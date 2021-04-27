Кавазашвили: «Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть футбол»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что ЭСК РФС признает ошибочным удаление полузащитника ЦСКА , которое он получил в матче 27-го тура РПЛ против «красно-белых».

А результат матча ЭСК не отменила? Это чистейшая красная карточка. Но что поделать, Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть футбол. Так нельзя. Получается, покрывают его стиль игры. Но мы уже не удивляемся ничему, ошибок в нашем футболе предостаточно.