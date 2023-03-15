«Ман Сити» определился с заменой Холанду, если он захочет перейти в «Реал»

У «Манчестер Сити» нет уверенности относительно будущего нападающего Эрлинга Холанда.
Норвежец проводит за «горожан» только первый сезон, однако в манчестерском клубе не исключают, что в ближайшие годы форвард захочет перейти в «Реал».
Поэтому представители «Манчестер Сити» связались с «Наполи» относительно потенциального трансфера Виктора Осимхена, которого «горожане» рассматривают в качестве замены Холанду.
На мой взгляд, Реалу сейчас больше нужен Мбаппе чем Холланд. НО если получится подписать обоих, что маловероятно, то конечно было бы эпично...
На мой взгляд, Реалу сейчас больше нужен Мбаппе чем Холланд. НО если получится подписать обоих, что маловероятно, то конечно было бы эпично...
Реал во все времена будет грандом, это имя уже на века, и практически каждый игрок мечтает попасть в это королевство. Холланд бы идеально вписался в Реал на смену Карима, и результативность его не упадёт, т.к в Ла Лиге забивать еще проще чем в АПЛ.
Реал во все времена будет грандом, это имя уже на века, и практически каждый игрок мечтает попасть в это королевство. Холланд бы идеально вписался в Реал на смену Карима, и результативность его не упадёт, т.к в Ла Лиге забивать еще проще чем в АПЛ.