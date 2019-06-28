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Панов: «Сейчас куда ни плюнь - везде Дзюба»

сегодня, 17:40

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов посоветовал нападающему «сине-бело-голубых» Артёму Дзюбе уехать в Англию.

Дзюба сейчас популярен в нашей стране, он большую лепту внес в успех сборной России. Конечно, сейчас куда ни плюнь - везде Дзюба. Не будем забывать о том, что он был даже на «Прямой линии» с Путиным. Это популярность, это нормальное явление сегодня. У нас сегодня, по нашим понятиям, другого героя, кроме Дзюбы, нет. 

По возможности его пиарят. Он это заслужил, я так считаю. Он сделал немало для продвижения нашего футбола, поэтому всё это заслужил. Когда внимания слишком много, оно мешает, в том числе и самому игроку. За ним ведь пристально наблюдают ваши друзья, пресса. Если вдруг Дзюба оступится, вы сами понимаете, что на него обрушится. 

С одной стороны, слава - это классно. Но один неверный шаг, и всё может перемениться. В моём понимании, если бы Дзюба уехал в Европу, в Англию, это было бы правильное решение. Он мог бы себя показать на другом уровне, увидеть, как играют в Англии футболисты его амплуа, доказать свою состоятельность. Хочет ли Дзюба это сделать - другой вопрос. Все-таки в «Зените» достаточно комфортные условия. Команда выступит в Лиге чемпионов, борется за чемпионство в России, так что любой выбор можно понять. Дзюба должен сам решать, нужен ли ему переезд. Я считаю, что нужен. Просто попробовать для себя, понять, может ли завоевать любовь не только российскую, но и международную.

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Все комментарии
Averoniy
Averoniy
   179 / 653
сегодня в 18:59
Дзюба заслужил.
Zenit_84
Zenit_84
   65 / 653
сегодня в 18:58
Завидует, Сашок
СуКины дети
СуКины дети
   464 / 653
сегодня в 18:50
бедный Дзюба , совсем заплевали.
ЮЗИК
ЮЗИК
   162 / 653
сегодня в 18:48
А по мне, он как был бревном так и остался, а то что больше пиара это точно
Alex-96
Alex-96
   80 / 653
сегодня в 18:48
Панов, ну если везде Дзюба, че сам про него говоришь? Лучше рассказал бы что нибудь забавное из жизни настоящего спартаковского болельщика - как фаеры на трибуну проносишь например)))
Заполярный
Заполярный ответил andreika20133
   153 / 653
сегодня в 18:48
У меня Панов ассоциируется с власовцем. Вроде был боец и предал всё . Слова его вообще не внушают доверия.
А дзюба у тебя с кем ассоциируется.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил lobsterdam
   329 / 653
сегодня в 18:40
"куда ни плюнь..." - это точно подмечено, но в остальном - ерунда! Кому в Англии нужен еле ходячий по полю престарелый персонаж, забивающий аж по 8 голов за сезон?
Его даже в ЧШ ни кто не позовет,шланги там не нужны))
Ник Уволен
Ник Уволен
   222 / 653
сегодня в 18:37
Кто бы Панову плюнул.
lobsterdam
lobsterdam
   380 / 653
сегодня в 18:36
"куда ни плюнь..." - это точно подмечено, но в остальном - ерунда! Кому в Англии нужен еле ходячий по полю престарелый персонаж, забивающий аж по 8 голов за сезон?
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Литейный 4
   126 / 653
сегодня в 18:36
Жизнь у него пошла по нисходящей, конечно.Особенно когда переметнулся к хрюшкам😁
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   329 / 653
сегодня в 18:35
Зенит это капкан,в который попадешь и не вылезешь!
Хотя у них болото есть(
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   136 / 653
сегодня в 18:31
Ну так, 4 гола великому Сан-Марино забил, подставляя свои кривые коряги. И у него агент хороший, подходящий по мнению усатого
Alex-96
Alex-96
   80 / 653
сегодня в 18:31
панов очень боится что Дзюба забьет его любимому спартаку и поэтому настойчиво отправляет его в англию
Байкал-38
Байкал-38
   17 / 653
сегодня в 18:30
Панов как Боря Моисеев в женской бане: "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Serguei Portougalov
Serguei Portougalov
   625 / 653
сегодня в 18:28
В России два главных персонажа - дзюба и эта, как ее там, бузова. Друг друга стоят.
Leningrad 84
Leningrad 84
   119 / 653
сегодня в 18:26
От зависти к славе Артема весь обплевался...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Санчо Панса
   1 / 653
сегодня в 18:26
А тебе то что, Панов? Завидуй молча, хряк) Твоя минута славы уже давно прошла!
Он свою, когда то неплохую карьеру похоронил раз и навсегда. Теперь подавляющее большинство болельщиков его возненавидели за его язык.
Байкал-38
Байкал-38
   17 / 653
сегодня в 18:25
Свинья завидует!
Санчо Панса
Санчо Панса
   126 / 653
сегодня в 18:24
А тебе то что, Панов? Завидуй молча, хряк) Твоя минута славы уже давно прошла!
RIR68
RIR68
   273 / 653
сегодня в 18:23
где-то под дубом в Тарасовке зарыт компромат на Дзюбу)))
shlomo
shlomo
   93 / 653
сегодня в 18:22
Вот только Иуде нужно так было сказать.....
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   329 / 653
сегодня в 18:22
    борька
    борька
       64 / 653
    сегодня в 18:22
    Павлик Морозов, Кокорина в тюрьму, а а то что ничего не значит в герои! Коммунистическая удушающая система!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 18:17
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Весёлый могильщик
         1 / 653
      сегодня в 18:17
      Это лицо разве искренное. ))))
      Когда стал болельщиком Спартака. Гыгыгы
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         36 / 653
      сегодня в 18:16
      Неудачник злобный панов опять свиней восхваляет.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
         1 / 653
      сегодня в 18:15
      Семак - куда ни плюнь везде Забалотный!
      Если коммент про Заболотного и Паредеса, то явно Филл написал. Гыгыгыгыгыгыгы
      морозз
      морозз
         40 / 653
      сегодня в 18:14
      Саня красаучек, бомжи его кинули по полной...сначала поимели с него всё что можно а потом нагло и грубо сделали кидок! Превратив в одночасье супер топ футболиста в изгоя, а теперь недоумевают почему Саня болеет за Спартак!
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         329 / 653
      сегодня в 18:13
      Семак - куда ни плюнь везде Забалотный!
      Absinthe5
      Absinthe5
         170 / 653
      сегодня в 18:12
      Мастерски ловит плевки)
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