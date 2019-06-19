Горецка: «Сане знает, что „Бавария“ может конкурировать с топ-клубами АПЛ»

Полузащитник «Баварии» будет рад, если в клуб перейдет хавбек «Манчестер Сити» .

Мы все были бы очень рады. Я не буду на него давить и не буду пытаться влиять на его мнение, ведь я был в аналогичной ситуации в прошлом году. Считаю, что он сам должен принять решение. Наша команда может конкурировать с лучшими клубами АПЛ . Мы по-прежнему являемся одним из лучших и самых больших клубов мира. Лерой это знает.