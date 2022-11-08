Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Нкунку хочет перейти в «Реал»

сегодня, 10:31

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку намерен продолжить карьеру в Испании, пишет Caughtoffside.

Утверждается, что игрок хочет дождаться предложения от «Реала». Стоит отметить, что на футболиста также претендуют «Челси» и ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Интер» разочаровался в Госенсе
Сегодня, 16:28
В «Интер Майами» отреагировали на слухи об интересе к Месси
Сегодня, 13:37
СлухиНападающий «Порту» Тареми может перейти в «Милан» или топ-клуб АПЛ
Сегодня, 13:04
«Болонья» потеряла интерес к подписанию Шомуродова
Сегодня, 12:23
СлухиКин собирается покинуть «Эвертон»
Сегодня, 12:09
СлухиДэвид может перебраться в «Тоттенхэм»
Сегодня, 11:02
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:57
Были новости о том, что он якобы уже и медосмотр для Челси прошел, и Челси считал его главной трансферной целью и готовы купить его уже в это ТО, а тут вон оно как!
Для Мадридского Реала это был бы отличный вариант, однозначно усилит и разнообразит атаку! Да, Реалу сейчас нужнее центрфорвард, но такой игрок как Нкунку точно лишним не будет! Тем более у самого игрока есть желание играть за клуб, а это тоже очень важно, что игрок идет не за деньгами, а за мечтой!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:28
Сейчас у игрока шикарнейшая возможность выбора.
t7euupg65d3z
t7euupg65d3z
сегодня в 10:55
Не потянет Крис пока уровень Реала
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:44
А что скажет Реал?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:32
Осталось спросить мнение Реала на этот счёт...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 