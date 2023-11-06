Симеоне сократит зарплату ради продления контракта с «Атлетико»

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вчера, 20:25

останется на должности главного тренера «Атлетико».

Аргентинский специалист согласовал продление контракта с «матрасниками» до лета 2027 года. Наставник согласился на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями.

Напомним, что Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.