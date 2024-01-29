Босниец вместо Дзюбы и ставка на Глушенкова. «Локомотив» хочет обыгрывать не только «Зенит»

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вчера, 23:45

Нужна стабильность, а не только волевые концовки матчей.

Отыскали форварда в тонущем «Витессе»

Саид Хамулич родился в Нидерландах. Как легко догадаться по имени и фамилии, по происхождению босниец. Хотя Саиду искали места в академиях французских и голландских клубов, высокий уровень не потянул, поэтому профессиональную карьеру Хамулич начал в Литве. Три года назад стал игроком «Дайнавы» и провел классный сезон, забил 16 голов в 36 поединках, неплохая статистика.

А дальше начались странные аренды, в природе которых стоит разобраться скаутам «железнодорожников». Никто не отдает в Болгарию и Польшу человека, у которого нет минусов за пределами поля. Саид рано начал играть на взрослом уровне, после аренды в польской «Стали» оказался на контракте с «Тулузой». Вот только французы не планировали отправлять Саида в основу.

Нападающего отдали в аренду, где ему не повезло. Хотя дебютировал в составе сборной Боснии и Герцеговины, клуб «Витесс» не смог обеспечить его идеальными условиями для развития. Саид в 23 года расклеился, когда очутился в последней команде чемпионата Нидерландов. У «Витесса» 13 голов в 19 турах, Хамулич не забил ни разу. Форма плохая, но аналитики «Локомотива» в него верят.

Хамулич не такой физический развитой, как ветеран Дзюба. Зато легче, у Саида неплохая взрывная скорость, может сыграть с оттяжкой на левый фланг. Голландская школа учит форварда правильно играть головой, но правша также умеет обыгрывать один в один. Похоже, Галактионов сомневается не только в крепком здоровье Дзюбы, но также в стабильности Пиняева на левом краю.

Завершился «медовый месяц» Галактионова

Длился романтический период нового тренера и «Локомотива» намного дольше месяца. Прошлой весной быстренько закрыли все вопросы о вылете из РПЛ , когда Лантратов, Дзюба и другие новички мгновенно заиграли, подняли москвичей в таблице. Дальше летом разбирались с футболистами, которые не нужны команде, вроде француза Изидора, и выстраивали коллектив под молодого наставника. Галактионов не запрашивал невероятных новичков, у него много молодых российских футболистов.

Деньги РЖД выделяет стабильно, что понятно по решению оставить в клубе игроков, которые позже получали мало практики, а также по отказу от продажи Баринова и других футболистов в Турцию. Из тех краев вернулся Дзюбы, но в новом сезоне у ветерана были травмы, а ещё стало меньше голов. Статистика без контекста не работает, но раздельное четвертое место «Локомотива» по голам в РПЛ не должно вводить в заблуждение. Например, лучшим снайпером команды в новом чемпионате стал Тикнизян.

Армянский латераль и фланговый полузащитник едва не ушел в начале года в «Зенит», но вроде бы сделка сорвалась, не договорились о денежной стороне вопроса. Наир может уехать в Германию со своим статусом футболиста сборной Армении, тогда Галактионов останется в атаке с возрастным Дзюбой, который пропустит первый зимний сбор команды по состоянию здоровья. Футбольный «медовый месяц» завершился не только у главного тренера. Дзюба потерял голевую форму и чаще стоял на поле, чем раньше.

Опыт игры в оттяжке помогал адресовать мяч на шустрых напарников, но у Пиняева был затяжной сложный отрезок, а на одних голах Глушенкова – у Максима 4 мяча и 5 ассистов, «Локомотив» не смог доехать на вершину в таблице, где «Краснодар». У «железнодорожников» много мячей в концовках матчей, но характер не всегда выручает. Дважды обыграли «Зенит» в РПЛ за сезон, что мало кому удается, но семь мировых отражают слабости в атаке. «Локомотив» на скромном девятом месте по сумме xG.

Москвичи часто промахивались с нападающими

Список нападающих, которые не заиграли в «Локомотиве», намного длиннее перечня успешных ставок. Молодые Лисакович, Джорджевич и Игнатьев не отплатили клубу голами, получая достойные зарплаты. Опытные Зе Луиш, Эдер и Смолов не сумели провести сказочные результативные сезоны в зеленой футболке. А «легендарный» серб Шкулетич тоже ничего, кроме физического давления на защитников, не предложил.

В первой части сезона у «Локомотива» были рослые форварды Дзюба и Сулейманов, но Тимуру тренерский штаб почти не доверял. Сыграв жалкие 122 минуты в РПЛ , молодой нападающий забил 2 мяча и сделал 1 ассист, остался в роли джокера. Весной было логичнее делать ставку на арендованного у «Пари НН» Сулейманова? Судя по подписанию Хамулича, в клубе думают иначе, ведь босниец тоже габаритный.

Галактионов хочет на острие маяк, а мячи в его сторону будут отправлять Пиняев и Глушенков. Также попробуют реанимировать карьеру плеймейкера Жемалетдинова, а вот Антон Миранчук может покинуть «Локомотив», говорили о переезде в Турцию. Аренда Хамулича с правом выкупа за 2.6 млн евро – попытка заполучить классного футболиста, которого недооценили другие клубы, ссылаясь на характер.

Рослые нападающие будут в центре внимания в атаке «Локомотива», хотя ключевым может стать Глушенков. Максим классно соображает. Будь у «Локомотива» сильнее фланги и опорная зона, второй форвард мог создать ещё больше голов. Но для этого нужен центральный нападающий на пике формы. Дзюбы осенью не порадовал, поэтому берут Хамулича и могут дать шанс второму нападающему Сулейманову.

Смущает только хаотичность набора исполнителей. Есть Глушенков и Пиняев, но в атаке видели Тикнизяна и Самошникова. В заявке Миранчук и Жемалетдинов, а еще подписали Салтыкова и оставили до лета в Самаре. Кроме Дзюбы и Сулейманова, в атаке Сарвели и Хамулич. Галактионов не доверяет ни одному футболисту, поэтому всюду коллекции, от защиты до атаки? Пора определяться с основным составом.