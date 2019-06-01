Моура: «Больше всего в Неймаре меня восхищает его личность»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился мнением о своём партнёре по сборной Бразилии, нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
Больше всего в Неймаре меня восхищает его личность. Даже когда все говорят о нём только плохое, ему всё равно.
У него очень сильный характер, который позволяет ему играть и делать то, что он умеет. Вот почему он остаётся Неймаром, вот почему он выдающийся футболист. Ведь даже в непростые времена он делает то, что большинство игроков просто не умеет.
Эск-игрок «Барселоны» Ривалдо недавно выразил мнение, что каталонскому клубу необходимо вернуть Неймара, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов.