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«Ювентус» начал переговоры по трансферу Погба

вчера, 12:41

Сообщается, что «Ювентус» уже начал вести переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринский клуб вышел на агента хавбека. Интересы французского футболиста представляет Мино Райола.

Сам Погба уже выразил желание вернуться в Турин. Напомним, что Погба выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:01
Хорошо что тебе нравится)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:09
Ну в Серии А он может заново заиграть,в Апл сложно там скоростной футбол и видно что Погба не успевает,пусть юве обратно возврашает дерево.
juvenale
juvenale
вчера в 14:17
одного Погба мало...к нему нужен игрок типо Каземиро или Канте
Legend 6
Legend 6 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:53
С Кристиной будут драться на тренировках у кого лучше причёска.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:46
Ага!!! В МЮ выдохнут, а в Юве вздыхать ежечасно будут, парень звездуна поймал, это уже не тот мальчик который был в Юве раньше.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:17
это опасное решение))))
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:14
Хоть в МЮ вздохнут спокойно!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:13, ред.
Пришёл на матч Роналду-
БА! А рядом с ним стоит Погба.
И стало Ронику так сладко,
как будто он присел на лавку..

...а про Ханчарэнку ни слова,это уже прошлое ЦСКАнадеюсь..
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:11
Ювентусу виднее, Погба тоже.
FROBI
FROBI
вчера в 13:08
Лесозаготовители вышли на агента )
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:01
Как бы не пожалели потом.
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