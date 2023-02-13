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«Спартак» продлил контракт с Абаскалем

сегодня, 17:43

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Специалист работает в команде с лета 2022-го. Предыдущий договор сторон действовал до 2024 года.

На данный момент «красно-белые» занимают 2-е место в РПЛ.

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Все комментарии
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
сегодня в 21:57
Прекрасная новость!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:55
Отличная новость. есть надежды на дальнейший прогресс.
Spartak_56
Spartak_56 ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 21:53
Пруцева не трожь ,это талантище ,будущие СПАРТАКА , напоминает Аленичева
Сп62
Сп62
сегодня в 21:02
Лишь бы теперь не было давления из-за кордона. А так сделка перспективная. Гильермо удачи.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:01
Отличная новость,почти икра по-Федунски… но определяющим станет следующий сезон
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:49
Возможно - это Правильное решение..
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:17
Любой ценитель футбола, знающий, даже поверхностно великую и славную историю Спартака- приветствует решение клуба!!! От себя лично, пожелаю Спартаку новых свершений- побед больших и ярких!!!
memphis
memphis
сегодня в 19:13
Адекватность пришла в Спартак с новым руководством?
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:04
Вот в чем реальная заслуга Абаскаля-выстроил реально боеспособный состав и тщательный подбор трансферов. А также отсеивание шелухи. К сожалению есть еще балласт( Рыбус Умяров) Да и Литвинов не тянет с Пруцевым на опорника. К Мартинсу и Зобе в центр нужен мощный опорник нигер 2.5 метра ростом и обувью 52 размера. А так-в Атаке и защите вопросов нет. Ну и Селихов объективно-лучший вратарь РПЛ. На деле. Браво Рыжий!
pomor45
pomor45
сегодня в 19:02
Теперь рыжему можно и расслабиться. Возможно даже на фоне европейских предложений начать двигать дело к увольнению с неустойкой.
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
сегодня в 18:39
Отличная новость !!!!Вперёд Спартак !!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:38
Надеюсь, что на этот раз тренер в Спартаке всерьёз и надолго. Видно, что Абаскаль стремиться прогрессировать и развиваться, как специалист, учитывая и ориентируясь на все тенденции современного футбола. Видно его желание работать с командой с игроками. Футболисты в него поверили, опытные игроки выкладываются по полной на тренировках и в играх, а молодёжь растёт и прогрессирует. Так же испанец установил хороший контакт с журналистами, что тоже немаловажно. Вообщем, всё говорит о весьма удачной сделке, как для команды, так и для молодого тренера.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:30
Еще не достаточно бабло собирал
112910415
112910415
сегодня в 18:30
редкий случай, когда всем понятна правильность решения !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:27
Если будет продолжать идти поперёк политики еврообщака,рискует остаться у нас навсегда.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:24
Абаскаль и команда поняли , что хочет каждый...и кто на что способен .... Я думаю что это правильный шаг со стороны руководства Спартака
trtu99
trtu99
сегодня в 18:24
Рад за Спартак, действительно хороший тренер у них, Краснодар укатали 4-0 на зимнем кубке. Думаю в этом году будут чемпионами!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:12
Надо дать ему ещё время
dok66
dok66
сегодня в 18:05
Спартаку повезло , что Абаскаль продолжит тренировать . Удачи ему.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:03
Думаю, что для болел Спартака на данный момент лучшая информация года!!!!

Ну а так что, отличная новость перед возобновлением сезона. На команду тоже это должно положительно повлиять, а то надоели уже все эти "инсайды из проверенных источников", что тренер уйдет в другой клуб. Очень вовремя, даже странно, Спартак ли это? Может и правда научились работать с кадрами??? Я болела Оренбурга, но за Спартак очень рад! Без иронии... Грамотный мужик - желаю выжить ему до 25 года в этом всём красно-белом серпентарии!
makkie
makkie
сегодня в 18:02
Прекрасная новость!
Абаскаль - тот тренер, который многое доказывает своей работой. И игра есть, и футболисты прогрессируют, и молодёжь развивается. Так и должно быть.

Отличное решение руководства клуба!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:02
Хорошо, что у них есть вера в тренера...
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