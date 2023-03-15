В Саудовской Аравии предлагают Месси такую же зарплату, как и у Роналду

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15 марта 2023, 13:57

Нападающий все еще не договорился о новом контракте с ПСЖ .

В подписании Лео заинтересован «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Ради перехода аргентинца власти страны готовы увеличить зарплатный лимит. Вчера Хорхе Месси, отец и агент Лео, прилетел в Эль-Рияд, что провести переговоры с саудовским клубом.

«Аль-Хиляль» готов предложить Месси заработную плату в размере 220 млн евро за сезон. Столько же получает в «Аль-Насре». Отличием является тот факт, что контракт португальца рассчитан на 2,5 года, а Месси предложат сделку на год.