Моура: «Больше всего в Неймаре меня восхищает его личность»

Полузащитник «Тоттенхэма» поделился мнением о своём партнёре по сборной Бразилии, нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

Больше всего в Неймаре меня восхищает его личность. Даже когда все говорят о нём только плохое, ему всё равно.

У него очень сильный характер, который позволяет ему играть и делать то, что он умеет. Вот почему он остаётся Неймаром, вот почему он выдающийся футболист. Ведь даже в непростые времена он делает то, что большинство игроков просто не умеет.