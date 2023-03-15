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«Ман Сити» определился с заменой Холанду, если он захочет перейти в «Реал»

15 марта 2023, 11:18

У «Манчестер Сити» нет уверенности относительно будущего нападающего Эрлинга Холанда.

Норвежец проводит за «горожан» только первый сезон, однако в манчестерском клубе не исключают, что в ближайшие годы форвард захочет перейти в «Реал».

Поэтому представители «Манчестер Сити» связались с «Наполи» относительно потенциального трансфера Виктора Осимхена, которого «горожане» рассматривают в качестве замены Холанду.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 07:43
Так ты писал про то что блестит, а не про топ мировых игроков. Из мировых игроков Реал сам никого кроме Азара по факту давно не покупал. А вот то что блестит у Сити навалом
Igo0rek
Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
15 марта в 22:41
Кроме Холланда, кого мы купили из топ мировых игроков?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
15 марта в 21:58
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    15 марта в 18:34
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      15 марта в 17:12
      Вы все, что блестит хотите забрать. Ну и плюс у меня древняя неприязнь к Реалу.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
      15 марта в 16:16
      Чем он закалебал? Ни одного игрока у вас не увел
      Jon718875
      Jon718875
      15 марта в 14:42
      Вот тупые, равноценная замена это А.Дзюпа, я в футболе 57 лет, знаю толк
      Igo0rek
      Igo0rek
      15 марта в 14:41
      Заколебал уже этот Реал
      ДСА
      ДСА
      15 марта в 13:22
      Равноценной замены всё равно нет.
      Caniggia
      Caniggia
      15 марта в 13:07
      Слишком много хочет Реал и Холланда и Мбаппе. Это вряд ли представляется возможным.
      112910415
      112910415
      15 марта в 12:39
      о будущем думать - это дело правильное
      sir_Alex
      sir_Alex
      15 марта в 12:36
      Все дороги ведут в Мадрид.
      Василий 50
      Василий 50
      15 марта в 12:35
      Странной выглядит замена Холанда, когда он мог еще забить.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      15 марта в 12:33
      Холанду нужно быстрее бежать из МС.
      Rupertt
      Rupertt
      15 марта в 12:24
      Че уже бояться начинают, слишком хорош, что ему смысла нет там задерживаться.
      A.S.A
      A.S.A
      15 марта в 12:20, ред.
      Если я не ошибаюсь, то в прессе были разговоры о том, что по окончании сезона23/24 у Эрлинга будет возможность перейти в Мадридский Реал, если те сделают норвежцу предложение. Так вот, Сити уже сейчас нужно задуматься об этом, и уже летом купить альтернативу норвежцу, так как скорее всего уже летом на Осимхена будет большой спрос, как бы потом не пролетели!

      Реал во все времена будет грандом, это имя уже на века, и практически каждый игрок мечтает попасть в это королевство. Холланд бы идеально вписался в Реал на смену Карима, и результативность его не упадёт, т.к в Ла Лиге забивать еще проще чем в АПЛ.
      shlomo
      shlomo
      15 марта в 12:08
      Хм, у Холанда есть отличный пример в виде Ибрагимовича в Барселоне... Ну а так что, Реал это Реал. Его главный козырь - регулярные победы в ЛЧ. Козырь Сити это Пеп, у него за праздник играть любому. Уйдет и праздник исчезнет. Козырем Барсы была игра и образ самой кайфовой команды мира. Того и другого не стало....

      На мой взгляд, Реалу сейчас больше нужен Мбаппе чем Холланд. НО если получится подписать обоих, что маловероятно, то конечно было бы эпично...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      15 марта в 11:58
      Зачем отпускать курицу которая несёт золотые яйца
      Варвар7
      Варвар7
      15 марта в 11:37
      МС уже сейчас стоит подумать над тем как удержать Холанда.
      erla1984
      erla1984
      15 марта в 11:32
      у него в контракте есть пункт о переходе в реал мадрид, вот как только активизируется все он уйдет
      Гость
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