«Реал» не подпишет Мбаппе. В клубе считают, что Винисиус лучше Килиана

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в «Реал».
По данным источника, мадридский клуб не заинтересован в трансфере француза в ближайшие годы. В «Реале» намерены сделать ставку на Винисиуса Жуниора. Руководство «сливочных» считает, что прямо сейчас бразилец играет лучше, чем Мбаппе.
Кроме того, в «Реале» не готовы удовлетворить финансовые запросы Килиана. Мадридская команда не собирается платить ему настолько высокую заработную плату, как он получает в ПСЖ.
Уже на Азара огромную сумму выкинули. Зачем снова рисковать, когда в своей команде такой же игрок воспитывается.
Уже на Азара огромную сумму выкинули. Зачем снова рисковать, когда в своей команде такой же игрок воспитывается.