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«Бавария» сохранила лидерство. Итоги 3-го тура Бундеслиги

сегодня, 20:50

Завершился третий тур Бунделиги. По его итогам лидерство сохранила «Бавария».

«Боруссия» — «Герта» 1:0
Гол: Плеа Алассан 34 (пенальти)

«Боруссия» — «Вердер» 2:3
Голы: Брандт Юлиан 45+2, Геррейру Рафаэл 77 — Бучанан Ли 89, Шмидт Никлас 90+3, Берк Оливер 90+5

«Байер» — «Хоффенхайм» 0:3
Голы: Баумгартнер Кристоф 9, Крамарич Андрей 35, Руттер Джорджиньо 78

«Вольфсбург» — «Шальке-04» 0:0

«Аугсбург» — «Майнц» 1:2
Голы: Демирович Эрмедин 35 — Онисиво Карим 31, Ли Дже-Сон 90+3

«Штутгарт» — «Фрайбург» 0:1
Гол: Грифо Винченцо 11

«Унион» — «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Сибатчу Теосон 32, Бекер Шеральдо 38 — Орбан Вилли 83

«Айнтрахт» — «Кёльн» 1:1
Голы: Камада Дайчи 72 — Тильманн Ян 82

«Бохум» — «Бавария» 0:7
Голы: Сане Лерой 4, де Лигт Матийс 25, Коман Кингсли 33, Мане Садио 42, Мане Садио 60 (пенальти), Гамбоа Кристиан 69 (автогол), Гнабри Серж 76

«Бавария» сохранила лидерство. Итоги 3-го тура Бундеслиги

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:40
Действительно Бавария играет просто великолепно и такое ощущение, что она как машина из формулы 1 вышла из бокса заменив Левандовского на Садио Мане и Де Линга с новыми идеями игры возглавляемом пилотом этой машины Юлианом Нагельсманом. Уже на первом вираже третьего тура Бундеслиги вывел свою команду в лидеры гонки чемпионата. Бавария набрала максимальное количество очков, а также опережает своих ближайших соперников по разнице забитых голов +14 так как у них только +3 и это только начало. Мы можем только догадываться что может быть после первого круга, когда Бавария наберёт максимальные обороты своей командной игры, которая выведет её как одного из потенциальных претендентов на победу в Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:30
Да Баварию уже сейвас можно поздравлять с очередным чемпионством!!! Радует только то, что и де Лигт, и Мане забивают и отлично вписались в состав "смерть машины")))
Nazi
Nazi
сегодня в 21:04
Извините, но глупее заголовка я не читал :)
5cfux2hdz34q
5cfux2hdz34q
сегодня в 21:00
Машина такая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:52
Ничего удивительного нет...
Гость
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