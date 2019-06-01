Эль-Шаарави: «Я стал значительно лучше в „Роме“»

Нападающий «Ромы» в интервью для Roma TV рассказал о своем развитии в итальянском клубе.

Я думаю, что я стал значительно лучше с тех пор, как впервые присоединился к «Роме» три года назад, став более зрелым игроком и, прежде всего, с точки зрения моего менталитета.

Я стал более последовательным, а этого мне действительно не хватало. На личном уровне это был довольно позитивный сезон для меня, и я неплохо проявил себя на финише чемпионата. Я часто себя чувствовал ключевым игроком в команде.