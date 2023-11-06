Симеоне сократит зарплату ради продления контракта с «Атлетико»

Диего Симеоне останется на должности главного тренера «Атлетико».
Аргентинский специалист согласовал продление контракта с «матрасниками» до лета 2027 года. Наставник согласился на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями.
Напомним, что Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
Учитывая, что он получал вдвое больше второго по высокооплачиваемости тренера Пепа (19 миллионов против 40-ка), его несогласие, скорее всего, было бы куда невыгоднее согласия)
Учитывая, что он получал вдвое больше второго по высокооплачиваемости тренера Пепа (19 миллионов против 40-ка), его несогласие, скорее всего, было бы куда невыгоднее согласия)