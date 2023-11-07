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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стало известно, когда «Динамо» может продлить контракт с Паршивлюком

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:15
Ваня, привет, дорогой. А может он не вопрошает, а с восхищением утверждает? Тогда знак тот
stanichnik
stanichnik ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:37
Доброго Здоровья 112910415!
Вы не тот знак препинания поставили в конце комментария.
112910415
112910415 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:19
))
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:46
Какой порох, там один песок остался.
112910415
112910415
вчера в 13:34
а порох-то есть в пороховницах !
Гость
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