«Реал» не подпишет Мбаппе. В клубе считают, что Винисиус лучше Килиана

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сегодня, 11:27

Нападающий ПСЖ не перейдёт в «Реал».

По данным источника, мадридский клуб не заинтересован в трансфере француза в ближайшие годы. В «Реале» намерены сделать ставку на . Руководство «сливочных» считает, что прямо сейчас бразилец играет лучше, чем Мбаппе.