Черевченко: «Всегда говорил, что хочу работать в „Локомотиве“»

Российский тренер Игорь Черевченко поделился мыслями о своей дальнейшей карьере.
Был интерес со стороны польского клуба, но называть команду не буду. Зачем говорить о том, чего не случилось? Сорвалось не из-за политики.
Как будут предложения, готов вернуться к работе. Конечно, в прерогативе российские клубы. Предложения из России на первом месте!
В каком клубе хочу работать? Всегда говорил, в «Локомотиве». Да, были только разговоры о других клубах из РПЛ, но конкретики не было. По окончании сезона все возможно. На данный момент есть интерес из арабских стран.
Последним местом работы Черевченко был ФК «Химки», который он покинул в конце февраля.
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Игорь Геннадиевич по мимо Локомотива был не прочь поработать и в московском Динамо. Когда после неудачного выступления бело-синих осенью 2020 года в отставку с поста Главного тренера команды был отправлен Дмитрий Новиков, из числа возможных российских кандидатов рассматривался, как раз Черевченко, на тот момент удачно возглавивший подмосковные Химки. Но Бувач настоял на кандидатуре Шварца и в итоге руководство Динамо приняло решение в пользу немецкого специалиста, Игорь Геннадиевич таким образом продолжил спасать терпящие бедствие Химки.
Команды, как известно в тот год закончили чемпионат, расположившись по соседству на седьмом и восьмом местах соответственно и если в целом оценивать результат клубов, то для москвичей это не совсем тот результат на который рассчитывали, зато подмосковная команда в целом удовлетворена итоговым местом в турнирной таблице. Надо ещё добавить, что футболисты руководимые Черевченко дважды в том сезоне обыграли Динамо и под руководством Новикова, и под руководством Шварца. Да и вообще статистика оказалась в ползу нашего тренера, одержавшего на три победы больше и по очкам тридцать три у Сандро против сорока двух у Игоря.
Сейчас я могу подвергнуться жёсткой критике со стороны сторонников Шварца но, если в это лето Сандро покинет пост Главного тренера, то я был бы не против прихода Игоря Геннадиевича в Динамо и это основная причина, почему я так подробно остановился на сравнительном анализе работы двух специалистов годичной давности. Болейте за своих, а не против чужих!
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Игорь Геннадиевич по мимо Локомотива был не прочь поработать и в московском Динамо. Когда после неудачного выступления бело-синих осенью 2020 года в отставку с поста Главного тренера команды был отправлен Дмитрий Новиков, из числа возможных российских кандидатов рассматривался, как раз Черевченко, на тот момент удачно возглавивший подмосковные Химки. Но Бувач настоял на кандидатуре Шварца и в итоге руководство Динамо приняло решение в пользу немецкого специалиста, Игорь Геннадиевич таким образом продолжил спасать терпящие бедствие Химки.
Команды, как известно в тот год закончили чемпионат, расположившись по соседству на седьмом и восьмом местах соответственно и если в целом оценивать результат клубов, то для москвичей это не совсем тот результат на который рассчитывали, зато подмосковная команда в целом удовлетворена итоговым местом в турнирной таблице. Надо ещё добавить, что футболисты руководимые Черевченко дважды в том сезоне обыграли Динамо и под руководством Новикова, и под руководством Шварца. Да и вообще статистика оказалась в ползу нашего тренера, одержавшего на три победы больше и по очкам тридцать три у Сандро против сорока двух у Игоря.
Сейчас я могу подвергнуться жёсткой критике со стороны сторонников Шварца но, если в это лето Сандро покинет пост Главного тренера, то я был бы не против прихода Игоря Геннадиевича в Динамо и это основная причина, почему я так подробно остановился на сравнительном анализе работы двух специалистов годичной давности. Болейте за своих, а не против чужих!