«Бавария» сохранила лидерство. Итоги 3-го тура Бундеслиги

Завершился третий тур Бунделиги. По его итогам лидерство сохранила «Бавария».
«Боруссия» — «Герта» 1:0
Гол: Плеа Алассан 34 (пенальти)
«Боруссия» — «Вердер» 2:3
Голы: Брандт Юлиан 45+2, Геррейру Рафаэл 77 — Бучанан Ли 89, Шмидт Никлас 90+3, Берк Оливер 90+5
«Байер» — «Хоффенхайм» 0:3
Голы: Баумгартнер Кристоф 9, Крамарич Андрей 35, Руттер Джорджиньо 78
«Вольфсбург» — «Шальке-04» 0:0
«Аугсбург» — «Майнц» 1:2
Голы: Демирович Эрмедин 35 — Онисиво Карим 31, Ли Дже-Сон 90+3
«Штутгарт» — «Фрайбург» 0:1
Гол: Грифо Винченцо 11
«Унион» — «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Сибатчу Теосон 32, Бекер Шеральдо 38 — Орбан Вилли 83
«Айнтрахт» — «Кёльн» 1:1
Голы: Камада Дайчи 72 — Тильманн Ян 82
«Бохум» — «Бавария» 0:7
Голы: Сане Лерой 4, де Лигт Матийс 25, Коман Кингсли 33, Мане Садио 42, Мане Садио 60 (пенальти), Гамбоа Кристиан 69 (автогол), Гнабри Серж 76