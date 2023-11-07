Стало известно, когда «Динамо» может продлить контракт с Паршивлюком

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком.
Как обычно, по продлению контракта с Паршивлюком будем смотреть по итогам сезона.
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком.
Как обычно, по продлению контракта с Паршивлюком будем смотреть по итогам сезона.
Вы не тот знак препинания поставили в конце комментария.
Вы не тот знак препинания поставили в конце комментария.