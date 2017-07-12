Петербургское дерби

Буквально через четыре дня в городе на Неве произойдет знаковое событие, которое отсылает нас к самым истокам футбольных противостояний страны. Санкт-Петербург станет ареной своего главного и единственного дерби между «Зенитом» и «Динамо». Поединок мало известен футбольным поклонникам, а между тем ему без малого насчитывается 80 лет, что делает его одним из старейших дерби отечественного футбола.

Начало

За все время противостояния команды провели 32 встречи. Удивительно, но несмотря на внушительные награды «Зенита», у «сине-бело-голубых» нет глобального преимущества во встречах с земляками. Зенитовцы одержали 17 побед, 5 раз команды играли вничью и 10 раз побеждали «бело-голубые».

Первый матч между двумя ленинградскими коллективами прошел в октябре 1938 года в рамках четвертого чемпионата СССР по футболу. Ответная встреча состоялась через 2 недели и стоит того, чтобы о ней написали подробно.

03.11.1938 «Динамо» - «Зенит» 3:4

Игра проходила на стадионе имени Ленина, сейчас известном как «Петровский». Футбольный триллер начался на 30 минуте, когда динамовцы вышли вперед благодаря точному удару Алексея Федорова. Далее голы забивались через каждые 10 минут! На 40 минуте зенитовец Шелагин сравнивает счет. На 52 минуте Дементьев снова выводит «Динамо» вперед. Через минуту «Зенит» дает сдачи и сравнивает счет, с пенальти отличается Ларионов. На 61 минуте «сине-бело-голубые» выходят вперед, благодаря голу Ласина, но уже на 69-й счет снова становится равным после удара Быкова. 3:3. Шесть мячей за семьдесят минут матча. Но и это оказался еще не конец, когда на 83 минуте Мишук делает счет 4:3 и добывает победу для «Зенита». Этот бой задал тон всему противостоянию и стал символом многолетней яростной битвы.

Большинство встреч между ленинградскими коллективами прошли в период с 1938 по 1963 годы, когда обе команды находились в высшей лиге страны. Можно привести много примеров замечательных футбольных сражений, но мы поговорим о самых интересных из них.

25.06.1940 «Динамо» - «Зенит» 2:1

Нынешним поклонникам «сине-бело-голубых» будет трудно поверить, что в тот год именно «Динамо», а не «Зенит» были в роли фаворита и находились выше в турнирной таблице. Динамовцы занимали 5 место, тогда как «Зенит» с 18 очками находился на 10 месте в лиге. Но, как известно, дерби есть дерби и все решается за 90 минут на поле, а не до игры. Уже на 16 минуте Шелагин открывает счет в матче и выводит «Зенит» вперед, чем подтверждает данные слова. «Динамо» пришлось мобилизовать все силы, чтобы не ударить в грязь лицом и на 35 минуте «бело-голубые» сравнивают счет с помощью Быкова. Игра могла закончится вничью, но динамовцы не оставляли попыток штурма ворот противника. Атаки проходили до последних минут матча, пока одна из них не увенчалась успехом. Помогли соперники. За 4 минуты до конца, мяч от головы зенитовца Медведева залетел в собственные ворота и ознаменовал важнейшую победу 2:1 ленинградского «Динамо». Как часто мы слышим слова, что историю создают фатальные мелочи, но как редко мы получаем такие красочные подтверждения?

13.06.1946 «Динамо» - «Зенит» 2:3

Те же действующие лица, примерно то же положение в чемпионате, но какой итог? «Динамо» опять находилось на 5 месте, тогда как «Зенит» занимал девятую строчку. Ничто не предвещало того, что произойдет на поле. Уже на 4 минуте номинальные «гости» открывают счет, когда отличается Левин-Коган. Пропущенный гол выводит «милиционеров» из равновесия и «бело-голубые» не смогли придумать внятного ответа на этот выпад на протяжении всего первого тайма. Оставалась надежда на второй отрезок матча. Моментально после выхода из раздевалки динамовцы зарабатывают право на пенальти. К точке подходит вратарь динамовцев Николай Васильев и промахивается. Это был серьезный удар по самолюбию «бело-голубых», но хуже стало уже через минуту, когда зенитовец Комаров забивает второй мяч. Счет 2:0 к 50 минуте обескуражил, но не остановил динамовцев. На 65 минуте Евгений Архангельский «распечатывает» ворота «Зенита». Динамо рвется отыграться, но слишком увлекается атакой. Через пять минут зенитовцы проводят классическую контратаку и забивают третий мяч. Даже потеряв веру в победу, «бело-голубым» удается уйти с поля с высоко поднятой головой, так как на 77 минуте Богомолов снова сокращает разрыв и устанавливает окончательный счет. После этой игры «Динамо Ленинград» потерял всяческие шансы на бронзовые медали, но не потерял чести, а как говорится: «Честь потеряна — всё потеряно. Честь не потеряна — ничего не потеряно».

07.05.1950 «Динамо» - «Зенит» 4:0

программки перед матчем заклятых соперников

Через 5 лет «бело-голубые» веско отомстили обидчику. В 1950 году соперники меняются ролями. На первый план в Ленинграде выходит клуб с «сине-бело-голубыми» цветами, а «Динамо» по ходу чемпионата вынуждено довольствуется ролью догоняющего. «Зенит» находился на 6 месте, но из-за плотности таблицы мог претендовать на медали. «Динамо» в свою очередь было восьмым, но не горело желанием опускаться, так как из 19 команд дивизиона вылетали начиная с 14-го места. Очки нужны были обеим командам. Помимо вывески городской дуэли подключался прагматичный подход. Тем удивительнее наблюдать итоговые цифры на табло. Зенит ничего не смог противопоставить динамовцам. Уже на 28 минуте «бело-голубые» забили третий мяч и довели счет до неприличного. Второй тайм превратился в условность, но даже в нем у «Динамо» остались силы для еще одного забитого мяча, отличился Тенягин. В истории дерби эта победа является крупнейшей в рамках чемпионата страны.

30.07.1950 «Зенит» - «Динамо» 1:1

фото с матча

Ответный матч состоялся через полтора месяца и вошел в историю благодаря другому знаменательному событию. В тот день прошла церемония открытия стадиона имени Кирова на Крестовском острове. Мощнейшая современная арена могла вместить 100 тысяч зрителей и на матче открытия был аншлаг. На 4 минуте динамовцы вышли вперед благодаря голу Чучелова, но спустя 10 минут «Зенит» заработал пенальти. Бить штрафной подошел ветеран клуба Анатолий Коротков, к тому моменту сыгравший за «Зенит» более 80 игр. Опытный нападающий не выдерживает атмосферы переполненных трибун и посылает мяч мимо цели. «Бело-голубые» удерживают счет на протяжении часа, но на 69 минуте Алексей Пшеничный сравнивает счет. Это единственная игра между ленинградскими клубами того времени, видеоотчет которой сохранился до наших дней.

В 1963 году «Динамо» вылетело из высшего дивизиона и дерби в чемпионате окончились, как оказалось, на шестьдесят лет. Команды несколько раз выясняли отношения в рамках Кубка страны, но эти встречи не имели регулярного характера. С распадом Советского Союза петербургское дерби проходило лишь дважды.

08.05.1993 «Зенит» - «Динамо» 7:1

В тот год ни одна петербургская команда не могла похвастаться присутствием в высшей лиге России. «Зенит» испытывал самый серьезный кризис за 30 лет и находился в Первой лиге ПФЛ, тогда как «Динамо» и вовсе выступало во второй лиге. Тем интереснее было наблюдать за битвой непримиримых соперников. Обе команды были не в лучших кондициях и победа над заклятым «другом» в 1/64 Кубка могла скрасить без того безрадостное пребывание в подвалах отечественного футбола. «Зенит» подошел к игре со всей ответственностью, хотя по началу этого не скажешь. Счет на 25 минуте открыл представитель «бело-голубых» Дмитрий Сюкало, но пропущенный мяч будто разозлил зенитовцев. После этого голы посыпались, как из рога изобилия. Еще до перерыва Кулик оформил дубль, а Зазулин довел счет до разгрома. После перерыва избиение продолжилось. Итоговый хет-трик Кулика, а также голы Дмитриева и Зезина возвестили об установлении нового хозяина северной столицы. Этот матч стал предвестником будущего, в котором «Динамо» утратило роль равного соперника и превратилось в скромного и не очень сильного соседа.

13.07.2010 «Динамо» - «Зенит» 1:3

Последняя встреча команд Санкт-Петербурга прошла семь лет назад в 1/16 кубка. На этом матче присутствовал ваш скромный слуга, и до сих пор считаю, что побывал на поистине историческом событии. Вывеска дерби собрала на трибунах 10500 зрителей. Учитывая, что номинальными хозяевами встречи были динамовцы, болельщики «Зенита» могут записать в свой актив самый массовый выезд в истории. В самом начале матча «сине-бело-голубые» выходят вперед благодаря голу малоизвестного новичка Канунникова, который впоследствии станет основным нападающим казанского «Рубина». «Зенит» играет по счету и не торопится тратить силы при температуре 25 градусов. Тем удивительнее стал эпизод на 53 минуте, когда за игру рукой в штрафной площади «Зенит» был наказан 11-метровым штрафным ударом. Максим Рогов не промахнулся с точки и сравнял счет. Но, как оказалось, гол Рогова станет голом престижа. За последующие шесть минут Алессандро Розина оформляет дубль и устанавливает окончательный счет в матче. Уверенная победа чемпиона не была неожиданностью, но огромная разница в весовых категориях до сих пор вызывает чувство разочарования. Матч 2010 года являлся лишь тенью некогда серьезного противостояния.

Видео с матча

В это воскресенье «Динамо Санкт-Петербург» померится силами лишь с резервным составом соперника, но от этого выйдет на поле с не менее воинственным настроем. Времена «Ленинградского Дерби» в высшей лиге прошли, но возможно эпоха «Петербургского Дерби» уже не за горами?