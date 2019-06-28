Панов: «Сейчас куда ни плюнь - везде Дзюба»

Бывший форвард «Зенита» посоветовал нападающему «сине-бело-голубых» уехать в Англию.

Дзюба сейчас популярен в нашей стране, он большую лепту внес в успех сборной России. Конечно, сейчас куда ни плюнь - везде Дзюба. Не будем забывать о том, что он был даже на «Прямой линии» с Путиным. Это популярность, это нормальное явление сегодня. У нас сегодня, по нашим понятиям, другого героя, кроме Дзюбы, нет.

По возможности его пиарят. Он это заслужил, я так считаю. Он сделал немало для продвижения нашего футбола, поэтому всё это заслужил. Когда внимания слишком много, оно мешает, в том числе и самому игроку. За ним ведь пристально наблюдают ваши друзья, пресса. Если вдруг Дзюба оступится, вы сами понимаете, что на него обрушится.

С одной стороны, слава - это классно. Но один неверный шаг, и всё может перемениться. В моём понимании, если бы Дзюба уехал в Европу, в Англию, это было бы правильное решение. Он мог бы себя показать на другом уровне, увидеть, как играют в Англии футболисты его амплуа, доказать свою состоятельность. Хочет ли Дзюба это сделать - другой вопрос. Все-таки в «Зените» достаточно комфортные условия. Команда выступит в Лиге чемпионов, борется за чемпионство в России, так что любой выбор можно понять. Дзюба должен сам решать, нужен ли ему переезд. Я считаю, что нужен. Просто попробовать для себя, понять, может ли завоевать любовь не только российскую, но и международную.