнет легенд. У Филиппо Индзаги 46 голов за карьеру в Лиге чемпионов, у Шевченко и Ибрагимовича по 48 точных ударов. Анри забил 50 голов, а ван Нистелрой 56. У Рауля, который был рекордсменом определенное время, 71 точный удар, но Холанду всего 23 года, только начал погоню.

Понятно, что абсолютный рекорд – 140 голов Роналду, пока в безопасности. Также Эрлингу далеко до показателей Месси, Левандовского и Бензема. Но эти футболисты провели в ЛЧ намного больше поединков. Холанд вчера обошел Мбаппе, став самым молодым футболистом в истории с сорока голами. У Килиана 43 мяча в 68 матчах. У них разные позиции, а «Манчестер Сити» выстроен лучше, чем ПСЖ , поэтому Эрлинг фаворит в гонке. Даже плохой дебют «горожан» против «Лейпцига» не помешал норвежцу забить один из голов и создать камбэк.

Отлично открывается и опережает всех

Холанд забил лишь 2 из 50 голов в АПЛ дальними ударами. У него два любимых места внутри штрафной площади – вратарская зона и левый полуфланг. Холанд лучше выбирает позицию, чем защитники. Также важно, что нет в Европе сильной команды, которая отдавала бы нападающему столько процентов касаний внутри штрафной площади. Во время удачного старта в АПЛ , когда за август прошлого года Холанд забил 9 мячей, он забрал треть касаний, даже Иммобиле и Жиру, невзирая на опыт, играли иначе.

В АПЛ у Холанда 50 точных ударов в 48 матчах. Это тоже рекорд. Если в Лиге чемпионов Эрлинг превзошел француза Мбаппе, то в Премьер-Лиге выше англичанина Коула. Энди использовал 65 матчей, чтобы собрать 50 точных ударов. Алан Ширер справился за 66 поединков, ван Нистелрою понадобилось 68 игр. Торрес и Салах – представители «Ливерпуля», собрали 50 голов после 72 матчей, разница с Холандом на 24 поединка. Впечатляет, что во втором сезоне в АПЛ Эрлинг сохранил темп. Сначала забил 36 голов в 34 матчах, а теперь у него 14 мячей в 13 играх.

Выраженный левша без слабых мест

В АПЛ забивает по 1.16 гола за игру. В ЛЧ по 1.15. Холанд 10 раз забил в АПЛ головой, 33 приговора исполнил левой ногой, 6 раз забил правой, а 1 раз отправил мяч в сетку пятой точкой. Непосредственный норвежец отдельно радовался голу в ворота «Челси» в день безумного шоу 4:4, поскольку считает, что впервые в жизни «забил яйцами». Холанд любит футбол и живет им. У него нет замашек молодых Роналду и Беста, которые коллекционировали любовные связи на одну ночь, что отнимало силы и влияло на результативность.

У Холанда нет проблемной семьи, которая повлияла на его психику. Папа и мама поддерживают, девушка сама играет в футбол и не мешает парню развивать карьеру, требуя переезд из «скучного Манчестера», который ненавидела жена Ди Марии. Эрлингу удается избегать травм, хотя у него проблемные колени. Слишком быстро вырос, связки не справлялись с нагрузками. Но врачи «Манчестер Сити» следят за состоянием здоровья Холанда, понимают его ценность для клуба и мирового футбола. Речь об идеальной «девятке».

Сумел явно усилить мощную команду

Гвардиола упрямо не хотел покупать «девятку», даже думал пригласить Роналду. И ошибся, чему рад, так как с Эрлингом тренер выиграл требл. Холанд сделал чемпионов АПЛ сильнее, но также их изменил. Норвежец давно доказал, что может быть результативным снайпером в составах «Зальцбурга» и сборной Норвегии. В немецкой Бундеслиге тоже быстрее всех в истории собрал 50 голов в 50 матчах. Хотя Кейн явно планирует побить рекорд норвежца в составе «Баварии». Но у Харри нет преимущества Эрлинга – молодости.

Этот «порок» проходит сам по себе, но пока слабые центральные матчи у Холанда случаются даже в основе «Манчестер Сити». Речь скорее о психологии. Стратегически расслабленность и ироничность помогают Эрлингу забивать голы пачками. Но тактически он пока недостаточно зрелый мужчина, чтобы разозлиться на соперника и уничтожить его, как делали Месси и Роналду в лучшие годы. Но мощь «горожан» точно влияет на показатели Холанда. Де Брюйне отдал ему 9 голевых передач в АПЛ , а Фоден создал для напарника 5 голов. Даже у вратаря Эдерсона есть ассист.

Холанд может и должен прибавлять

Эрлинг тщательно готовит удары, забивает настолько много, что число голов опережает показатели xG даже в составе «Манчестер Сити». «Горожане» стали чаще создавать моменты кроссами, так Холанд забил 26 % голов в АПЛ . А ещё Хосеп подстроился под манеру норвежца. В начале таймов форвард «прячется» от защитников, а лучшие голевые отрезки стартуют с середины первого тайма и с 60-й минуты матча. Холанд – один из самых умных молодых футболистов в истории.

Мбаппе и Холанд невероятные, их мечтают сделать напарниками. И единственная причина, почему фанаты с опытом могут не испытывать невероятного воодушевления от начала нового противостояния – наелись голевых десертов от Месси и Роналду. Хотя речь лишь о зрителях, которые помнят лучшие матчи легенд. Появляются новые поколения фанатов, для которых Килиан и Эрлинг одногодки. Для них это вершина футбола. Ждём Килиана в серьезной лиге, возможно, даже в АПЛ , а Холанду желаем не терять вдохновение.

Норвежцу не стоит забывать, что даже ему надо развиваться и выходить за рамки финишера, ведь технически и функционально Эрлинг, как и Килиан, может играть ещё лучше. Но они уже работают сногсшибательно. У Холанда в 23 года и 4 месяца отроду 233 гола и 48 ассистов в 284 сыгранных матчах. У Мбаппе 302 гола и 124 ассиста в 412 играх в 24 года и 11 месяцев. Оба заслужили высокие места в рейтинге лучших футболистов планеты.