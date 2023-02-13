«Спартак» продлил контракт с Абаскалем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Специалист работает в команде с лета 2022-го. Предыдущий договор сторон действовал до 2024 года.
На данный момент «красно-белые» занимают 2-е место в РПЛ.
Абаскаль - тот тренер, который многое доказывает своей работой. И игра есть, и футболисты прогрессируют, и молодёжь развивается. Так и должно быть.
Отличное решение руководства клуба!
Абаскаль - тот тренер, который многое доказывает своей работой. И игра есть, и футболисты прогрессируют, и молодёжь развивается. Так и должно быть.
Отличное решение руководства клуба!
Ну а так что, отличная новость перед возобновлением сезона. На команду тоже это должно положительно повлиять, а то надоели уже все эти "инсайды из проверенных источников", что тренер уйдет в другой клуб. Очень вовремя, даже странно, Спартак ли это? Может и правда научились работать с кадрами??? Я болела Оренбурга, но за Спартак очень рад! Без иронии... Грамотный мужик - желаю выжить ему до 25 года в этом всём красно-белом серпентарии!
Ну а так что, отличная новость перед возобновлением сезона. На команду тоже это должно положительно повлиять, а то надоели уже все эти "инсайды из проверенных источников", что тренер уйдет в другой клуб. Очень вовремя, даже странно, Спартак ли это? Может и правда научились работать с кадрами??? Я болела Оренбурга, но за Спартак очень рад! Без иронии... Грамотный мужик - желаю выжить ему до 25 года в этом всём красно-белом серпентарии!