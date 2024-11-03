Миранчук обыграл Месси в плей-офф. Алексей может оставить без трофея Суареса, Альбу и Бускетса

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сегодня, 13:01

Алексей снова выручил новый клуб.

В «Аталанте» довольны дебютом Миранчука

Алексей становится ключевым игроком матчей его нового клуба из рабочего города в США . Был участником специальной церемонии забивания гвоздя молотком для героев поединков. Вчера после его паса на 94-й минуте «Атланта» вырвала домашнюю победу над чемпионами восточной конференции МЛС и участниками будущего клубного чемпионата мира. Инфантино лично прилетел в Майами, чтобы отправить Месси на турнир, ведь догадывался – в плей-офф «Интер Майами» может проиграть.

У «Атланты Юнайтед» пока выездная ничья 0:0 и домашняя победа 2:1 против клуба Месси. Понятно, что дальше пока не прошли. Но с такими результатами проще готовиться к поединку 10 ноября в Майами. Фанаты из Атланты рады, что у них появился опытный футболист, игравший за «Аталанту» в Серии А и Лиге Европы. Миранчук приехал в достаточно хорошей форме, чтобы не тратить время на длительную адаптацию. У Алексея, чей трансфер стоит клубу 12 млн евро, изначально был особый статус.

Миранчук четвертый самый дорогой игрок «Атланты» в истории. Опережает троих аргентинцев с новым лидером «Спартака» Барко. Алексея подписали, чтобы делал разницу. Хотя у него всего два поединка, сделал две голевые передачи. В первом случае именно его пас оставил «Атланту» в игре. В Монреале против одноименного клуба сыграли 2:2, упустили победу в два мяча. Но в серии пенальти команда Миранчука прошла непростого соперника, прорвались в плей-офф МЛС и встретились с лидерами.

Но в североамериканской лиге нередко случается, что формальный фаворит и победитель регулярного сезона создает себе проблемы в матчах на вылет. В первом раунде играют не два привычных матча. Именно поэтому «Аталанта» вчера не прошла дальше. Хотя у них ничья и важная победа, будет решающий поединок в Майами. Месси, Суарес и Альба хотят отомстить команде Миранчука за решающий ассист. Алексей вписался в коллектив. Например, с «Монреалем» бил третий пенальти в серии.

В США Алексею не хватает лишь брата Антона

Были разговоры, что Миранчуки могут воссоединиться в Атланте. Но решение о переезде принимает целая семья. Невеста Алексея согласна жить очень далеко от родственников. А вот Антон Миранчук с женой решили, что лучше перебраться в Швейцарию. Далеко от родных краев, но ближе к матери. Также понятно, что на трансферном рынке у человека с победой в Лиге Европы весной – Миранчук отличался голевыми действиями в турнире до финала, где не сыграл, статус выше, чем у его брата.

Антон Миранчук ушел из «Локомотива» свободным агентом. Хотя тренер Галактионов удивлялся, что с неплохим атакующим хавбеком не пролили контракт, результаты «железнодорожников» без Антона не стали хуже. Раскрылся в роли правого вингера крайний защитник Самошников. Пиняев и Тикнизян играют слева. Батраков приносит много пользы как «десятка». А вот у Антона в новом клубе «Сьоне» есть проблемы. Атакующий хавбек надеялся, что легко найдет команду в топ-5, но просчитался.

Миранчук выбрал комфорт для семьи, тихое место в Швейцарии. Вот только «Сьон», бывшая команда голкипера Митрюшкина, играет ужасно. Они недавно вылетали, а сейчас на девятом месте из двенадцати клубов в чемпионате. У Антона есть удары и последние передачи. Но после семи матчей, из которых пять провел в стартовом составе, нет голевых действий. Поскольку вся команда в плохой форме – три поражения и четыре мировые, то Антону вряд ли приятно адаптироваться в новом чемпионате.

Алексею повезло больше. «Атланта Юнайтед» пробилась в плей-офф, а тренер Роб Валентино справляется с задачами. Они трудные, ведь «Атланте» пришлось активно сдерживаться «Интер Майами» в пять защитников. Голкипер Гузан, который выручал команду, также подарил команде Месси гол. Но поддержка фанатов и характер выручили клуб из Атланты. У Миранчука в игре против Месси была свободная позиция, а Лионель и его друг Суарес не попали в ворота, дали клубу Алексея шанс на камбэк.

Месси и Суарес умеют мстить за поражения

«Интер Майами» опытного аргентинского тренера Мартино сильнее, чем «Атланта Юнайтед». Неожиданно заболел и не сыграл Бускетс, это тоже сказалось на результате. Но рядом с великими ветеранами средние игроки. Миранчуку не мешали готовить дальние удары – прессинг в МЛС на среднем уровне. Поэтому у Месси столько удачных обводок и голевых действий. В лиге слабые вратари – у Миранчука ещё будут голы, не только ассисты. И одновременно от вратарей многое зависит в плей-офф.

Миранчуку и Гузану не стоит расслабляться накануне поединка в гостях. Они были и остаются аутсайдерами в паре с «Интером Майами». Клуб управляющего и инвестора Бекхэма обходится владельцам в копеечку. На зарплату Месси фактически скидываются все команды МЛС , поскольку от появления Лионеля в лиге есть экономический эффект для бизнеса. Никто из организаторов плей-офф МЛС не хочет, чтобы «Аталанта» прошла дальше. Их вряд ли засудят, не всё так запущенно, но помогать не станут.

Месси и Суарес являются мастерами древнего культа реваншей. Ремонтады для них в порядке вещей. Легенды к ним привыкли за годы длительной и успешной карьеры к невероятным разворотам сюжета. Вот только «Интер Майами» не «Барселона». Команда заметно слабее. Это вчерашний аутсайдер, которого великие новички подняли на первое место. Но знаменитости постарели, а у «Атланты Юнайтед» появился азарт. Исторический шанс записать себе в резюме победу над Месси в плей-офф.