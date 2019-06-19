ГлавнаяНовости

Горецка: «Сане знает, что „Бавария“ может конкурировать с топ-клубами АПЛ»

сегодня, 10:29

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка будет рад, если в клуб перейдет хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Мы все были бы очень рады. Я не буду на него давить и не буду пытаться влиять на его мнение, ведь я был в аналогичной ситуации в прошлом году. Считаю, что он сам должен принять решение. Наша команда может конкурировать с лучшими клубами АПЛ. Мы по-прежнему являемся одним из лучших и самых больших клубов мира. Лерой это знает.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар: «Больше не хочу играть за ПСЖ»
Сегодня, 11:13 Комментарии36
Р. Карлос: «Алиссон заслужил все награды мира»
Сегодня, 10:31 Комментарии1
Р. Карлос рассказал, что может спасти «Анжи»
Сегодня, 10:24 Комментарии9
Тите: «У нас есть некоторые проблемы»
Сегодня, 10:19 Комментарии2
Капелло: «Мбаппе выиграет много „Золотых мячей“»
Сегодня, 05:55 Комментарии13
Капелло: «„Галактикос“ вернулись в „Реал“»
Сегодня, 02:57 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
allemz
allemz
   33 / 707
сегодня в 10:57
Мы, как и Лерой, видели как вы в минувшем сезоне конкурировали с АПЛ в ЛЧ. Из Мерсисайда без трусов уезжали.

К тому же смешно сравнивать ситуации. Ты в Баварии оказался в качестве добычи в результате очередного баварского набега на земли к востоку от Рейна.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100