Нкунку хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку намерен продолжить карьеру в Испании, пишет Caughtoffside.
Утверждается, что игрок хочет дождаться предложения от «Реала». Стоит отметить, что на футболиста также претендуют «Челси» и ПСЖ.
Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку намерен продолжить карьеру в Испании, пишет Caughtoffside.
Утверждается, что игрок хочет дождаться предложения от «Реала». Стоит отметить, что на футболиста также претендуют «Челси» и ПСЖ.
Для Мадридского Реала это был бы отличный вариант, однозначно усилит и разнообразит атаку! Да, Реалу сейчас нужнее центрфорвард, но такой игрок как Нкунку точно лишним не будет! Тем более у самого игрока есть желание играть за клуб, а это тоже очень важно, что игрок идет не за деньгами, а за мечтой!
Для Мадридского Реала это был бы отличный вариант, однозначно усилит и разнообразит атаку! Да, Реалу сейчас нужнее центрфорвард, но такой игрок как Нкунку точно лишним не будет! Тем более у самого игрока есть желание играть за клуб, а это тоже очень важно, что игрок идет не за деньгами, а за мечтой!