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В Саудовской Аравии предлагают Месси такую же зарплату, как и у Роналду

15 марта 2023, 13:57

Нападающий Лионель Месси все еще не договорился о новом контракте с ПСЖ.

В подписании Лео заинтересован «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Ради перехода аргентинца власти страны готовы увеличить зарплатный лимит. Вчера Хорхе Месси, отец и агент Лео, прилетел в Эль-Рияд, что провести переговоры с саудовским клубом.

«Аль-Хиляль» готов предложить Месси заработную плату в размере 220 млн евро за сезон. Столько же получает Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Отличием является тот факт, что контракт португальца рассчитан на 2,5 года, а Месси предложат сделку на год.

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Все комментарии
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
15 марта в 21:53
Вчера Хорхе Месси, отец и агент Лео, прилетел в Эль-Рияд, что провести переговоры с саудовским клубом.
какое бы не было количество денег их мало не бывает, Если арабы предложат больше денег Месси чем дали Рону. то думаю сделка состоится и Чемпионат Франции для Месси ретируется буквально
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
15 марта в 21:15
У Месси 1,5 млрд долларов состояние. Есть вещи поважнее денег. К примеру, выигранный чемпионат Франции станет для Месси 43-м трофеем в карьере. Он сравняется с Алвесом. Если продлит контракт на год, то выигранный Суперкубок Франции станет 44-м трофеем и Месси станет самым титулованным футболистом в истории. За год сможет подготовиться к КА 2024, как подготовился к ЧМ. Ну и конечно может выиграть чемпионат и Кубок Франции 2024 года и побороться за ЛЧ. + набить статистику в ЛЧ.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
15 марта в 20:27
я бы на его месте перешел бы глупо упускать шанс зарабатывать такие деньги , в этом дохлом псж все равно нечего ловить
Agamaga........
Agamaga........
15 марта в 20:19
В любом случае услуги Месси стоят гораздо дороже.
Он чемпион мира! 🏆 Шестикратный обладатель золотой бутсы и семикратный обладатель ЗМ!
Криша от таких новостей разнесёт.
77b3v8ya4yhb
77b3v8ya4yhb
15 марта в 18:40
Пусть лучше делят арабские деньги...
Nazi
Nazi
15 марта в 17:14
Дай бог что бы никчемный чипсоед свалил бы из Парижа..
Союзник противников
Союзник противников
15 марта в 17:09
Надоели два венценосных клоуна даже верблюдам.
112910415
112910415
15 марта в 16:29
это просто выдумки !
на в*йне как на в*йне
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
15 марта в 16:19
Да да отец просит 600.
Elliada
Elliada
15 марта в 16:17
Журналистам еще не надоело придумывать байки. На других ресурсах уже сказали, что отец Месси прилетел по другому вопросу. Месси посол развития туризма в СА. Никаких переговоров по поводу перехода не было.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 марта в 16:17
    ДСА
    ДСА
    15 марта в 15:39
    Такую же - не интересно, надо больше, чем у Роналду.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ lotsman (раскрыть)
    15 марта в 15:24
    Вполне логично, он и моложе Рона, и плюс чемпион мира. Так что более высокой зарплаты вполне достоин...
    lotsman
    lotsman
    15 марта в 15:21
    Месси на это не пойдёт. Он уже поставил свои условия - зарплата выше чем у Роналду.
    Rupertt
    Rupertt
    15 марта в 14:26, ред.
    Какой же всё-таки футбол стал продажный в последнее время. идти куда-то играть в пустыню, главное, чтобы платили сотни миллионов в год, а на остальное всё равно. Соревноваться по зарплате с Роналду, это уже не футбол, а чёрт знает что.

    Да и матчи сейчас стали какие-то странные, Специя выиграла Интер, Борнмут взял верх над Ливерпулем, который перед этим матчем разнёс Ман Ю 7-0, Дурдом одним словом. Что вообще происходит?
    Варвар7
    Варвар7
    15 марта в 14:18
    Отец Месси будет усердно торговатся.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ wea7xnx6e8fr (раскрыть)
    15 марта в 14:09
    Добрый день. Призы приходят в пункты выдачи и приходит письмо от нас с кодом для их получения, Вам писалось письмо 8 марта, Вы не успели получить приз вовремя, сейчас его уже не получить.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 марта в 14:04
    Этот жлоб не согласится
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