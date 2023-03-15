«Ман Сити» определился с заменой Холанду, если он захочет перейти в «Реал»

1678868300

15 марта 2023, 11:18

У «Манчестер Сити» нет уверенности относительно будущего нападающего .

Норвежец проводит за «горожан» только первый сезон, однако в манчестерском клубе не исключают, что в ближайшие годы форвард захочет перейти в «Реал».

Поэтому представители «Манчестер Сити» связались с «Наполи» относительно потенциального трансфера , которого «горожане» рассматривают в качестве замены Холанду.