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Кавазашвили: «Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть футбол»

27 апреля 2021, 19:43
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что ЭСК РФС признает ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которое он получил в матче 27-го тура РПЛ против «красно-белых».

А результат матча ЭСК не отменила? Это чистейшая красная карточка. Но что поделать, Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть футбол. Так нельзя. Получается, покрывают его стиль игры. Но мы уже не удивляемся ничему, ошибок в нашем футболе предостаточно.

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 18:50
Из мухи слона сделали... Это контактный вид спорта, всякое бывает. Пусть волейболом тогда занимаются.
Странникъ
Странникъ
вчера в 18:21
Вы сделали мой день😂
"Мои серьёзные обвинения шведу не будучи медиком" - это мощно! Правда непонятно, а кто же, собственно, не медик. Если Вы, то в каком качестве предъявляете "серьёзные обвинения"? Если я, то у меня один маленький вопрос: наличие мед. образования в данном конкретном случае обязательно? Кстати, а если мед. образование у меня таки есть?
Вернблум - он как пресловутый смертельный "Новичок", с помощью которого никак не удаётся довести до летального исхода😉
А слабо признать, что Веллитон для Вас паинька, потому что кб, а Вернблум костолом, потому что кс?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Странникъ (раскрыть)
вчера в 11:44
Не стоит передергивать мои серьёзные обвинения шведу не будучи медиком.
Повторюсь, Веллитон не костолом а игорек отлетел на сезон.
А Вернблум костолом ибо специально играл в игрока, всегда
Странникъ
Странникъ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:31
Шедеврально! Вы не родственник Виктора Степановича?
Кто-то измерял жёсткость ударов Вернблума?
То есть никого не поломал, но костолом. Как в анекдоте: Мужика судят за самогоноварение, самогона не нашли, но аппарат изъяли. Мужик говорит: судите ещё и за изнасилование. Вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат-то имеется.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:56
Ох уж этот злодей Ахметов! Скольких людей он уже сделал инвалидами! Ну просто костолом!
SHMEL258
SHMEL258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 07:51
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Странникъ (раскрыть)
    вчера в 07:25
    Отвечу один раз, надоело уже.
    Вернблум был костоломом, и не важно что человек продолжал играть, травмы имеют свойство случаться из-за накопленных повреждений в одну точку.
    Дзюба Жиго одним ударом сломал, но не костолом, а Вернблум костолом ибо постоянно долбил жестко
    морозз
    морозз
    вчера в 00:22
    Коням надо просто смириться с этим фактом проигрыша и дать пинка этому грубейшему футболисту! Иначе и дальше это будет продолжаться и закончится тяжёлой травмой сопернику! Если бы это сделал спартаковец, то такой бы вой стоял на ветках...смиритесь!
    Странникъ
    Странникъ
    вчера в 00:04
    Один незначительный пустяк - а кого таки сломал Ахметов? Судя по словам Кавазашвили Ильзат как минимум пару-тройку соперников отправил в лазарет. "Имя, сестра, имя".
    Кстати, тот же самый интерес и за "костолома" Вернблума. Вот ведь ужас-ужас-ужас, а как начинаешь спрашивать за конкретные факты и фамилии пострадавших - кроме эмоций ничего нет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Zak11 (раскрыть)
    27 апреля в 23:29
    А никакого негодования нет. Есть решение судей высокой квалификации, что нарушение не тянуло на красную. Все
    Союзник противников
    Союзник противников ответ nikot (раскрыть)
    27 апреля в 23:19
    ПРи равенстве очков-результаты личных встреч.
    Zak11
    Zak11 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    27 апреля в 23:15
    Да, у Соболева не очень хорошая репутация в этом смысле. Но контакт то был - и нарушение было зафиксировано. Какие вопросы? Ногой в голень Ахметов въехал. В чём негодование то??
    mag57
    mag57 ответ Рязань 062 (раскрыть)
    27 апреля в 23:13
    Ты серьёзно?!?
    Азмун случайно наступил (игровой момент),а ахматов не играя в мяч прямой ногой,шипами чуть реально ногу Кузяеву не сломал...
    Что ахметов,что понтус (еще хлеще костолом) отвратительные игрочишки..
    что у нас хаген был (за что и выгнали из Зенита (потом помои-небылицы гнал на клуб)..
    Zak11
    Zak11
    27 апреля в 23:12
    Может Веллитона вам ещё напомнить? Которого ни за что на 6 матчей дисквы посадили. Потому что ведь вратарь сборной в борьбе не правильно на газон приземлился. Но виноват был бразилец исключительно.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ SHMEL258 (раскрыть)
    27 апреля в 22:45
    Мне может напомнишь как раньше играли? Я так то в футболе давно. Тебе Диканя напомнить, Паршивлюка или Жиго, или ещё кого?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    27 апреля в 22:43
    Чистейшая красная и дисква на три матча, минимум, игорька ломали корпусом на 6 матчей дисквы
    SHMEL258
    SHMEL258
    27 апреля в 22:17
    И Кавазашвили, вроде уважаемый человек, а туда же. Пусть вспомнит как раньше играли, этот эпизод покажется невинной шалостью. Обыкновенная свиная солидарность, не более. Лучше бы говорил о болезни Неймара, которая поразила соболеву, приму балерину большого.
    Loko best
    Loko best
    27 апреля в 21:58
    Не болею ни за Спартак,ни уж тем более за ЦСКА,матч смотрел.Пр мне так железобетонная красная карточка!!!Прямая нога,риск нанести травму,контакт открытыми шипами.У меня один вопрос и он к судье,почему в режиме реального времени он даже жёлтую не показал???Нафик такие судьи нужны,что целиком и полностью на вар полагаются?
    Loko best
    Loko best ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    27 апреля в 21:54
      prinzЫп
      prinzЫп ответ Рязань 062 (раскрыть)
      27 апреля в 21:47
      Лайк 100%%!!!😉👍👍
      prinzЫп
      prinzЫп ответ ABir (раскрыть)
      27 апреля в 21:46
      "Костоломом" - называли Вернблума. Отчасти можно согласится, хотя по мне так он действительно был жёстким игроком и в то же время, лучшим центральным центрбеком РПЛ. Жаль сейчас в ЦСКА (да и во всём РПЛ) очень мало таких высококлассных игроков. И я не про костоломов, а про профессионализм, игроки которые ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ на все 101% ради своей команды... С этим лимитом на легионеров, скоро в Россию вряд ли приедут игроки высокого уровня.
      А Ахметов, просто мальчик ещё, который делает много ошибок от недостатка опыта. Таким был и Денисов в Зените, в самом начале многих бил по ногам, устраивал потасовки на поле, а со временем стал лучшим на своей позиции. Желаю Ахметову взять себя в руки и прогрессировать в нужном направлении, стать лучшим. И вообще желаю этого всем молодым российским игрокам!
      Удачи, успехов, счастья и здоровья всем!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
      27 апреля в 21:29
      Ты не обижайся, но давай по делу и без искажения. Во- первых Спартак подал кляузу на желтые карточки Максименки и Айртона сразу после игры, т.е. в воскресенье. Сегодня среда. ЦСКА подали только вчера. Значит КДК никак не могла "три дня искать". Во вторых , таких стыков в игре, когда ноги обоих игроков контактируют не на земле , а воздухе, бывает не менее десятка. Это футбол. Там в принципе травмы быть не могло, если только от усердия Соболева, упавшего с диким воплем и через 30 секунд помчавшегося как ни в чем не бывало. Я, как человек, понимающий в футболе (немного играл сам), скажу так. Я бы дал желтую Ахметову за излишнюю агрессию, т.е. азарт, с которым он пошел навстречу мячу. А нарушение там было однозначно, никто с этим не спорит. Но Соболев заслуживал желтую за симуляцию тяжелой травмы.
      ABir
      ABir
      27 апреля в 21:12
      Куча экспертов три дня искала , как отмазать костолома Ахметова, и нашла таки. А судья должен был за секунды принять верное решение, чтобы продолжить игру, и принял единственно верное решение. Позор этим горе-экспертам
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      27 апреля в 21:02
      Кавазашвили.неее не знаю!
      Рязань 062
      Рязань 062 ответ prinzЫп (раскрыть)
      27 апреля в 21:00
      понтуса на соболева нет.... а жаль, что нет такого игрока, который бы ставил симулянта на его место..вернее койку
      311
      311
      27 апреля в 20:55
      И кого он сломал? Тарасовского дельфина?)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
      27 апреля в 20:52
        prinzЫп
        prinzЫп
        27 апреля в 20:49
        Эх, АнКава...... Понтуса на тебя нет....который Вернблум.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
        27 апреля в 20:49
        А в перовой игре наоборот утопили Сочи. когда Жига лег на плечи защитнику, руками закрыл ему глаза и забил гол. Герой эпизода Москалев. А в следующей игре Ростов утопил судья Левников. Потом после потока соплей и слез Федуна и очередной угрозы снятия, судьи начали топить уже против Спартака.
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        27 апреля в 20:48
        Наверно он имел ввиду все-таки психологически ломать
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