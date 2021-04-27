Кавазашвили: «Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть футбол»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что ЭСК РФС признает ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которое он получил в матче 27-го тура РПЛ против «красно-белых».
А результат матча ЭСК не отменила? Это чистейшая красная карточка. Но что поделать, Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть футбол. Так нельзя. Получается, покрывают его стиль игры. Но мы уже не удивляемся ничему, ошибок в нашем футболе предостаточно.
А Ахметов, просто мальчик ещё, который делает много ошибок от недостатка опыта. Таким был и Денисов в Зените, в самом начале многих бил по ногам, устраивал потасовки на поле, а со временем стал лучшим на своей позиции. Желаю Ахметову взять себя в руки и прогрессировать в нужном направлении, стать лучшим. И вообще желаю этого всем молодым российским игрокам!
Удачи, успехов, счастья и здоровья всем!
А Ахметов, просто мальчик ещё, который делает много ошибок от недостатка опыта. Таким был и Денисов в Зените, в самом начале многих бил по ногам, устраивал потасовки на поле, а со временем стал лучшим на своей позиции. Желаю Ахметову взять себя в руки и прогрессировать в нужном направлении, стать лучшим. И вообще желаю этого всем молодым российским игрокам!
Удачи, успехов, счастья и здоровья всем!