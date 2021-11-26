Ди Мария: «Месси заслуживает „Золотой мяч“ за победу на Кубке Америки»

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вчера, 22:05

Нападающий сборной аргентины и французского клуба «Пари Сен-Жермен» считает, что его новый одноклубник и партнёр по сборной заслуживает «Золотой мяч» по итогам прошедшего года:

Да, я думаю, что да. У него был важный год в его карьере. Выиграв Кубок Америки со своей страной после стольких событий, которые произошли с ним на отборе, он наконец выиграл ее. Только за это он этого вполне заслуживает.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2021 должна состояться 29 ноября в театре Шатле в Париже. Список номинантов был объявлен 8 октября.