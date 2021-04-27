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Кутепов рассказал о сотрясении мозга в матче с ЦСКА

27 апреля 2021, 16:00
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о своей игре в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

У меня больше всего выигранных единоборств в дерби? У ЦСКА качественные нападающие — и Рондон, и Чалов. Саломон — опытный игрок, против него было сложно, но, как показывает ноль на табло, мы на поле всё сделали правильно. Позиция центрального в тройке предполагала подстраховку и левого, и правого фланга. Поэтому я и Гапонову в каких-то моментах подсказывал, но он со своей работой справился хорошо, как и вся команда.

Если говорить о сотрясении мозга, то всё случилось в моменте, когда я блокировал удар, а мяч попал прямо в висок. Тряхануло немножко, фокус поплыл. Но в принципе сознание я не терял, всё помню. Да, сотрясение мозга — обычное дело, в профессиональном спорте от такого никто не застрахован. Чувствую себя лучше, иду на поправку. Когда смогу выйти на поле? Буду отталкиваться от рекомендаций медицинского штаба.

В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло — лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.

Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно даёт дополнительный всплеск эмоций и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошёл вперёд, понимая, что терять нечего.

Нам по силам взять максимум очков в трёх турах — «Спартак» вообще способен на всё. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти «Локомотив».

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Все комментарии
311
311
27 апреля в 21:15
Башкирский мед в голову ударил!)
Stiv28
Stiv28
27 апреля в 16:58
Тяжело стрясти то, что отсутствует.
drug01
drug01
27 апреля в 16:56
Зачем эти вопли после игры
за
за
27 апреля в 16:55
Я смотрю и поражаюсь: игрок получил травму, а некоторые ... индивидуумы хабалятся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 16:34
Былоб там чего сотрясать!
КЭТиК
КЭТиК
27 апреля в 16:30
Весьма неприятная травма.
makkie
makkie
27 апреля в 16:30
Молодец, принял на себя удар и спас от возможного гола.
mihaluch
mihaluch
27 апреля в 16:25
Сотрясение того чего нет.
shlomo
shlomo
27 апреля в 16:12
Здоровья...футбол игра сильных....
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