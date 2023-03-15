В Саудовской Аравии предлагают Месси такую же зарплату, как и у Роналду

Нападающий Лионель Месси все еще не договорился о новом контракте с ПСЖ.
В подписании Лео заинтересован «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Ради перехода аргентинца власти страны готовы увеличить зарплатный лимит. Вчера Хорхе Месси, отец и агент Лео, прилетел в Эль-Рияд, что провести переговоры с саудовским клубом.
«Аль-Хиляль» готов предложить Месси заработную плату в размере 220 млн евро за сезон. Столько же получает Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Отличием является тот факт, что контракт португальца рассчитан на 2,5 года, а Месси предложат сделку на год.
Да и матчи сейчас стали какие-то странные, Специя выиграла Интер, Борнмут взял верх над Ливерпулем, который перед этим матчем разнёс Ман Ю 7-0, Дурдом одним словом. Что вообще происходит?
Да и матчи сейчас стали какие-то странные, Специя выиграла Интер, Борнмут взял верх над Ливерпулем, который перед этим матчем разнёс Ман Ю 7-0, Дурдом одним словом. Что вообще происходит?