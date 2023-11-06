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Симеоне сократит зарплату ради продления контракта с «Атлетико»

вчера, 20:25

Диего Симеоне останется на должности главного тренера «Атлетико».

Аргентинский специалист согласовал продление контракта с «матрасниками» до лета 2027 года. Наставник согласился на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями.

Напомним, что Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:47
Конечно согласился, куда бы он делся. Он прекрасно понимает, что не один европейский клуб ему и половины его зарплаты платить не будет. Да и уходить с такого тёплого места, где ты пользуешься сто процентным доверием у руководства, и безоговорочным авторитетом у команды, это мягко говоря не разумно.
112910415
112910415
сегодня в 08:37
такую крутую сумму и сократить не страшно )
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:49
Клещ))
8hk45hf9tb79
8hk45hf9tb79
вчера в 22:23
Рад что Диего продолжит работу с Атлетико
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:08
Эх, в МЮ бы его. Но они скорее очередного стратега теоретика типа Рангника или Тен Хага где-то откопают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:54
"Согласился на уменьшение зарплаты")

Учитывая, что он получал вдвое больше второго по высокооплачиваемости тренера Пепа (19 миллионов против 40-ка), его несогласие, скорее всего, было бы куда невыгоднее согласия)
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:36
Respect Diego!
Bravo!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:29
Симеоне и Атлетико как "близнецы братья" - куда они друг без друга...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
Он и так уж очень дохрена получает, так что не обеднеет
Гость
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