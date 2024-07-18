МЮ увёл у Переса футболиста за 62 млн евро. Метят в чемпионы с юниорами в составе

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18 июля 2024, 23:51

Мечтают увидеть взлёт «птенцов» тен Хага.

Болельщики «красных дьяволов» рисуют картинки с основным составом на будущий сезон. Там много молодых лиц и два новичка. Делают вывод, что тен Хаг может замахнуться на чемпионство. Желаем справедливой развязки в АПЛ . Но разве наличие пятерки молодых ребят превращает клуб в чемпиона в борьбе с «Ливерпулем», «Арсеналом», «Челси» и «Манчестер Сити»? Само решение оставить тен Хага – результат отказов именитых тренеров от МЮ .

В футболе нельзя ломать традиции, когда те подходят клубу и команде. «Дьяволам» всегда важно доверять молодым новичкам и воспитанникам. Со вторым пунктом тен Хаг отчасти справляется. Хавбек Майну и латераль Гарначо в основе. Но здесь усилия тренера или парни слишком талантливые, чтобы не впечатлять в составе проблемной команды? А появление ещё двух молодых новичков наталкивает на размышления о судьбе талантов в «Юнайтед».

Лени Йоро, 18 лет, центрбек

В Мадриде пишут, что трансфер Йоро в МЮ стал результатом ультиматума. В «Лилле» заявили, что или АПЛ , или перевод в резерв. Лени хотел в «Реал», чтобы повторить судьбу Варана. Рафаэль покинул МЮ , а его подменит юный француз. Выбор в пользу англичан из-за денег. В «Реале» давали 30 млн евро. В ПСЖ предложили 45 млн. МЮ отстегнет 62 миллиона с бонусами. Парень с длинными ногами и смешной манерой бега прошел медицинское обследование и подписал контракт, станет напарником аргентинца Мартинеса.

Джошуа Зиркзее, 23 года, форвард

В составе «Болоньи» Мотты у Джошуа не было проблем. Но в сборной Нидерландов тренера Кумана молодой человек не закрепился. На Евро-2024 был в запасе. Зато теперь перешел в МЮ за 42.5 млн евро. Сумма не будет давить, в Манчестере привыкли к подобным сделкам. Но Зиркзее вряд ли легко выбьется в основу. Зато его спасает умение играть на разных позициях в атаке, не только в центре. Но 23-летнему парню полезно узнать судьбу других молодых ребят, за которых в МЮ платили хорошие деньги.

Поль Погба, 23 года, хавбек

На момент возвращения в МЮ за 105 млн евро Полю было 23 года. От Погба отказались в юности, отдав «Ювентусу» за копейки. Пришлось заплатить за ошибку. Это единственный новичок МЮ дороже 100 млн евро. Судьбу француза знаете. Недостаточно старательный, чтобы стать лидером. И достаточно талантливый игрок, чтобы без отдачи играть за МЮ . Погба доил контракт до последнего, ушел в «Ювентус». Там после травм решил колоть стероиды – получил дисквалификацию на 4 года, карьера завершена. МЮ не раскрыл этот талант.

Антони дос Сантос, 22 года, вингер

Тен Хаг говорит, что не влиял на кадровую политику, но расскажите это Криштиану Роналду. Португалец ушел, когда поссорился с тренером. А многие игроки «Аякса» оказались в МЮ с подачи Эрика. Тен Хаг запросил Антони, хотя эксперты сошлись на одном – вингер из Бразилии не играл на 95 млн евро. Даже молодостью такую стоимость не оправдать. В МЮ игрок провалился, отвлекаясь на суды. Его обвиняют в насилии против женщин. Прокурор уверен, что Антони бил своих бывших подружек.

Джейдон Санчо, 21 год, вингер

Вингер не поехал на Евро-2024. Не хватило место в заявке, как Рэшфорду и Грилишу. Санчо подавал надежды, бегая за «Боруссию» из Дортмунда. Ему предлагали вернуться в родной «Манчестер Сити», но в соседнем клубе заплатили больше – 85 млн евро, немцы согласились на сделку с «дьяволами». А затем Санчо поссорился с тен Хагом и отказался извиняться. Пришлось вернуться в Дортмунд. Теперь Санчо тренируется с МЮ , но сколько времени пройдет до новой стычки?

Расмус Хёйлунд, 20 лет, нападающий

Толковый парень, но ему подписали конкурента Зиркзее. Юный датчанин пока не может играть в стиле ван Нистелроя. Руд будет объяснять форвардам МЮ азы работы в чужой штрафной площади, ведь пополнил тренерский штаб тен Хага. Хёйлунд может оказаться на скамейке в новом сезоне, если Зиркзее и Рэшфорд будут в форме. И хотя в «Аталанте» датчанин старался играть в оттяжке, в МЮ надо быть голевой машиной, а не просто форвардом с неплохой результативностью.

Антони Марсьяль, 19 лет, инсайд

Когда в 2015-м МЮ отвалил 60 млн евро за 19-летнего парня из «Монако», то ждали нового Анри. Прогадали. Раскрылся Мбаппе, ещё один крайний нападающий из состава монегасков. А вот Марсьяль не стал великим игроком. Отчасти виноват сам. Иногда мешали травмы. Также глупо списывать вину с тренеров и руководства «Манчестер Юнайтед». Им в руки попал темповой, быстрый и умный игрок. Не развили, как и других вингеров в списке. МЮ не нашел нового Роналду.

Аарон Ван-Биссака, 21 год, фулбек

Крайний защитник надеялся после «Кристал Пэлас» заиграть в основе МЮ и сборной Англии. В клубе на него рассчитывали, заплатили 55 млн евро. Но Аарон, чью суперсилу все знают – один из лучших в АПЛ по игре один в один, оказался слаб во всех остальных фазах. Сейчас Ван-Биссаке 26 лет, ищет себе новый клуб. Гранды на игрока не претендуют, хотя стоимость обвалилась до 20 млн евро. Все надеются получить скидку, ведь контракт у защитника лишь до следующего лета.

Донни ван де Бек, 23 года, хавбек

Клуб заплатил за голландца солидные 39 млн евро. А теперь Донни в «Жироне». О своем пребывании в Манчестере ван де Бек пожалел. Один из самых примечательных случаев неуважения к футболисту. За МЮ отыграл 62 поединка, но запомнился травмами и неудачной арендой в «Эвертон». Повреждения частично списывают вину с клуба, но возникает вопрос, зачем манкунианцы подписывали беднягу ван де Бека? Стоило отдать его другому клубу, вся карьера могла сложиться иначе.

Выводы о дорогих трансферах молодых игроков в МЮ