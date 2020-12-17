«Ювентус» начал переговоры по трансферу Погба

Сообщается, что «Ювентус» уже начал вести переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Туринский клуб вышел на агента хавбека. Интересы французского футболиста представляет Мино Райола.
Сам Погба уже выразил желание вернуться в Турин. Напомним, что Погба выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.
БА! А рядом с ним стоит Погба.
И стало Ронику так сладко,
как будто он присел на лавку..
...а про Ханчарэнку ни слова,это уже прошлое ЦСКАнадеюсь..
БА! А рядом с ним стоит Погба.
И стало Ронику так сладко,
как будто он присел на лавку..
...а про Ханчарэнку ни слова,это уже прошлое ЦСКАнадеюсь..