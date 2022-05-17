Черевченко: «Всегда говорил, что хочу работать в „Локомотиве“»

Российский тренер поделился мыслями о своей дальнейшей карьере.

Был интерес со стороны польского клуба, но называть команду не буду. Зачем говорить о том, чего не случилось? Сорвалось не из-за политики.

Как будут предложения, готов вернуться к работе. Конечно, в прерогативе российские клубы. Предложения из России на первом месте!