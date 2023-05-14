Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал» не подпишет Мбаппе. В клубе считают, что Винисиус лучше Килиана

сегодня, 11:27

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в «Реал».

По данным источника, мадридский клуб не заинтересован в трансфере француза в ближайшие годы. В «Реале» намерены сделать ставку на Винисиуса Жуниора. Руководство «сливочных» считает, что прямо сейчас бразилец играет лучше, чем Мбаппе.

Кроме того, в «Реале» не готовы удовлетворить финансовые запросы Килиана. Мадридская команда не собирается платить ему настолько высокую заработную плату, как он получает в ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» намерен подписать защитника «Реала»
Сегодня, 15:10
Тиаго Силва поставил точку в вопросе о слухах про переход во «Флуминенсе»
Сегодня, 10:46
СлухиЛукаку хочет остаться в «Интере». Почеттино намерен вернуть его в «Челси»
Сегодня, 10:22
Мюллер ответил на вопрос, уйдёт ли он из «Баварии» этим летом
Сегодня, 10:02
СлухиАльваро Мората может перейти в «Милан»
Сегодня, 09:36
Стало известно, когда Гюндоган определится со своим будущим
Вчера, 15:50
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:33
*ЦН, я имел в виду
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:28
Некорректная формулировка, я согласен, что с тремя ключевыми игроками команды со средним возрастом 35 лет было бы очень сложно попасть в финал без этого. Но вы-то, сорян, сами попали не на "красную машину", а на какую-то пародию на "Барселону" без ЦЗ и с понторезами вроде Сане, Команом и Мусиалой, играющими тупо сами по себе. Лучшая "Бавария" как раз Пепа на изи бы выбросила.
Elliada
Elliada
сегодня в 15:08
А я считаю, что Реалу нужен Мбаппе. Сразу минус конкурент для Сити в ЛЧ
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:06
Признал, что Реал попал в полуфинал из-за того, что Челси и Ливерпуль сдулись.
ABir
ABir
сегодня в 14:59
Слухи о гениальности Мбапе сильно преувеличены
adekvat
adekvat
сегодня в 14:58
Правильно считают, зачем он нужен этот зазнавшийся гусь.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:55
Но при этом для подписания Мбаппе нужно лямов 200-250 , плюс зарплата около 100 лямов, комиссии агентам и куча трат. А Вини уже есть в команде, на относительно не огромном окладе, который можно просто повысить и все.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:53
Я тоже давно так считаю . Вини с геометрической прогрессией развивается. Уже прокачался до 120 лямов на трансфермаркете. Но и это не всё. Начал забивать дальние удары. А какие пасы в недавнем финале он выдал на Родриго? Два шедевра просто, по линии бровки.
Уже на Азара огромную сумму выкинули. Зачем снова рисковать, когда в своей команде такой же игрок воспитывается.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:35
И,возможно(а скорее-главнЕе)-менее токсичен для обстановки в команде. Эта улыбчивая черепашка-лягушонок опасен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:27
"Реал" не подпишет Мбаппе не поэтому. Он не будет его покупать, поэтому что Перес, в отличие от шейхов, считает деньги и иногда даже слишком - например, прошлым летом, даже заработав 140 лямов в ЛЧ, "Реал" сработал в плюс, продав Каземиро (и в итоге остался без опорника в ЛЧ, благо опыт Анчи и несколько упадок английских топов позволили клубу и так попасть в полуфинал).
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:20
Зачем,так считать,оно так и есть то,что проделывает Винисиус,Келиану далеко,он бесспорно талантлив,но либо,играет не в том клубе,оно и не удивительно,работать, с древесиной,такими,как Месси,аргентинский кустарник,и бразильский,пальмовый Неймар,и кто там еще!! В Реал ему надо,его бы там Бензема поднатягал,и тот же Вини,и все вышел бы из него шикарный Буратино,или по ихнему,это Пинокио!!
собакин6762
собакин6762
сегодня в 13:59
Мбапппеее никто !
dok66
dok66
сегодня в 13:49
Скоро такими темпами Киллиан вообще будет не нужен никому . Так и будет трубить за ПСЖ имея очень хорошие финансовые преференции .
Triem
Triem
сегодня в 13:45
Подождём конца летнего ТО. Тогда и поймём, кто куда перешел или хотел перейти
амурец
амурец
сегодня в 13:43
Пересу видней, хотя Мбаппе и Неймар хоть что то показывают в ПСЖ
lotsman
lotsman
сегодня в 13:22
Скорее всего причина именно финансовая. А так, игроки абсолютно одинаковые.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:55
Согласен Винисиус получше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:52
Малком лучше...обоих..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:42, ред.
Винисиус не лучше Килиана. Мбаппе не хуже Жуниора. Они однотипные футболисты с одинаковой манерой игры. Если закрыть их лица чёрными масками и не знать, кто владеет мячом, их можно перепутать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:31
А мне кажется что Килиан лучше, когда в настроении!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:21
Ну руководству и тренеру виднее кого брать в свою команду.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 12:15
Реал понимает что Мебаппе опять их кинет как маленький ребёнок и подпишет ещё выгоднее контракт с Псж , поэтому Реал хочет сол на раны Мебаппе
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:06
У Реала семь пятниц на неделе... уже завтра будет сообщение, что снова хотят Мбаппе
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
сегодня в 12:06
Винисиус однозначно сильнее камерунофранцуза
Радует, что все больше людей это понимают
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:59, ред.
А ещё прямо сейчас РМ лучше ПСЖ. И ? Чё из этого ?
И вообще..., как, интересно, понятие "прямо сейчас" стыкуется со временем открытия летнего ТО ?

Кроме того, если РМ вылетит из ЛЧ, то сезон для королевичей будет провальным... и люлей от прессы огребут все ключевые игроки, в том числе и Вини.

P.S. Что до самого Мбаппе... Думаю что Перес, который и будет (!) решать кого купить/продать летом, точно смотрел последний мундиаль...
Elliada
Elliada
сегодня в 11:56
Неужели Реал прозрел???
Gahi
Gahi
сегодня в 11:55
Через месяц откроется трансферное окно и тогда всё станет ясно кто куда готов перейти, тем более на каких условиях.
r2b2bg2mzt7w
r2b2bg2mzt7w
сегодня в 11:53
По-любому Винисиус обойдется им дешевле, это и есть главный аргумент
galem72
galem72
сегодня в 11:48
Новость — огонь! Из разряда: Спартак не подпишет Холланда, потому что в клубе считают, что Соболев лучше Эрлинга.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:43, ред.
Источник, - " Утка" !
В Реале считает всё и вся , только Флорентино Перес !
А он считает, что Мбаппе нужен для Реала !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 