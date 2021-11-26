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Ди Мария: «Месси заслуживает „Золотой мяч“ за победу на Кубке Америки»

вчера, 22:05

Нападающий сборной аргентины и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария считает, что его новый одноклубник и партнёр по сборной Лионель Месси заслуживает «Золотой мяч» по итогам прошедшего года:

Да, я думаю, что да. У него был важный год в его карьере. Выиграв Кубок Америки со своей страной после стольких событий, которые произошли с ним на отборе, он наконец выиграл ее. Только за это он этого вполне заслуживает.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2021 должна состояться 29 ноября в театре Шатле в Париже. Список номинантов был объявлен 8 октября.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 10:28
Ну нам тоже тошнит от левых ЗМ криша, кинули Рибери в 2013. И за победу на евро ему подарили.
амурец
амурец ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 00:37
А ты все ее продолжаешь
Per4ick
Per4ick ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:25
++ так можно и обратный аргумент привести, арг проваливает копу в 2019 но ему все равно дают мяч на мизер обгоняя Ван Дейка. это справедливо? нет это двойные стандарты
Johnes
Johnes ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
    Per4ick
    Per4ick ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:22, ред.
    да судят просто по голам, за них дали Месси с Роналду в 2012 и 2013 хотя они на двоих взяли один кубок испании. смешно? мне нет. в 2018 Месси провалил ЛЧ и ЧМ причем он находился в этих командах на поле а не был травмирован в случае Левы. за что дали аргу в 2010? за что дали в 2019. копу америку притянули за уши только в угоду арга, больше нет объяснений.
    протон
    протон
    сегодня в 00:11
    Очередной аргентинец хвалит Месси....подождите, да, это очередной аргентинец хвалит Месси...
    2018 году такая ж аналогичная ситуация была как у Лёвы (у Месси больше всех г+п, Золотая Бутса, Чемпион Испании), но занял лишь 5-е место, где вы были тогда? Если судите по г+п, то отдайте Месси 9 ЗМ, за 9 сезона было больше всех г+п...
    League1
    League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Просто тошнить всех будет от такого очередного "золотого мяча" гномяры.
    League1
    League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 23:59
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 23:57
      Скорее всего плакать будут.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 23:57
      Не будь вратарь и Дима бы не помог.
      амурец
      амурец ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 23:55
      Точно пятый будет липовый ЗМ к этому уже все привыкли
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 23:55
      Весомый аргумент у Ди Марии - победа на КА, внёс большой вклад, был лучшим игроком турнира.
      Индивидуально он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
      Хваленный Карим не догнал его.
      амурец
      амурец
      вчера в 23:53
      КА вообще то диМария и выиграл
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 23:53
      Ну почему же, у них на континенте 10 сборных рубятся, а в Европе тоже не больше 8-10, остальные просто слабейшие сборные мира.
      juvenale
      juvenale
      вчера в 23:44
      пхахаха этот турнир по составу участников даже слабее лиги наций)))
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 23:25
      Ох, задрали уже эту тему гонять, получит так получит, стало быть ЗМ обесценится
      зигзаг
      зигзаг
      вчера в 23:13
      Ди Мария забыл добавить, что Месси лучший бомбардир и так же признан лучшим игроком на КА
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 23:12
      Ди Мария: «Месси заслуживает „Золотой мяч“ за победу на Кубке Америки»
      Вместе с Золотым мячом вручить диплом и пенсионное удостоверение !)))
      League1
      League1 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 22:58, ред.
      Даже не удивлюсь, если дуремару-осасунщику опять дадут фальшивый "золотой мяч" за то что он плохо умеет играть в футбол. Сколько он уже их получил дуремар-то. И ни одного настоящего, все сплошь фальшивые и ни одного настоящего. Дуремар он и есть дурмемар.
      Gahi
      Gahi ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 22:58
      Приветствую Вас уважаемый, я так для сравнения они оба из одной команды и оценка партнёра по команде для каждого должна быть объективной. А так много достойных этого приза и будет очень интересно кого выберут на этот раз. Удачи Вам и хорошего настроения.
      GHOST OF TSUSHIMA
      GHOST OF TSUSHIMA
      вчера в 22:57
      Лева уже выиграл.В понедельник огласят.В сети уже сливают данные.А пенельсси останется с одним голом в лиге фермеров)
      Эспиноза
      Эспиноза
      вчера в 22:53
      И вот ещё что-то в Африке было. Там тоже что-то Месси делал. Думаю - он заслуживает два золотых мяча, одного уже мало
      Elliada
      Elliada
      вчера в 22:51
      Месси получит ЗМ. Все недовольные повозмущаются и все
      League1
      League1 ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 22:50
      Перестань шутить.
      League1
      League1 ответ УЕСКА (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Он вообще умеет играть в футбол? Осасунщик этот?
      stanichnik
      stanichnik ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Доброго Здоровья, Gahi!
      Для Доннаруммы приз имени Льва Яшина, а Месси - Золотой мяч.
      League1
      League1 ответ Cat01 (раскрыть)
      вчера в 22:48
      Чтобы снова опозорился. Он любит ходить позориться в позорных костюмах. Или он так глупп, что до него не доходит, что он просто ходячий позор футбола...
      GHOST OF TSUSHIMA
      GHOST OF TSUSHIMA ответ League1 (раскрыть)
      вчера в 22:48
      За 5 лет 4 раза разыграли КА)))))))))) С 2016 года.Только ради его победы)))))
      League1
      League1
      вчера в 22:46
      За то что ради гномяры кубак пингвинов стали проводить каждый год, лишь бы он хоть как-то хоть хоть что-то выиграл со своим золотым поколением аргентинцев надо нагродить организаторов этих ежегодных кубков пингвинов. Меську тоже надо нагродить за то что ради него кубак америки превратили в дуремарство и вручить ему за это ржавый стокилограмовый железный ботинок. Пусть поставит его в мусее барселоны.
      Gahi
      Gahi
      вчера в 22:41
      С таким подходом как у Ди Мария можно и Джанлуиджи Доннарумму отметить как победителя Чемпионата Европы и отразившего пенальти, ярко проявил себя в полуфинале против сборной Испании и в финале против сборной Англии, где в серии послематчевых пенальти сумел отразить удары Альваро Мораты, Джейдона Санчо и Букайо Саки. Так что если сравнивать игроков ПСЖ то более достойным среди них будет Доннарумму, а там кого выберут узнаем уже скоро. Удачи
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