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Эль-Шаарави: «Я стал значительно лучше в „Роме“»

01 июня 2019, 10:25

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави в интервью для Roma TV рассказал о своем развитии в итальянском клубе. 

Я думаю, что я стал значительно лучше с тех пор, как впервые присоединился к «Роме» три года назад, став более зрелым игроком и, прежде всего, с точки зрения моего менталитета. 

Я стал более последовательным, а этого мне действительно не хватало. На личном уровне это был довольно позитивный сезон для меня, и я неплохо проявил себя на финише чемпионата. Я часто себя чувствовал ключевым игроком в команде. 

 Недавно ходили слухи, что «Рома» планирует продлить контракт с Эль-Шаарави.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 17:32
Середняк с претензиями.
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