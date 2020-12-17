«Ювентус» начал переговоры по трансферу Погба

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вчера, 12:41

Сообщается, что «Ювентус» уже начал вести переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

Туринский клуб вышел на агента хавбека. Интересы французского футболиста представляет Мино Райола.

Сам Погба уже выразил желание вернуться в Турин. Напомним, что Погба выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.